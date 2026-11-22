Vreme čitanja: 9min | ned. 22.11.26. | 08:16
Najslabiji tim Mozzart Bet Superlige je u subotu nastavio seriju bizarno primljenih golova, pritom su tri pala pri rezultatu 0:0
Energični su, borbeni, srčani... Sve to smo o fudbalerima Zemuna već pisali prethodnih nedelja i to stoji, tu izraženu želju da se porvaju sa svakim rivalom ma koliko on bio jači ne možemo da im osporimo. Međutim, sada već moramo da istaknemo još jedan opisni pridev za izabranike Đorđija Mojsova – trapavi su.
Ne svi, ne uvek, ali.. Definitivno se prečesto od početka sezone dešava isti scenario, da zeleno-plavi sami sebi daju gol i tako pomažu protivniku da dođe do prednosti.
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U subotu su nastavili sa tim trendom. I to ponovo u trenutku kada na semaforu stoji 0:0. U Nišu je u 32. minutu Radnički slabo izveo korner, lopta je išla u peterac gde je golman Mišo Dubljanić morao lako da je pokupi. Morao, ali nije...
17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57) - MOZZART RELAX
Spetljao se crnogorski čuvar mreže, lopta mu je iskliznula iz rukavica, a Dubljanić se potom još sudario sa Vasilijem Bakićem. Lopta se od štopera Zemunaca odbila do Gbolija Arijabija, kojem zaista nije bilo teško da donese Radničkom prednost. Do kraja je ostalo 1:0, a da stvar bude još gora Dubljanić je u nastavku meča zaradio ozbiljnu povredu glave zbog koje je prebačen u bolnicu.
Pre nekih mesec dana je Zemun napravio sličnu glupost protiv Čukaričkog. Takođe u prvom poluvremenu, dok još nismo videli nijedan gol.
U 16. minutu je golman Marko Knežević odigrao kratko dodavanje za štopera Ivana Ostojića. Iskusni defanzivac je primetio da mu sa leđa prilazi jedan fudbaler Čukaričkog, pa je brzo vratio loptu ka Kneževiću, međutim uhvatio je čuvara mreže na krivoj nozi i na kraju je lopta završila u golu Zemuna. Pričamo o grešci u kojoj su učestvovala dva 37-godišnjaka koji zajedno imaju stotinak utakmica u elitnom rangu srpskog fudbala i koji su deo karijere proveli i u inostranstvu. Knežević je branio za Borac iz Banjaluke, dok je Ostojić igrao u Slovačkoj, Češkoj, Finskoj, Rusiji i na Kipru.
Rano vođstvo je naravno pomoglo Brđanima. Kasnije su golovima Mustme i Uroša Miladinovića došli do komotnog trijumfa sa 3:0.
Ostojić je u kolu pre tog napravio još gori kiks, mada tad je već bilo jasno da će Zemun biti poražen. Reč je o utakmici 11. kola Mozzart Bet Superlige sa Železničarom u Ubu, kada su Pančevci slavili sa 3:0. Taj treći pogodak postigli su tako što je Ostojić bio sa loptom, krenuo je da je vrati Kneževiću koji je bio udaljen svega nekoliko metara, ali nije je zahvatio kako treba. Bukvalno ju je samo gurnuo pored sebe, a to je osetio Dejvid Ankeje i iskoristio poklon koji mu se ukazao.
I na kraju, spisak Zemunovih skupocenih kikseva zapravo počinje od kluba sa kojim se u subotu sastao, ali u prvom njihovom duelu u sezoni 2. avgusta u Ubu. Tada je niški Radnički takođe slavio sa 1:0, ali jedini pogodak Isah Abas je postigao u 95. minutu, kada su već svi gledaoci bili ubeđeni da će se meč završiti bez pobednika.
Posle jedne duge lopte Đorđa Petrovića sa polovine Radničkog, više ispucane da bi se otklonila opasnost, najbliži su joj bili defanzivci Zemuna Ostojić i Dejan Parađina. Obojica su nekako previše lagano krenuli da je pokupe, verovatno je već i umor uradio svoje, a to je Abas kaznio. Parađina umesto da ubrza probao je da zagradi Afrikanca, Ostojić nije stigao da ispravi njegovu grešku i na kraju bodovi su otišli za Niš.
Taj jedan poen možda ne bi mnogo promenio Zemunovu trenutnu situaciju, ali isto tako ne možemo da tvrdimo da bi izgubio i na Čairu i na Banovom brdu da nije bilo tih bizarnih golova. Možemo samo da nagađamo u kom smeru bi se onda razvijale te utakmice.
Tako da, deo krivice za to što je Zemun trenutno ubedljivo poslednji na tabeli moramo da pripišemo i toj trapavosti...
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MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO
Subota
Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)
/Arijibi 32/
Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)
/Bukari 58, Ivanić 90+3/
Mladost Lučani - Železničar 0:4 (0:3)
/Milikić 7, Pantović 30, Plavšić 35, Kuljanin 75/
OFK Beograd Mozzart Bet - Novi Pazar 0:2 (0:2)
/Marinković 3, Sadi 30/
Nedelja
13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35) - MOZZART RELAX
15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25) - MOZZART RELAX
17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama