SPECIJAL! Argentina - Egipat: Pobeda Argentine i het-trik Mesija - 15,0, Salah strelac 5,00
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 14:23
Izuzetna ponuda igara za meč osmine finala u Atlanti
Argentina i Egipat su spremni za veliki orkrašj osmine finala na Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi.
S jedne strane imaćemo inspirisanog Lionela Mesija, koji je vodeći strelac šampionata sa sedam pogodaka uz Kilijana Embapea i Erlinga Halanda, a s druge će biti iskusni Mohamed Salah.
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Mozzart je pripremio veliki broj ponuda u SPECIJALU, a na vama je da pronađete onu koja vam najviše odgovara.
Možemo da krenemo baš od Mesija na kog je kvota da će dati gol 1,70. Na Lautara Martineza je 2,50 kao i na Hulijana Alvareza. S druge strane, kvota da će strelac biti Salah je znatno veća - 5,00, a na Omara Marmuša 6,50.
MESI PRVI STRELAC TURNIRA - MOZZART DAJE KVOTU 2,35
Da vidimo i kombinacije igara - Argentina pobeđuje, a Mesi postiže het-trik, tu je kvota 15,0, dok je za to će Gaučosi pobediti u oba poluvremena, a Mesi postići prvi gol na meču - 7,00.
Ili ako smatrate da će biti postignut bar po gol u oba poluvremena, a Salah zatresti mrežu - kvota je 6,00.
Kvota na gol iz penala je 3,50, a za pogodak glavom 2,70.
OVDE možete da pogledate sve opcije iz SPECIJALA.
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SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA
Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/
Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/
Brazil - Norveška 1:2 (0:0)
/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/
Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)
/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn pen 60/
Portugalija - Španija 0:1 (0:0)
/Merino 90+1/
Utorak
SAD - Belgija 1:4 (1:2)
/Vanaken 31ag - De Ketelare 9, 33, Vanaken 57, Lukaku 90+3/
18.00: (1,38) Argentina (5,00) Egipat (10,5)
22.00: (3,60) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)
***Kvote su podložne promenama