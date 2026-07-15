Zašto je 15. jul važan za Crvenu zvezdu

01.30: (1,45) Šarlot (15,0) Milvoki (3,05)

Naime, zaključno sa ovom sredom ističu izlazne klauzule za NBA ligu dvojici verovatno najvažnijih igrača Zvezde, Džordanu Nvori i Džeredu Batleru. Na Malom Kalemegdanu su odavno svesni da bi eventualni odlazak (samo) jednog od dvojice vrsnih strelaca u najjaču košarkašku ligu na svetu značajno izmenio dalji pristup kluba na tržištu, iako su šanse da se to dogodi jako male, međutim svakako će biti mnogo lakše ići dalje kada i zvanično budu prestale da važe ove stavke u ugovorima.

I Nvora i Batler su privukli interesovanje bogatih klubova posle kvalitetnih sezona u opremi beogradskih crveno-belih. Nvoru je želeo Hapoel iz Tel Aviva i vlasnik Ofer Janaj bio je spreman da plati milionsko obeštećenje, no ubrzo je od agenta i kluba dobio negativan odgovor. Predsednik Zvezde Željko Drčelić je zatim otkrio da su mnogi zvali, ali da NBA šampion sa Milvokijem nije na prodaju. Od tada se, manje-više, ime momka rođenog u Bafalu nije spajalo ni sa jednim timom.

Po pitanju Batlera spekulacije o mogućem odlasku intenzivirale su se u poslednje vreme, pa je na iste Crvena zvezda reagovala produžetkom ugovora do juna 2028. godine. I pored toga, nekadašnji igrač nekoliko NBA franšiza ima izlaznu klauzulu koja, po svemu sudeći, neće biti aktivirana. Iz kluba su, kada je objavljen produžetak saradnje, istakli da je momak iz Luizijane odbio nekoliko bogatih ponuda iz NBA i Evrolige, kako bi ostao na Malom Kalemegdanu.