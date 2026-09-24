Odloženo prvo kolo ABA lige
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 20:27
Od 12 klubova, 11 glasalo za odlaganje početka, jedan ostao uzdržan
Od momenta kad je izdato saopštenje, bilo je jasno da nešto nije kako treba. Još kad se doda da Cibona nije otputovala u Podgoricu na utakmicu protiv Budućnosti, zato što je dobila obaveštenje da će utakmica biti odložena, bilo je jasno da se ni ostale utakmice neće odigrati. Sad je to ABA liga zvanično objavila. Prvo kolo u ABA i ABA 2 ligi neće biti odigrano, potvrđeno je posle sastanka članova takmičenja i to sa 11 glasova za i jednim uzdržanim koji se nije ni pojavio na sastanku.
Razlog ovakve krize je poznat. Sudije traže veće honorare, a rukovodstvo ABA lige je procenilo da je to ultimatum na koji ne može da pristane. Raspisalo je konkurs za nove arbitre, javili su se ljudi sa različitih krajeva sveta i klubovi su bili uvereni da će sve proći kako treba. Međutim, onda su i nove sudije, neki iz košarkaški egzotičnih zemalja poput Kolumbije, Estonije ili Norveške, počele da odustaju.
Izabrane vesti
Tenzije u regionalnom takmičenju traju već neko vreme. Pet njenih klubova (Crvena zvezda, FMP, Mega, Krka i Zadar), tražili su od onih koji vode ligu (Partizan Mozzart Bet, Budućnost, Cedevita Olimpija) da pojasne situaciju, optuživalo ih da su izgubili kontrolu nad takmičenjem što je bio recept za ovakav epilog.
U jednom trenutku, delovalo je da bi takmičenje moglo da počne na vreme, barem prema rečima predsednika takmičenja Ostoje Mijailovića.
"Duboko verujem da sezona ABA lige počinje na vreme. Sudije koje su želele da sude naredne sezone imale su rok danas do 17h da se prijave ABA ligi. Na jučerašnjem radnom sastanku ABA lige, na kojem su bili prisutni predstavnici svih klubova suvlasnika, jednoglasno je doneta odluka da se uputi poslednji poziv svim zainteresovanim sudijama koje žele da sude ABA ligu. Veoma je važno istaći da je svih 12 predstavnika klubova jednoglasno podržalo ovakvu odluku", rekao je tad Mijailović, ali od svega toga neće biti ništa.
Podsećanja radi, utakmica Cibone i Budućnosti trebala je da otvori sezonu 25. septembra. Kako sada stvari stoje, ta utakmica će morati da se odigra nekog drugog dana. Baš kao i ostali mečevi prvog kola.