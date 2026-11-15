SRBIJA – TIM ZA GRČKU: Kreće Luka Jović! Promena i na golu

Prva promena je na golu, pošto će mrežu čuvati Đorđe Petrović. Bio je jako dobar u Minhenu na utakmici protiv Nemačke, a sada je zaslužio novu šansu.

Uostalom, posle onako slabe igre Orlova pre tri dana, nekoliko izmena su logičan sled poteza. Formacija ostaje ista, odnosno, u poslednjoj liniji će ponovo biti trojica igrača kada Srbija napada, a petorica kada se brani.

Desnog štopera igraće Strahinja Eraković umesto Stefana Gudelja, dok će ostala dvojica biti ista – Nikola Milenković i Srđan Babić. Desnog beka igraće Kosta Nedeljković, jer ionako nema ko drugi, dok će na levoj strani biti Stefan Bukinac.

Ulogu dvojice zadnjih veznih poneće povratnici posle odslužene suspenzije Saša Lukić i Nemanja Maksimović. Ispred njih će igrati Sergej Milinković-Savić i verovatno Lazar Samardžić, mada neće biti iznenađenje i ako priliku od prvog minuta dobije Vladimir Lučić.

Uloga centralnog napadača rezervisana je za Luku Jovića. Silno su se razočarali grčki novinari što ga nisu videli na konferenciji za medije pre utakmice, a mogao bi i u ponedeljak veče da ih razočara nekim golom na tlu ove zemlje, samo u dresu Srbije.

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Dakle, tim Srbije koji će početi meč sa Grčkom čine: Petrović – Eraković, Milenković, Babić – Nedeljković, Maksimović, Lukić, Bukinac – Samardžić, Jović, S. Milinković-Savić.