Zašto je 15. jul važan za Crvenu zvezdu

Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 10:00
I koliki će uticaj imati na dalje formiranje ekipe kada ova sreda prođe
Nije navikla zvezdaška javnost da dugo čeka na pojačanja, mada malo kome je promaklo to što su prošle tri pune sedmice od zvanične objave da je Kris Džons prvi potpis. To ne znači da sportski sektor na čelu sa Milošem Teodosićem ne radi dan i noć kako bi Ibonu Navaru obezbedio što kvalitetniji sastav za takmičarsku 2026/27, ali dug letnji post nije prošao neopaženo.
U klubu su se razleteli na više strana, mladi treneri Marko Boltić i Đorđe Lazarević su u Las Vegasu i prate Letnju ligu u potrazi za eventualnim pojačanjima, bilo je i nekoliko razgovora koji se nisu završili željenim ishodom, a jedan od bitnijih faktora u procesu sklapanja rostera vezan je za današnji datum - 15. jul.
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Naime, zaključno sa ovom sredom ističu izlazne klauzule za NBA ligu dvojici verovatno najvažnijih igrača Zvezde, Džordanu Nvori i Džeredu Batleru. Na Malom Kalemegdanu su odavno svesni da bi eventualni odlazak (samo) jednog od dvojice vrsnih strelaca u najjaču košarkašku ligu na svetu značajno izmenio dalji pristup kluba na tržištu, iako su šanse da se to dogodi jako male, međutim svakako će biti mnogo lakše ići dalje kada i zvanično budu prestale da važe ove stavke u ugovorima.
I Nvora i Batler su privukli interesovanje bogatih klubova posle kvalitetnih sezona u opremi beogradskih crveno-belih. Nvoru je želeo Hapoel iz Tel Aviva i vlasnik Ofer Janaj bio je spreman da plati milionsko obeštećenje, no ubrzo je od agenta i kluba dobio negativan odgovor. Predsednik Zvezde Željko Drčelić je zatim otkrio da su mnogi zvali, ali da NBA šampion sa Milvokijem nije na prodaju. Od tada se, manje-više, ime momka rođenog u Bafalu nije spajalo ni sa jednim timom.
Po pitanju Batlera spekulacije o mogućem odlasku intenzivirale su se u poslednje vreme, pa je na iste Crvena zvezda reagovala produžetkom ugovora do juna 2028. godine. I pored toga, nekadašnji igrač nekoliko NBA franšiza ima izlaznu klauzulu koja, po svemu sudeći, neće biti aktivirana. Iz kluba su, kada je objavljen produžetak saradnje, istakli da je momak iz Luizijane odbio nekoliko bogatih ponuda iz NBA i Evrolige, kako bi ostao na Malom Kalemegdanu.
Sve su to su odlične vesti za sportski sektor i stručni štab Crvene zvezde, pošto je ideja da se tim za narednu sezonu gradi upravo oko Nvore i Batlera. Krilni košarkaš bio je najbolji strelac Zvezde u Evroligi, sa prosekom od bezmalo 17 poena, te 4,4 skoka i 1,6 asistencija, dok je razigrani bek isplivao kao jedno od najboljih pojačanja kluba u ranoj doselekciji. Beležio je 13,4 poena, 3,7 završnih dodavanja uz 2,2 uhvaćene lopte.
Podsetimo, klub su ovog leta dosad napustili Kodi Miler Mekintajer, Uroš Plavšić, Hasijel Rivero, Donatas Motiejunas i Džoel Bolomboj. Zvezda sada intenzivno traži prvog plejmejkera i bar jednog centra.