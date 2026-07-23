Potpisao Partizanov "pas čuvar" koji je odrastao uz Tea i Saleta Đorđevića

Kada je Partizan slagao mozaik na poziciji "jedan", primarni fokus u napadačkoj strukturi bio je na kreaciji i poenima u rukama Karlika Džonsa . Međutim, za evroligaški maraton trebala je i potpuno drugačija dimenzija – pouzdanost, ratnički mentalitet i primarna defanziva.

Beogradski crno-beli su i zvanično potvrdili ono što se nedeljama najavljivalo – Alesandro Pajola (25) novi je košarkaš Partizan Mozzart Beta. Doskorašnji organizator igre Virtusa iz Bolonje potpisao je dvogodišnji ugovor i po prvi put u karijeri napušta Italiju. Kroz citate iz njegovih najzanimljivijih intervjua, otkrivamo kakav profil igrača stiže u Beograd i zašto je baš on idealan partner Karliku Džonsu.

Upravo to donosi Alesandro Pajola. Italijanski reprezentativac nije bek koji na utakmici traži 20 šuteva, već igrač koji će rivalu "sakriti" loptu, zaključati najboljeg protivničkog strelca i promeniti ritam utakmice iz odbrane. I dok navijači crno-belih uče o njegovim taktičkim kvalitetima, sam Pajola kroz svoje dosadašnje intervjue najbolje oslikava kakav mentalitet donosi u Beograd. U razgovoru za italijanske medije, Pajola je na slikovit način objasnio zašto je izgradio karijeru na defanzivi i zašto ga individualna statistika uopšte ne zanima.

"Pravimo grešku sa mladim igračima. Ako klinac sa 16 ili 17 godina daje 40 poena u mlađim kategorijama, to ne znači mnogo. Kada dođe u seniorski tim, trener već ima definisan sistem za te poene. Ne treba mu još jedan igrač koji greši u odbrani da bi dao koš. S druge strane, ako si faktor u odbrani i ne praviš greške – dobijaš minutažu. Meni je to išlo prirodno, voleo sam da kradem lopte. Meni je važno samo da pobedom slavim sa ekipom. Individualne nagrade te ne raduju ako si izgubio utakmicu."

Za razliku od Karlika Džonsa koji puca od i individualne kreacije, Pajola je taktički "kompjuter" na terenu.

"Mislim samo o tome kako da dam 100% na terenu i pobedim. Neko ima jedan talenat, neko drugi. Poenta je sklopiti tim gde svako radi ono u čemu je najbolji. Kada izađem na parket, ne osećam pritisak, samo razmišljam o tome kako da odigram najpametnije moguće." O kakvom se defanzivcu radi najbolje govori njegova lista najtežih igrača za čuvanje u Evroligi, gde je bez ustručavanja stavio Majka Džejmsa na prvo mesto, istakavši da protiv takvih strelaca odbrana mora biti savršena svake sekunde, pa čak i kada oni na kraju pogode preko ruke.