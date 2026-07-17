Nekompletna Nemačka je ozbiljna sila: Tu su Šreder, Bonga, Kramer i NBA šampioni

Značajno pojačanje u reketu predstavlja dolazak igrača koji su poslednje dve godine krunisani NBA prstenom. Ajzea Hartenštajn je sa Oklahomom osvoji naslov u sezoni 2024/25, a taj uspeh ponovio je Ariel Hukporti prethodne sezone u dresu Njujork Niksa. Centarskom paru, iskustvo uz već dokazan kvalitet doneće novi centar Asvela, Danijel Tajs.

Nemačka, Hrvatska i Izrael će kao prve tri ekipe iz grupe E, ukrstiti sa Poljskom, Letonijom i Holandijom. U sledeću fazu takmičenja Nemci ulaze sa skorom od pet pobeda i jednim porazom, isto kao i reprezentacija Hrvatske. Ispred njih nalazi se samo Poljska, koja od šest mečeva nije pretrpela ni jedan poraz do sada.

Prvu utakmicu tim Aleksa Mumbrua, odigraće kod kuće protiv selekcije Holandije, a tri dana kasnije otputovaće u Poljsku, gde će se sastati sa liderom u grupi K.

Konačan spisak reprezentacije Nemačke je: Denis Šreder (Klivlend), Tristan da Silva (Orlando) Ajzea Hartenštajn (Oklahoma), Ariel Hukporti (Filadelfija) , Kristian Anderson (Šarlot), Hanes Štajnbah (Šarlot), Džek Kajil (Njujork), Andreas Obst (Bajern) , Oskar da Silva (Bajern), Johanes Vojtman (Bajern), Isak Bonga (Panatinaikos), David Kramer (Crvena Zvezda) i Danijel Tajs (Asvel).

Fale ovde još neki igrači, poput braće Vagner, ali iako nekompletna Nemačka je ozbiljna sila.