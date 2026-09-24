Odloženo prvo kolo ABA lige

Od momenta kad je izdato saopštenje, bilo je jasno da nešto nije kako treba. Još kad se doda da Cibona nije otputovala u Podgoricu na utakmicu protiv Budućnosti, zato što je dobila obaveštenje da će utakmica biti odložena, bilo je jasno da se ni ostale utakmice neće odigrati. Sad je to ABA liga zvanično objavila. Prvo kolo u ABA i ABA 2 ligi neće biti odigrano, potvrđeno je posle sastanka članova takmičenja i to sa 11 glasova za i jednim uzdržanim koji se nije ni pojavio na sastanku.

Razlog ovakve krize je poznat. Sudije traže veće honorare, a rukovodstvo ABA lige je procenilo da je to ultimatum na koji ne može da pristane. Raspisalo je konkurs za nove arbitre, javili su se ljudi sa različitih krajeva sveta i klubovi su bili uvereni da će sve proći kako treba. Međutim, onda su i nove sudije, neki iz košarkaški egzotičnih zemalja poput Kolumbije, Estonije ili Norveške, počele da odustaju.