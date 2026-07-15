Tek se sada vidi šta je donosio Žoc efekat

Na „Žoc efekat“ Partizan je živeo godinama i privlačio igrače samo na osnovu reputacije, imena i prezimena legendarnog trenera, koji sada to sve radi u Panatinaikosu, koji je oformio neverovatan tim po želji srpskog stručnjaka. I dok Panatinaikos sa premoćnim budžetom stvara premoćan tim, crno-beli pokušavaju da žive život posle Obradovića , ali nije to ono što je nekada krasilo leta Partizana kada je vladao neverovatan „hajp“ oko imena koja dolaze, oko potencijalnog tima koji se stvara, i sve to se, naravno, prelije u finansije kluba zbog kupovine sezonskih ulaznica.

Sredina je jula meseca i Partizan Mozzart Bet nije ozvaničio nijedno jedino pojačanje. Da li je u pitanju marketinški potez, da li klub sprema niz zanimljivih objava, kako god bilo, jasno je kao dan da je ovo bilo izuzetno teško leto za crno-bele iz veoma prostog razloga. Niz neverovatnih stvari se dogodio sa potencijalnim pojačanjima koja su bila u igri da potpišu za Partizan, ali na kraju nisu. Dešavalo se to do izvesne mere, naravno, i prethodnih godina, ali sada postoji jedna veoma velika razlika – nema Željka Obradovića .

Partizan je prethodnih godina obarao rekorde po broju kupljenih godišnjih ulaznica koje su činile ozbiljan deo budžeta, ali sada... Ovoga leta to nije slučaj. Bez obzira na to što niko nije ozvaničen, znamo da su saradnju dogovorili Nikola Tanasković, Kajl Olman, Derek Vilis, Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola. Sve momci koji će imati priliku da se pokažu na najjačoj sceni, ali niko od njih ne izaziva euforiju kod navijača, posebno ne bez Željka Obradovića na klupi.

Dovoljno je samo da se vratimo u ne tako davnu prošlost. Na leto 2021. godine, kada se Obradović vratio na klupu. Glavno pitanje tih dana je bilo koga će Žoc dovesti od pojačanja jer je tada Partizan igrao Evrokup. Niko nije mogao ni da pretpostavi kakva će euforija nastati jer je Partizan sa četiri potpisa zapalio Evropu. Na reputaciju Obradovića tog leta su stigli Kevin Panter, Zek Ledej, Rodions Kuruc i Aleksa Avramović. Sve to tokom juna meseca, i to u dva dana. Četiri potpisa koja su jasno pokazala šta znači moć Obradovića u pregovorima sa igračima. Svako od njih je bio i adekvatno plaćen, što je sasvim normalno u svetu profesionalnog sporta, ali činjenica da je u Partizan tada došao tandem Panter–Ledej posle sezone u kojoj su bili na završnom turniru Evrolige, potom Letonac koji je imao NBA staž i jedan od najtraženijih srpskih igrača u tom momentu, dovoljno govori šta se u Humskoj dešavalo tog leta. Tokom te sezone stigao je i Matijas Lesor.

Iako je činjenica da u većem delu mandata rezultati nisu ispratili sve ono što se dešavalo van terena, činjenica je da je Partizan uspevao sa Obradovićem znatno lakše da manevriše mutnim vodama „prelaznog roka“ u košarci. Uostalom, leto pred povratničku sezonu u Evroligu, Partizan je doveo Džejmsa Nanelija, Dantea Egzuma i Janisa Papapetrua. Svi oni su umalo odveli Partizan na Fajnal-for Evrolige, ali to je neka druga priča, već u potpunosti ispričana. Poenta je u činjenici da je iz leta u leto podizana lestvica u igračkom kadru. Naravno, bilo je tu i neuspešnih pregovora. Uostalom, sada je već legendarna priča o pristanku, a potom odustajanju Nikole Mirotića da dođe u Partizan, iako je sve bilo spremno da se u igri Obradovića sve vrti oko njega i Pantera. Čak i u tom neuspelom slučaju Partizan je reagovao strahovito, barem na papiru, jer je doveo Frenka Kaminskog i Pi Džeja Doužera, momke koji se, doduše, kasnije nisu snašli i dali ono što se očekivalo.