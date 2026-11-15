Srbin među kandidatima da preuzme Amerikance

Sada su Amerikanci u problemu da nađu novog selektora, zatekla ih je Poketinova odluka i nemaju spremno rešenje. Pominju se brojna imena, a među njima i jedan Srbin – Marko Mitrović. Trener američkog MLS ligaša Nju Inglanda se, prema pisanju američkih medija, nalazi u širem krugu kandidata o kojima se razmišlja.

Zvučnija imena su svakako poželjnija, ali su i manje dostupna. San o Pepu Gvardioli je baš to – samo san. Neka druga evropska imena poput Julijana Nagelsmana ili Roberta Martineza nisu garant, a nisu ni jeftina. Tjeri Anri ima popularnost u Americi, ali ne i zadovoljavajuće trenersko iskustvo i rezultate.

Zato sve više pristalica ima ideja o povratku domaćoj struci. Prva želja bi bio Pelegrino Mataraco, Amerikanac na klupi Real Sosijedada, ali njemu se navodno ne ide iz Španije i sačekao bi neku drugu priliku za selektorski posao.

Bi Džej Kalahan je ime koje se najčešće pominje. Već ima selektorsko iskustvo kao privremeno rešenje iz 2023. godine, kada je vodio reprezentaciju na sedam utakmica, a posle toga je nastavio odlično da radi u klupskom fudbalu na klupi Nešvila, sa kojim je u nedavno završenom ligaškom delu sezone osvojio prvo mesto u Istočnoj konferenciji.

Legendarni reprezentativac Stiv Čerundolo je određen za selektora olimpijske selekcije na predstojećim Igrama u Los Anđelesu 2028. godine i mogao bi da objedini funkcije. Mada nije potrebno trošiti reči koliko je Amerima bitna medalja na domaćim Olimpijskim igrama i koliko bi treniranje A tima oduzelo vremena i fokusa Čerundolu.

Pominje se i Pet Nunen, koji je (još) trener Sinsinatija, ali sa velikim šansama da dobije otkaz zbog katastrofalnih rezultata u MLS ligi. Međutim, njemu su preporuka igre i rezultati iz prethodnih sezona.

Negde u tom rangu je i Marko Mitrović. Mladi srpski stručnjak kojeg u američkom fudbalu računaju kao ‘domaćeg’. Nekadašnji asistent Veljka Paunovića je strpljivo i studiozno gradio trenersku karijeru. Aktuelnom strategu Orlova je pomagao tri godine u Čikagu i dve u Redingu, da bi potom konkurisao za posao u FS SAD, koji je tražio selektora U-19 ekipe. Prijavio se, ostavio dobar utisak, pošteno prošao i tako započeo samostalnu karijeru.