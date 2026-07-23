Šmek Balkana i opojni miris Afrike na Kamp Nou: Barsa ozvaničila Karima Adejemija

Ono što je zanimljivo, dolaskom Adejemija, na Kamp Nou će moći da se oseti šmek Balkana i opojni miris Afrike. Razlog? Karimov otac je iz Nigerije, dok je majka Rumunka. Prema rečima majke, FS Rumunije pokazao je interesovanje za Karima kad je imao 12 godina, ali je komunikacija u jednom trenutku potpuno stala, što joj je zasmetalo. Na kraju su se okrenuli Nemačkoj, gde je krilni napadač rođen i posle svega se domogao dresa seniorske reprezentacije.

Adejemi je prethodne sezone u svim takmičenjima postigao deset golova uz šest asistencija, s tim da je pred kraj sezone jedva kročio na teren jer nije hteo da produžava ugovor, a i ponašao se prilično bizarno.Kad je zamenjen protiv Borusije iz Menhengledbaha, ušao je u verbalni sukob sa trenerom Nikom Kovačem i sportskim direktorom Sebastijanom Kelom. Početkom ove godine kažnjen je sa 450.000 evra zbog toga što je posedovao bokser i elektrošoker. U Nemačkoj je to zabranjeno.

Ipak, talenat i znanje mu niko ne može oduzeti, zato ga je Barsa htela. Kad su počeli pregovori Borusija je tražila 40.000.000 evra, a prva ponuda Katalonaca bila je duplo manja (20.000.000). Na kraju su se klubovi našli na 22.000.000 fiksno.

Sad Barseloni ostaje da reši pitanje napadača. Robert Levandovski je otišao, Feran Tores takođe može da napusti Kamp Nou i neće biti nijedne klasične devetke. Na krilima više nemaju problem. Toliki kvalitet na tim pozicijama ima malo ko u Evropi.