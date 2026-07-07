SPECIJAL! Švajcarska - Kolumbija: Gol-gol, pobeda Švajcarske i Embolo strelac - 10,0
Vreme čitanja: 2min | uto. 07.07.26. | 15:51
Veliki broj igara za susret osmine finala u Vankuveru
Stigli smo i do kraja takmičenja u osmini finala Mundijala, bliži se ono najuzbudljivije, grozničava završnica turnira.
Švajcarska i Kolumbija biju bitku za poslednju vizu među osam najboljih reprezentacija i biće zaista jako zanimljivo videti njihovu borbu.
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Mozzart je kao i obično pripremio SPECIJAL sa obiljem interesantnih ponuda. Možete da odigrate bukvalno skoro sve što zamislite.
22.00: (3,60) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)
Ukoliko ste ubeđeni da će Kolumbija proći dalje posle eventualne penal serije, kvota je 10,0. Isto je ako verujete i da će to biti posle produžetaka.
Imate i kombinacije drugog tipa, da će recimo Luis Suarez dati gol i pobediti Kolumbija, tu važi kvota 5,00. Ili na suprotnoj strani, da Endoje postiže gol, a Švajcarska pobeđuje, kvota je 8,00.
ŠVAJCARSKA ĆE IGRATI U POLUFINALU - MOZZART DAJE KVOTU 6,50
Tripla kombinacija je takođe u opticaju - oba tima daju gol, Švajcarska pobeđuje, a Bril Embolo trese mrežu - kvota je izuzetna, 10,0. Ili da će oba tima dati gol i imati više od 3,5 kornera po meču - 4,50.
Granit Džaka pravi više od 2,5 faulova i dobija žuti karton na meču, tu je kvota 8,00. A da sudija gleda VAR na meču - 3,30.
Vredi pokušati, opcija je zaista mnogo.
OVDE možete da pogledate sve opcije iz SPECIJALA.
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SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA
Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/
Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/
Brazil - Norveška 1:2 (0:0)
/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/
Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)
/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn pen 60/
Portugalija - Španija 0:1 (0:0)
/Merino 90+1/
Utorak
SAD - Belgija 1:4 (1:2)
/Vanaken 31ag - De Ketelare 9, 33, Vanaken 57, Lukaku 90+3/
18.00: (1,38) Argentina (5,00) Egipat (10,5)
22.00: (3,60) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)
***Kvote su podložne promenama