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SASTAVI: Ferencvaroš – Vojvodina; Vukanović u špicu, Sukačev umesto Mitrovića

čet. 16.07.26. | 19:05

Pratite sa nama meč kvalifikacija za Ligu Evrope iz Budimpešte

REVANŠ PRVOG KOLA KVALIFIKACIJA ZA LIGU EVROPE

FERENCVAROŠ – VOJVODINA (prvi meč 2:1)

***KVOTE***

Stadion: Grupama arena.

Sudija: Vitalijs Spasjonikovs (Letonija).

FERENCVAROŠ (4-3-3): Dibuš – Osvat, Gomez, Remekers, Kadu – Kanihovski, Keita, Korbu – Zakarijasen, Bamidele, Žozef Leni.

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros – Petrović, Đakovac – Ranđelović, Zukić, Sukačev – Vukanović.

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