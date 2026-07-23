Real poslao poruku svima u Evroligi: Uzmite nam Proćidu, ali plata mu je 1.000.000 evra!

Pročida je u Madrid stigao pre tačno godinu dana iz Albe kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača u Evropi. O tome najbolje svedoči činjenica da je 2024. godine doneo trofej koji se dodeljuje najboljem mladom igraču, priznanje koje su u prošlosti osvajala imena poput Rudija Fernandeza, Rikija Rubija, Nikole Mirotića, Luke Dončića i Bogdana Bogdanovića.

Ipak, velika očekivanja raspršila su se na terenu. Trener Serđo Skariolo jednostavno nije uspeo da ga uklopi u svoju rotaciju. Italijan je često ostajao van protokola, sakupivši ukupno 37 nastupa u ACB ligi i Evroligi uz veoma limitiranu minutažu i učinak.

Iako ga krase izuzetne fizičke predispozicije, solidna odbrana i vrlo pouzdan šut van linije 6,75 m, delovalo je da je Pročida mogao da dobije znatno veću šansu u sezoni u kojoj je Real odigrao preko 80 utakmica.

Pročida ima važeći ugovor sa Realom na još dve sezone, odnosno do 2028. godine. Ostaje da se vidi da li će Madriđani uspeti da pronađu klub koji je spreman da preuzme bar deo njegove visoke plate i garantuje mu minutažu bez koje talentovani Italijan ne želi da nastavi karijeru.