Buongiorno Italia: Stanković vice-Čalhanoglu, a Juve već prodaje Vlahovićevu „devetku“

Jedan od velikih problema Nerazura u prethodnoj sezoni bilo je odsustvo adekvatne zamene za turskog internacionalca. Kada se Hakan povredio, Kivu je probao gotovo sve veziste u ulozi pleja, od Barele i Zjelinskog do Mhitarjana i Sučića, i niko nije dao željeni odgovor.

Stanković je na pozajmici u Lucernu igrao u ulozi režisera, dok je u Brižu igrao bliže golu, što se i vidno osetilo kroz njegov učinak od devet golova i pet asistencija. Budući da je konkurencija u veznoj liniji velika, a biće još veća ako predsednik Marota i sportski direktor Auzilio ispune želju Kivua i dovedu Džonsa iz Liverpula, najbolja pozicija za Stankovića juniora je da bude zamenik Čalhanoglua.

Komparativna prednost Stankovića će doći do izražaja ako Kivu, kao što se najavljuje, promeni formacijsku postavku Intera iz 3-5-2 u 3-4-2-1. U tom slučaju bi Stanković mogao da igra i bliže golu. Da bi se to dogodilo, potrebno je da Inter proda Davida Fratezija, jer bez njegove prodaje neće biti kupljen Džons.

Pedesetak miliona, koliko Inter ima na raspolaganju, namenjeni su za spoljnjeg veznog i za centralnog beka. Sve su manje šanse da Spens dođe u Inter budući da je Totenhem povećao cenu na 40 miliona evra, a nisu velike šanse ni da Romero stigne u Inter, osim ako Totenhem ne odobri ogroman popust, a Argentinac prihvati smanjenje plate.

Marota i Auzilio, za razliku od drugih kolega u Juveu, Romi, Milanu, Napoliju, mogu da čekaju kraj prelaznog roka i prilike poput Akanđija, tako da neće biti iznenađenje ako Inter bude protagonista na fudbalskoj pijaci tek u poslednjim danima. Tim pre što je Dijuf pristao da bude prekomandovan na desni bok i prvi utisci na treninzima u Nemačkoj su više nego pozitivni.

NE DOLAZI SVAKO ZLO DA BI NAŠKODILO

U Rimu su sa pozitivnom filozofijom prihvatili treći „šamar” u prelaznom roku budući da je, nakon što je Grinvud otišao u Fenerbahče, Čelik završio u Juventusu, a Samervil ispario sa Rominog horizonta i otišao u Al Hilal. Naime, posle propalih pregovora sa Grinvudom i Samervilom, Roma se vraća prvobitnoj zamisli, a to je Nusa. Norvežanin je bio prvi na listi Rimljana, ali ih je pre mesec i po dana ohladila pozicija Lajpciga, koji je tražio 60 miliona evra.

Nusa je bio jedan od retkih Norvežana koji nije popravio utisak o sebi na Mundijalu, izgubio je čak i poziciju startera i u Romi se nadaju da mogu da izboksuju popust od Lajpciga. Naravoučenije iz tri neuspeha Đalorosih na fudbalskoj pijaci je da moraju da budu brži i konkretniji. Što više vremena prolazi, to rastu mogućnosti da im neko pomrsi konce, pogotovo ako dolazi iz prvenstava u kojima klubovi imaju mnogo veću finansijsku snagu.

Lajpcig igra istu igru kao Marsej, Vest Hem ili Atalanta (slučaj Palestra), zna da je Roma zainteresovana, zna da su spremni da potroše 50 miliona i pokušava da kreira licitaciju nadajući se nekom klubu iz Premijer lige koji bi mogao da se zainteresuje.

Kao što je izostanak Grinvuda i Samervila vratio Romu na bolju stazu koja vodi ka Nusi, tako je i odlazak Čelika primorao Gasperinija da vrati Veslija na desni bok, odnosno deo terena koji mnogo više leži Brazilcu nego levi. Kvalitativna razlika se već jasno vidi na treninzima Đalorosih.

Trener Rome Gasperini je obznanio da očekuje tri, četiri velika pojačanja, od kojih jedno ili, po mogućstvu, dva treba da budu takvih karakteristika da predstavljaju značajan kvalitativni skok za startnu postavu. Nusa, po mnogima, ulazi u tu kategoriju. Uz to, Norvežanin je četiri godine mlađi i od Grinvuda i od Samervila.

Postoji i druga strana medalje. Roma je izgubila licitacije oko Grinvuda i Samervila, ali bi mogla da profitira prilično od prodaje Manua Konea. Francuski reprezentativac ima ponude iz Premijer lige i Saudijske Arabije i posle Mundijala Roma je digla cenu. U junu je bila spremna da proda Konea za 43 miliona evra, plus bonusi – transfer je propao jer Kone nije želeo da se preseli u Madrid, hoće u Premijer ligu – a sada traže 60 miliona. Ako bi prodala Konea za pomenutu sumu novca, Roma bi rešila i pitanje ispunjavanja obaveza iz finansijskog fer-pleja UEFA.

LACIO, MALER DO MALER

(Reuters)

Jedini klub iz Persijskog zaliva koji nema dovoljno novca za transfere je Al Sad, klub koji je potpisao ugovor sa Alesijom Romanjolijem, ali sada okleva da ga licencira i podvrgne medicinskim pregledima.

U Kataru je došlo do promena. Familija Al Tani je stavila ograničenja na budžete klubova i ona su posebno pogodila Al Sad, tako se klub našao u velikim problemima i zatražio je od Lacija da odloži plaćanje tri miliona evra, koliko košta transfer igrača.

Lacio je pozvao Romanjolija na pripreme budući da još uvek ima ugovor na godinu dana sa Nebeskoplavima, ali defanzivac još uvek želi da se preseli u Dohu, između ostalog i jer bi tamo zarađivao duplo veću platu. Alesio u Rimu prima tri miliona, dok bi u katarskoj prestonici inkasirao šest miliona po sezoni u sledeće tri godine.

Nije isključeno ni da zainteresovane strane završe na sudu pošto su ugovori bili potpisani i razlozi Al Sada za izostalo licenciranje igrača ne potpadaju pod opravdane razloge.

Ako Romanjoli ostane, to će biti veliki finansijski problem za Lacio jer će dovesti u pitanje obećana pojačanja, pošto rimski klub nije samo trebalo da zaradi tri miliona od transfera već i da uštedi blizu šest miliona evra, koliko iznosi bruto plata Alesija.

U međuvremenu su izašli i zvanični podaci o broju prodatih pretplatnih karata. Rezultat je očajan, postavljen je negativan rekord u istoriji Lacija: samo 2.000 od gotovo 30.000 pretplatnika iz prošle sezone odlučilo je da potvrdi godišnju ulaznicu. Sve upućuje na to da će Olimpiko biti sablasno prazan kada bude igrao Lacio, sa tek par hiljada gledalaca na tribinama. Na taj način sukob između vlasnika kluba Lotita i navijača Nebeskoplavih ulazi u novu, još beskompromisniju fazu.

U TORINU SE PRODAJE VLAHOVIĆEV DRES SA BROJEM DEVET

Ne mora da znači ništa, ali je prilično interesantna činjenica: tehnički sponzor Juventusa zvanično prodaje novi dres Juventusa sa brojem devet na kome piše Vlahović.

Juventus, podsetimo, nudi Vlahoviću dvogodišnji ugovor sa platom od 6.500.000 evra i premiju za potpis između četiri i pet miliona. Na drugoj strani, Dušanovi zastupnici traže platu od osam miliona evra i devet miliona na ime bonusa za potpis ugovora.

Italijanska strana već neko vreme plasira priču da je glavna prepreka Dušanov otac, odnosno njegovo insistiranje na gotovo duplo većoj premiji za potpis Vlahovića na ugovor sa Starom damom. Te informacije treba uzeti sa rezervom jer svako pokušava da sebi obezbedi bolju poziciju ili opravdanje za neuspeh pregovora.

U svakom slučaju, vreme curi i Juventusu i Vlahoviću, već smo na kraju jula, a Bjankoneri su bez prvog napadača, a Dušan bez kluba. Lučano Spaleti je još jednom stavio do znanja da je za njega Vlahović idealno moguće rešenje, ali on ne odgovara za kasu, to je u nadležnosti Đovanija Karnevalija.

Novi generalni direktor Juventusa se nalazi u nezahvalnoj poziciji. Vlasnik kluba očekuje od njega da skreše ukupan iznos plata za barem trećinu, trenutno iznosi 171 milion evra, da se oslobodi igrača na koje Spaleti ne računa i da od njihove prodaje finansira kampanju pojačanja. Ako Masara i Karnevali u tome uspeju, biće to jedno od autentičnih fudbalskih čuda jer je malo šta teško u fudbalu kao što je prodaja igrača sa ogromnim platama poput Artura, Duglasa Luiza, Artura, Opende, Davida ili Žegrove.