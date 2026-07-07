Odluke Evrolige: Oštrije disciplinske kazne, Superkup, bez pravila o visokim zaradama...

Generalna skupština Evrolige održana je u Barseloni, a na ovom sastanku donešene su određene novine i promene, koje će imati uticaj na elitno takmičenje narednih godina. Ono što je najvažnije za ovu sezonu jeste da je odobren kalendar takmičenja, kao i format po kojem će se igrati Evroliga i Evrokup.

Ono što je Evroliga izbacila u prvi plan jeste novoformirano takmičenje koje nam se sprema, a reč je o Superkupu. Tačan datum odigravanja nije poznat, ali je prema rečima elitnog takmičenja septembar ove godine predviđen za odigravanje Superkupa.