Spartakov omladinac ide na pozajmicu u Gent, mogući otkup za 1.600.000 evra

Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | čet. 16.07.26. | 18:32
Pozajmica plaćena 400.000 evra, Subotičanima i procenti
Ljubitelji fudbala u Srbiji teško da su čuli za Danijela Džejmsa Vizdoma, a taj mladić iz Nigerije mogao bi da donese najskuplji transfer Spartaku iz Subotice u istoriji kluba!
Kako saznaje Mozzart Sport, Spartak se dogovorio sa Gentom oko Vizdomove pozajmice, od koje će srpski klub zaraditi 400.000 evra. Ali, to nije sve, jer je ugovoreno i da će Belgijanci imati na kraju sezone opciju otkupa ugovora nigerijskog fudbalera za 1.600.000 evra. Pored toga, Subotičanima bi pripalo još mogućih 200.000 evra kroz bonuse, kao i 15 odsto od naredne prodaje.
Izabrane vesti
Tako da, ako Danijel Vizdom oduševi nove poslodavce u Gentu, Spartaku će upasti kašika u med. Biće to jedna sjajna vest za Plave golubove posle sumorne prošle sezone u kojoj su ispali iz Mozzart Bet Superlige.
Ipak, iako Danijel Vizdom nije stigao da se predstavi publici u Mozzart Bet Superligi, skauti belgijskog kluba su ga snimili na utakmicama omladinske lige, u kojoj je napadač iz Nigerije postigao 12 golova na 15 utakmica, a Spartak zauzeo treće mesto.
Spartakov najveće izlazni transfer u istoriji kluba je Srđan Hrstić u Haken za 1.600.000 evra još pre tri godine.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
1
X
2