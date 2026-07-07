Siner ne greši

U borbi za finale Siner će ukrstiti rekete sa pobednikom meča Novak Đoković – Feliks Ože Alijasim. Ceo teniski svet se nada da će Srbin dobiti taj duel i da će se naći sa druge strane mreže naspram Italijana.

Iako je dobio meč maksimalmnim rezultatom, ne bi moglo da se kaže da se Siner baš prošetao terenom do trijumfa. Nemac Štruf je pružio dobar otpor prvom teniseru sveta i praktično samo jedan brejk, pred kraj prvog seta, opredelio je da meč ode na stranu italijanskog asa. Ali, tako to obično i biva sa velikim igračima kakav Siner jeste, da u ključnim trenucima naprave prevagu i posle toga održe nivo igre na dovoljno visokom nivou da protivnik ne može do preokreta.

Prvi set je bio izjednačen sve do 5:5, bez ijedne brejk lopte, a onda je Siner oduzeo servis Štrufu i potom odservirao za 1:0 u setovima. Nemac je najveću šansu u ovom meču propustio u drugom setu. Vodio je 5:4 i na Sinerov servis je imao set loptu, ali je nije iskoristio. Otišlo se u taj-brejk, a tamo je riđokosi Italijan sa 7:4 bio bolji i poveo sa 2:0 u setovima.

Gem za gem se igralo i u trećem setu do rezultata 4:3. Usledio je Sinerov brejk, završni udarac u ovom četvrtfinalu, poslednji servis gem je bio samo pečat na koji Štruf nije imao odgovor.