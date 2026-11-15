Solun postao noćna mora za evroligaše: Aris posle Panatinaikosa savladao i Olimpijakos

Tim Vasilisa Spanulisa sada ima samo jedan poraz, koji je doživeo na startu sezone protiv Kardice, pa zaostaje tek korak za gradskim rivalom PAOK-om, koji je i dalje neporažen.

Još veću težinu pobedi Arisa daje činjenica da Olimpijakos, uprkos predstojećem duplom kolu Evrolige, nije mnogo kalkulisao sa sastavom. Jorgos Barcokas u Solun je poveo gotovo sve nosioce igre, pa je od igrača koji su nastupili u prethodnom evroligaškom kolu, a imali pravo nastupa u domaćem prvenstvu, izostao jedino povređeni Nikola Milutinov.

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Iako je Aris od samog početka pokazao da može da se nosi sa favorizovanim rivalom, Olimpijakos je tokom prvog poluvremena uspevao da drži priključak i ostane u igri. Međutim, ono što je usledilo po povratku sa velikog odmora malo ko je mogao da očekuje. Ekipa Vasilisa Spanulisa potpuno je nadigrala šampiona Grčke, treću četvrtinu dobila rezultatom 29:16 i pred poslednjih deset minuta stigla do ogromnih 17 poena prednosti.

Sa ogromnom zalihom iz treće deonice, domaćin je ušao u završnicu daleko mirnije nego što se moglo očekivati protiv jednog od glavnih favorita za titulu. Olimpijakos nije uspeo da nadoknadi zaostatak, pa je Aris, samo dve nedelje nakon trijumfa nad Panatinaikosom, na svom parketu skinuo skalp i drugom grčkom velikanu.

U redovima domaćina najefikasniji je bio Met Morgan sa 21 poenom, Nenad Dimitrijević dodao je 19, dok je Kem Birč ubacio 13. Na drugoj strani, ni odlična partija Evana Furnijea nije bila dovoljna da Olimpijakos izbegne poraz. Francuski bek postigao je 29 poena, a najveću podršku imao je u Saši Vezenkovu, koji je meč završio sa 19.