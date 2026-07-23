Šmek Balkana i opojni miris Afrike na Kamp Nou: Barsa ozvaničila Karima Adejemija
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 13:37
Reprezentativac Nemačke potpisao ugovor do 2031. godine
Imaće Barselona tešku artiljeriju u ofanzivnom delu tima. Tu su Rafinja, Lamin Jamal, Entoni Gordon i Dani Olmo, a njima se zvanično pridružio i - Karim Adejemi. Katalonski klub je zvanično potvrdio da je reprezentativac Nemačke potpisao ugovor do 2031. godine, a cena koju će Barsa uplatiti Borusiji iz Dortmunda iznosi 22.000.000 evra fiksno, uz dodatnih 9.000.000 kroz bonuse. Na sve to, nemački klub će zadržati 35 odsto od sledeće prodaje.
U čitavoj priči, Borusija je napravila izuzetan posao. Bili su pribijeni uz zid u situaciji gde fudbaler želi da promeni sredinu, a nalazi se u poslednjoj godini ugovora. Em su dobili instan finansijsku injekciju, em će im kanuti nešto u budućnosti ako Adejemi eksplodira. Ključan čovek u transferu bio je Hansi Flik. Trener Barse lično je insistirao na dovođenju Adejemija koga je upravo on lansirao u reprezentaciji Nemačke. Čak je krilni napadač zbog poziva iz Španije odbio dve ponude iz Premijer lige.
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Ono što je zanimljivo, dolaskom Adejemija, na Kamp Nou će moći da se oseti šmek Balkana i opojni miris Afrike. Razlog? Karimov otac je iz Nigerije, dok je majka Rumunka. Prema rečima majke, FS Rumunije pokazao je interesovanje za Karima kad je imao 12 godina, ali je komunikacija u jednom trenutku potpuno stala, što joj je zasmetalo. Na kraju su se okrenuli Nemačkoj, gde je krilni napadač rođen i posle svega se domogao dresa seniorske reprezentacije.
Adejemi je prethodne sezone u svim takmičenjima postigao deset golova uz šest asistencija, s tim da je pred kraj sezone jedva kročio na teren jer nije hteo da produžava ugovor, a i ponašao se prilično bizarno.Kad je zamenjen protiv Borusije iz Menhengledbaha, ušao je u verbalni sukob sa trenerom Nikom Kovačem i sportskim direktorom Sebastijanom Kelom. Početkom ove godine kažnjen je sa 450.000 evra zbog toga što je posedovao bokser i elektrošoker. U Nemačkoj je to zabranjeno.
Ipak, talenat i znanje mu niko ne može oduzeti, zato ga je Barsa htela. Kad su počeli pregovori Borusija je tražila 40.000.000 evra, a prva ponuda Katalonaca bila je duplo manja (20.000.000). Na kraju su se klubovi našli na 22.000.000 fiksno.
Sad Barseloni ostaje da reši pitanje napadača. Robert Levandovski je otišao, Feran Tores takođe može da napusti Kamp Nou i neće biti nijedne klasične devetke. Na krilima više nemaju problem. Toliki kvalitet na tim pozicijama ima malo ko u Evropi.