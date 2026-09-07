Samouvereni Embape: Ne znam sve o fudbalu, ali znam više od mnogih

Embape je govorio na konferenciji za medije pred meč prvog kola Lige šampiona protiv Intera. I rekao je mnogo toga. O mogućnosti osvajanja Zlatne lopte, činjenici da je Pari Sen Žermen po njegovom odlasku osvojio dve Lige šampiona zaredom, ali pre svega o kritikama na račun posvećenosti u odbrani i odnosu sa Vinisijusom Žuniorom.

“Samo ja i Vinisijus smo problem u odbrani? Moramo da se poboljšamo i to je prirodno za igrače. Svako je drugačiji i moramo da pametno radimo stvari. Ne volim poređenje između njega i mene. To je beskrajna debata. Svi moramo da se poboljšamo na defanzivnom aspektu, i sa loptom, i bez nje. Ovo je najveći klub na svetu i ne mogu da kontrolišem šta se govori. Imamo isti cilj, a to je da osvajamo trofeje. Ne možemo da kontrolišemo mišljenja ljudi”, rekao je Embape.

Francuz je upitan da li za sebe smatra da je najbolji igrač na svetu i da li smatra da zaslužuje Zlatnu loptu.

“Uvek se osećam kao da sam najbolji na svetu, ali to je veoma lično. Svako ima svoje mišljenje. Neki će tako misliti, drugi neće – to je debata. Ne moraju svi da misle kao ja. Kad igrate za Real Madrid, ljudi vas uvek povezuju sa Zlatnom loptom. Često mi pričaju o njoj, to je pozitivna stvar. Ispisao sam istoriju ovog leta, ali videćemo. Novinari su ti koji će izabrati.”

Prvi put u karijeri, Embape ima priliku da sarađuje sa Žozeom Murinjom. Kažu da je došao kako bi povratio takmičarski duh u Realu.

“Veoma je teško odgovoriti na pitanje koje počinje sa ‘kaže se’. ‘Kaže se’, o kome? Murinjo zna kako se pobeđuje, inspiriše ljude oko sebe, ceo klub, svoj tim.”

Upravo je Žoze rekao da više voli Kilijana sa 40 golova i osvojenim titulama nego onog sa 60 koji nije uzeo ništa. Embape je imao zanimljiv odgovor.

“Možda bi uzeo i sa manje, da postignem 30. Neću reći da je to debata za ljude koji ne igraju fudbal, ali je apsurdno. Ako sam dao 40 golova, a borimo se za Ligu šampiona, La Ligu i Kup kralja, da li treba da prestanem sa davanjem golova jer ako ih dajem previše, onda nećemo pobediti? Naravno da želim da osvajam trofeje, ali to nije pitanje izbora.”

Ljudima uvek za oko zapadne činjenica da je Pari Sen Žermen posle odlaska Embapea dvaput zaredom bio šampion Evrope.

“Ne mogu to da promenim. Ne mogu da govorim generalno. Zaista me nije briga. Ne znam sve o fudbalu, ali znam više od mnogih ljudi. Priča o meni prodaje mnogo toga.”

Francuz je za kraj govorio o poboljšanju u taktičkom aspektu igre.

“Imam dve različite pozicije u reprezentaciji i Realu. Moram da napravim sledeći korak. Tamo sam kapiten, ovde nisam. Kao igrač, želim da poboljšam percepciju igre, bilo da napadamo ili se branimo. Vodio sam nekoliko razgovora sa raznim trenerima i mnogo mi je pomoglo. U jednoj utakmici ima mnogo utakmica”, završio je Embape.