Spaleti: Vrata za Vlahovića otvorena, ali mora prvo da pozvoni

„Analizirali smo prethodnu sezonu u kojoj nismo ostvarili ciljeve, ali ne može da se kaže ni da je bila promašaj. Potrebno je da se popravimo u nekim delovima tima, da bismo podigli naš nivo. Želja nam je da se vratimo u Ligu šampiona, želimo da budemo što bolje plasirani na tabeli, ali što se tiče Skudeta, daleko smo od te priče“, priznao je Spaleti.

Kada je pričao o urađenom u letnjem prelaznom roku, trener Juventusa je dobio pitanje o odlasku Dušana Vlahovića, kojem je poslednjeg dana juna istekao ugovor.

„Miran sam što se tiče prelaznog roka. Znam da će biti urađeno sve što je potrebno da se tim rekonstruiše. Svi smo složni oko toga. Što se tiče Vlahovića, uradio sam sve što sam mogao. Finansijski poslovi nisu moja odgovornost. Nisam pričao sa njim od završetka prošle sezone, ali on zna šta mislim o njemu. Naši direktori i dalje drže sva vrata otvorena, samo da bi se kroz njih prošlo, mora prvo da se pozovni“.

Novo lice koje je stiglo u tabor Juventusa je Zeki Čelik i tim transferom je Spaleti zadovoljan. Pre njega doveden je mladi napadač Džef Ekator.

„On je igrač na kojeg možemo da se oslonimo, ima ratnički karakter i njegovo dovođenje je dobra ideja za Juventus. Neće imati problem da se adaptira na novu sredinu. Ekator ima sve kvalitete modernog napadača, sve što je potrebno da bude kompletna „devetka“, ocenio je Spaleti.