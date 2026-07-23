BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

KARABAG - CSKA SOFIJA (tip 1, kvota 1,48) - početak 18.00

Utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Ekipa iz Azerbejdžana je bila bolja od Vestrija sa dva puta po 3:0, dok je CSKA Sofija eliminisala Deri Siti iz Severne Irske, pobedama od 2:1 i 3:2.

SENT GALEN - BENFIKA (tip 2, kvota 1,40) - početak 20.00

Izuzetno zanimljiv sudar predstavnika Švajcarske i Portugalije u drugoj rudni kvalifikacija za Ligu Evrope. Sent Galen u meč ulazi posle poraza u prijateljskim mečevima sa Lionom (6:3) i Noričem (3:0), dok je Benfika izgubila od Flamenga (2:1) i pobedila Viljareal (2:0).

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HELSINKI - KOLERAJN (tip 1, kvota 1,35) - početak 18.00

Helsinki je veliki favorit za prolaz u naredno kolo kvalifikacija u Ligi konferencije. Uvertira u susret sa predstavnikom Severne Irske bila im je pobeda nad ekipom VPS-a (2:1).

TROMSE - HRADEC (tip 1, kvota 1,42) - početak 19.00

Još jedan okršaj iz druge runda kvalifikacija za Ligu Evrope. Tromse je treći na tabeli prvenstva Norveške i bori se za vrh, a ima i niz od tri uzastopne pobede, dok Česi takođe nisu izgubili na četiri prijateljska meča (dve pobede i dva remija).

PARTIZAN - UNA STRASEN (tip 1, kvota 1,17) - početak 21.00

Izabranici trenera Saše Ilića kreću u evropske bitke. Malo ko je očekivao da će na premijeri Mozzart Bet Superlige ispustiti dva boda protiv Zemuna (2:2), ali gledajući i prijateljske mečeve, crno-beli su neporaženi na poslednjih pet mečeva i svakako su veliki favorit za trijumf nad ekipom iz Luksemburga.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com