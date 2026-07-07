Odluke Evrolige: Oštrije disciplinske kazne, Superkup, bez pravila o visokim zaradama...
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 16:19
Elitno takmičenje nastavlja s reformama
Generalna skupština Evrolige održana je u Barseloni, a na ovom sastanku donešene su određene novine i promene, koje će imati uticaj na elitno takmičenje narednih godina. Ono što je najvažnije za ovu sezonu jeste da je odobren kalendar takmičenja, kao i format po kojem će se igrati Evroliga i Evrokup.
Ono što je Evroliga izbacila u prvi plan jeste novoformirano takmičenje koje nam se sprema, a reč je o Superkupu. Tačan datum odigravanja nije poznat, ali je prema rečima elitnog takmičenja septembar ove godine predviđen za odigravanje Superkupa.
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Postoje određene promene, ali i pozitivno urađene stvari koje se tiču finansija. Ono što Evroliga navodi jeste da su prihodi bili 10 posto veći od planiranih, kao i to da se očekuje da oni naredne sezone budu uvećani za još sedam posto. Skupština je Evrolige je usvojila i određene provere kao što su bolji uslovi putovanja i opterećenja igrača. Ono što je zanimljiva odluka jeste da su povećane disciplinske kazne, kao i da je jasniji način njihove primene. Ukinuto je pravilo "High Remuneration Level", odnosno ukidanje pravila o visokim zarada, koje je trebalo da se primeni od sezone 2027/2028.
Na ovom sastanku govorio je i predsednik Evrolige Dejan Bodiroga.
"Generalna skupština i sutrašnji sastanak predstavnika klubova nam omogućavaju da razmenimo mišljenja i ideje koje se tiču budućnosti. Evropska klupska košarka je u ekspanziji, zahvaljujući strasti i posvećenosti svih učesnika i naš cilj je da nastavimo da gradimo na tim osnovama", rekao je Bodiroga.
Završnu reč dao je i direktor Evrolige Ćus Bueno.
"Sezona iza nas je bila izuzetna u svim našim takmičenjima. Sada se gleda unapred, ka još jačoj Evroligi i Evrokupu, kao i razvoju košarke i to s navijačima koji će biti u centru zbivanja", istakao je Bueno.