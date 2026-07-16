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SASTAVI: Ferencvaroš – Vojvodina; Vukanović u špicu, Sukačev umesto Mitrovića
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čet. 16.07.26. | 19:05
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REVANŠ PRVOG KOLA KVALIFIKACIJA ZA LIGU EVROPE
FERENCVAROŠ – VOJVODINA (prvi meč 2:1)
Stadion: Grupama arena.
Sudija: Vitalijs Spasjonikovs (Letonija).
FERENCVAROŠ (4-3-3): Dibuš – Osvat, Gomez, Remekers, Kadu – Kanihovski, Keita, Korbu – Zakarijasen, Bamidele, Žozef Leni.
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros – Petrović, Đakovac – Ranđelović, Zukić, Sukačev – Vukanović.
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FK VojvodinaFerencvaroškvalifikacije za Ligu EvropeUŽIVO
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