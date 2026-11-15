Paunović: Dobrom partijom i osvojenim bodovima da sačuvamo ponos

U Ligi nacija pet utakmica – pet poraza. Izgubljene su sve šanse i za direktan opstanak i za osvajanje mesta u prvom šeširu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Ali, Srbija ima zašta da igra. Kako je objasnio selektor Veljko Paunović u Volosu uoči utakmice sa Grčkom u ponedeljak veče, Orlovi će igrati – za ponos. Da ne bude na kraju nula u koloni bodova.

„Ovo je utakmica u kojoj bismo voleli da sačuvamo naš ponos, sa dobrom partijom i osvojenim bodovima. Svesni smo da je rezultatski gledano ovaj ciklus Lige nacija jako loš za nas, ali je i veliko iskustvo, dobar fudbalski uzorak šta bi trebalo da popravljamo kako bismo bili u boljem takmičarskom izdanju kada počnu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo“, podvukao je Paunović.

Očekuje selektor reprezentacije Srbije da će utakmica sa Grčkom u Volosu biti u velikoj meri slična onoj u Beogradu iz prvog kola (1:2).

„Oni mogu da drže posed, jako dobro i snalažljivo prenose loptu. Imaju jako dobre golgetere, bekove i bokove, kao i dva zadnja vezna koja su vrlo sposobna. Tu su i centarhalfovi sa iskustvom. Dakle, kompletan su tim. Na ovom stadionu sigurno će želeti da se ponovo dokažu. Poenta je da smo mi u Beogradu krenuli silovito i to je urodilo plodom, oni su potom preuzeli inicijativu, a u drugom poluvremenu je to izgledalo kao otvorena borba dvojice boksera. Tako će i sutra dosta toga zavisiti od toga kako će se otvoriti utakmica“.

Ulazi i Grčka dobro uzdrmana u ovaj meč, jer je izgubila od Holandije 7:0. Zbog toga Paunović očekuje reakciju Helena na terenu.

„Grčka je doživela jedan eksces, situaciju koja se nekada dešava. Jasno je da takav poraz boli, ali iz njihove perspektive gledano, mislim da sa osam osvojenih bodova i prikazanom igrom grčka javnost ima mnogo razloga da bude zadovoljna i da očekuje u budućnosti dobre rezultate. Nekada protivnik ima izuzetan dan, videli smo da je Grčka imala statistički dobre podatke, ličila je na sebe, ali nije bila efikasna, dok je Holandija imala najbolji dan u poslednjih deset godina. Očekujemo jaku reakciju Grčke, pun stadion, čuli smo da je ovde dobra publika, spremni smo za to“.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

💥💥💥💥💥

Imaće Paunović na raspolaganju dvojicu povratnika, Sašu Lukića i Nemanju Maksimovića, ali je njemu žao što ne može da računa i na Andriju Živkovića i Vanju Dragojevića, koji su isključeni protiv Nemačke.

„Sa povratnicima ćemo dobiti neki balans. Moj plan je bio da Živković igra protiv Nemačke 45 minuta ili manje, jer sam želeo da bude ovde, da počne, pošto poznaje protivnika, stadion, mentalitet... Meni je bio jako važan za ovaj meč. Fudbalski to nam je veliki gubitak. Dalje, možda sam previše čekao da pružim šansu Vanji Dragojeviću, jer je za vreme koje je proveo na terenu ubedio me da bi bio u kombinaciji i za ovu utakmicu. Pokazao je karakter, kod Mitrovićeve šanse on je započeo akciju. To su pokazatelji da je sposoban. Ne mogu da kažem da crveni karton nije bio, ali tu silinu i kontakt koji nam je doneo, mnogo su nam značili. On i Živković su protiv Nemačke uneli preokret, imali smo šansu da smanjimo na 3:2“, istakao je Paunović.

Pet utakmica Lige nacija i na svakoj makar dva primljena gola. Podatak koji mora da nervira svakog defanzivca, priznao je to Srđan Babić, koji je takođe bio deo konferencije za medije uoči meča.

„Gledajući kao defanzivac, svaki primljeni gol boli. Nadam se da ćemo u ovog puta popraviti taj utisak. Imali smo u prvom meču protiv Grčke stativu, pa posle toga primili gol. Neke golove smo prelako primali. Bilo je dosta situacija gde je moglo da ode i na jednu i na drugu stranu, kao u obe utakmice protiv Holandije. Nismo izdržali. Trudićemo se da popravimo taj utisak“, rekao je Srđan Babić.