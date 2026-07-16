Još jedna odjava za Partizan, Tajson Etijen odabrao Pariz

Tokom prošle sezone, Etijen je dobio ozbiljniju šansu u dresu Netsa i na 24 odigrana meča pokazao da se radi o izuzetno opasnom šuteru. Prosečno je beležio 7,9 poena i 1,7 asistencija za samo 15,8 minuta provedenih na parketu, uz odličnih 39,8% šuta za tri poena.

Na listi igrača koji su se pominjali kao potencijalna pojačanja Parizana se nalaze Armoni Bruks koji je zaista bio dogovorio sve detalje, ali tu su još Peti Mils, Ošej Briset, Zek Ledej koji je takođe imao veliku ponudu Partizana, a sada i Tajson Etijen...

Podsetimo da Partizan do sada nikoga od pojačanja nije ozvaničio, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola. Sa druge strane, Humsku su napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando.