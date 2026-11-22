Ne svi, ne uvek, ali.. Definitivno se prečesto od početka sezone dešava isti scenario, da zeleno-plavi sami sebi daju gol i tako pomažu protivniku da dođe do prednosti.

Energični su, borbeni, srčani... Sve to smo o fudbalerima Zemuna već pisali prethodnih nedelja i to stoji, tu izraženu želju da se porvaju sa svakim rivalom ma koliko on bio jači ne možemo da im osporimo. Međutim, sada već moramo da istaknemo još jedan opisni pridev za izabranike Đorđija Mojsova – trapavi su.

U subotu su nastavili sa tim trendom. I to ponovo u trenutku kada na semaforu stoji 0:0. U Nišu je u 32. minutu Radnički slabo izveo korner, lopta je išla u peterac gde je golman Mišo Dubljanić morao lako da je pokupi. Morao, ali nije... 17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57) - MOZZART RELAX Spetljao se crnogorski čuvar mreže, lopta mu je iskliznula iz rukavica, a Dubljanić se potom još sudario sa Vasilijem Bakićem. Lopta se od štopera Zemunaca odbila do Gbolija Arijabija, kojem zaista nije bilo teško da donese Radničkom prednost. Do kraja je ostalo 1:0, a da stvar bude još gora Dubljanić je u nastavku meča zaradio ozbiljnu povredu glave zbog koje je prebačen u bolnicu.

Pre nekih mesec dana je Zemun napravio sličnu glupost protiv Čukaričkog. Takođe u prvom poluvremenu, dok još nismo videli nijedan gol. U 16. minutu je golman Marko Knežević odigrao kratko dodavanje za štopera Ivana Ostojića. Iskusni defanzivac je primetio da mu sa leđa prilazi jedan fudbaler Čukaričkog, pa je brzo vratio loptu ka Kneževiću, međutim uhvatio je čuvara mreže na krivoj nozi i na kraju je lopta završila u golu Zemuna. Pričamo o grešci u kojoj su učestvovala dva 37-godišnjaka koji zajedno imaju stotinak utakmica u elitnom rangu srpskog fudbala i koji su deo karijere proveli i u inostranstvu. Knežević je branio za Borac iz Banjaluke, dok je Ostojić igrao u Slovačkoj, Češkoj, Finskoj, Rusiji i na Kipru.

Rano vođstvo je naravno pomoglo Brđanima. Kasnije su golovima Mustme i Uroša Miladinovića došli do komotnog trijumfa sa 3:0. Ostojić je u kolu pre tog napravio još gori kiks, mada tad je već bilo jasno da će Zemun biti poražen. Reč je o utakmici 11. kola Mozzart Bet Superlige sa Železničarom u Ubu, kada su Pančevci slavili sa 3:0. Taj treći pogodak postigli su tako što je Ostojić bio sa loptom, krenuo je da je vrati Kneževiću koji je bio udaljen svega nekoliko metara, ali nije je zahvatio kako treba. Bukvalno ju je samo gurnuo pored sebe, a to je osetio Dejvid Ankeje i iskoristio poklon koji mu se ukazao.