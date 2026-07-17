Nekompletna Nemačka je ozbiljna sila: Tu su Šreder, Bonga, Kramer i NBA šampioni
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 16:04
Aleks Mumbru objavio je spisak reprezentacije za mečeve protiv Holandije i Poljske
Magijom Denisa Šredera Nemci su dominantno završili prethodnu fazu kvalifikacija pobedama nad Izraelom i Kiprom. U drugom krugu kvalifikacija za Mundobasket, košarkaš Klivlenda dobija značajnu pomoć, jer će kraj sebe imati potpuno novu postavu saigrača. Selektor, Aleks Mumbru, objavio je spisak od 13 igrača na koje će moći da računa u utakmicama protiv Holandije (27. avgust) i Poljske (30. avgust) i sastavom potvrdio da Nemačka ne želi svoje mesto na Mundobasketu da prepusti slučaju.
U ekipi svetskog šampiona naći će se doskorašnji košarkaš Partizana, Isak Bonga kao i braća, Tristan i Oskar da Silva. Pored njih selektoru se odazvao i novi član kluba sa malog Kalemegdana, David Kramer od kojeg se očekuje da uz Andreasa Obsta bude glavno šutersko oružije Nemačke reprezentacije.
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Značajno pojačanje u reketu predstavlja dolazak igrača koji su poslednje dve godine krunisani NBA prstenom. Ajzea Hartenštajn je sa Oklahomom osvoji naslov u sezoni 2024/25, a taj uspeh ponovio je Ariel Hukporti prethodne sezone u dresu Njujork Niksa. Centarskom paru, iskustvo uz već dokazan kvalitet doneće novi centar Asvela, Danijel Tajs.
Nemačka, Hrvatska i Izrael će kao prve tri ekipe iz grupe E, ukrstiti sa Poljskom, Letonijom i Holandijom. U sledeću fazu takmičenja Nemci ulaze sa skorom od pet pobeda i jednim porazom, isto kao i reprezentacija Hrvatske. Ispred njih nalazi se samo Poljska, koja od šest mečeva nije pretrpela ni jedan poraz do sada.
Prvu utakmicu tim Aleksa Mumbrua, odigraće kod kuće protiv selekcije Holandije, a tri dana kasnije otputovaće u Poljsku, gde će se sastati sa liderom u grupi K.
Konačan spisak reprezentacije Nemačke je: Denis Šreder (Klivlend), Tristan da Silva (Orlando) Ajzea Hartenštajn (Oklahoma), Ariel Hukporti (Filadelfija) , Kristian Anderson (Šarlot), Hanes Štajnbah (Šarlot), Džek Kajil (Njujork), Andreas Obst (Bajern) , Oskar da Silva (Bajern), Johanes Vojtman (Bajern), Isak Bonga (Panatinaikos), David Kramer (Crvena Zvezda) i Danijel Tajs (Asvel).
Fale ovde još neki igrači, poput braće Vagner, ali iako nekompletna Nemačka je ozbiljna sila.