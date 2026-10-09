Sporting krvari, navijači besni, Boržesu se drma klupa, a Kamenolom mora da se osvoji

Sporting ne sme više da kiksne ako želi da drži korak za nepogrešivim Zmajevima sa Dragaoa. Sporting čeka večeras (21.15) težak ispit na Kamenolomu protiv Brage. I ove sezone će ekipa sa Munisipala teško da razbije veliku trojku portugalskog fudbala, već prilično zaostaje (10 bodova).

21.15: (3,00) Braga (3,30) Sportin Lisabon (2,40) MOZZART RELAX

Rui Boržes je ostao na klupi iako je bilo šumova krajem prošlog meseca posle kiksa sa Arukom, kada su navijači protestovali na stadionu. Sporting krvari, ali je reprezentativna pauza od 20 dana dobro došla da se konsoliduje. Svaki sledeći kiks značio bi verovatno otkaz za iskusnog stručnjaka.

Zeleno-beli moraju da misle i na utorak i nastavak Lige šampiona i meč sa Lansom u Francuskoj. U odnosu na prethodne duele, Rui Boržes će napraviti sigurno prinudnu promenu u sastavu. Suspednovan je Zeno Debast koji je dobio crveni karton u prošlom kolu i bio tragičar meča sa Arukom.

*******

Na četiri vezane utakmice Brage i Sportinga dolazio je tip GG. Kvota u Mozzartu (ponuda i za Mozzart Relax) da će i večeras na Kamenolomu oba tima dati makar po gol je 1,78.

*******

Sporting igra lepršavo i ove sezone, daje mnogo golova (dva i po u proseku), ali je problem čak osam primljenih. Kolumbijac Luis Suarez je i ove sezone prva napadačka sila. Dao je šest golova na sedam mečeva i ako nastavi ponoviće prošlogodišnji učinak od skoro pogotka po meču u prvenstvu (28 na 32 utakmice).

Sportingu je Braga neugodan rival. Nije je pobedio na tri poslednja meča u Primeiri. Prošle sezone je bilo 2:2 na Kamenolomu, dok je u Lisabonu bilo 1:1.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

PRIMEIRA – 8. KOLO

Petak

19.45: (3,25) Moreirense (3,25) Žil Visente (2,30)

21.15: (3,00) Braga (3,30) Sportin Lisabon (2,40) MOZZART RELAX

Subota

16.30: (4,30) Kasa Pija (3,45) Santa Klara (1,88)

19.00: (10,0) Maritimo (5,00) Porto (1,33)

21.30: (2,25) Akademiko Viseu (3,40) Estoril (3,20)

Nedelja

16.30: (2,30) Rio Ave (3,35) Nasional (3,15)

19.00: (1,25) Benfika (6,50) Gimarais (10,5)

21.30: (2,10) Aruka (3,45) Estrela Amadora (3,50)

Ponedeljak

21.15: (1,82) Famalikao (3,50) Alverka (4,50)

***kvote su podložne promenama