Barselona silovita pred Zvezdu, lansirano novo košarkaško čudo

Trener Barselone Aleksander Sekulić dobio je loše vesti pred početak utakmice jer su dodatni pregledi pokazali da će Umodža Gibson biti van parketa tri nedelje. Povredio se američki plejmejker protiv Panatinaikosa u OAKA areni, što su loše vesti za slovenačkog stručnjaka, ali ima i jedna dobra. Vraća se Huan Nunjez, koji je propustio poslednjih pet utakmica zbog povrede skočnog zgloba. Tako će Španac popuniti taman izostanak na poziciji keca, a što se ostalih igrača tiče, Kevin Panter se vraća tek za šest nedelja, Tosan Evbuomvan za tri i Joan Makundu verovatno sada za duplo kolo.

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Možda glavna vest sa ovog meča je debi mladog centra Adbrahamanea Konea. Zna se da Barsa voli da daje mladim igračima šansu, tako je i Nikola Kusturica igrao pre nego što je otišao na koledž, a evo sada je priliku dobio i Kone. Ušao je u igru u prvoj četvrtini i debitovao sa 17 godina i deset meseci. U Barseloni je već četiri godine, gde košarkaš iz Malija za omladince beleži 12,7 poena i 6,8 skokova u proseku.

Ovo mu je treći put da se našao u protokolu, ali prvi put da je igrao. Protiv Unikahe u šestom kolu je popunio broj igrača posle povrede Oleka Balcerovskog, bio je na klupi i protiv Panatinaikosa u Evroligi, dok je tek sada debitovao i proveo 65 sekundi na parketu. Za to vreme ništa nije uspeo da upiše u statističkim kategorijama, ali će sigurno pamtiti ovaj dan do kraja karijere.

Što se same utakmice tiče, Barselona nije imala nikakvih problema da savladala rivala, još je Sekulić uspeo i da svima podeli minutažu ravnomerno, kako bi bili spremni za duplo kolo. Nastavili su sa odličnom košarkom koju su igrali u Atini, zasipali su koš rivala spolja, igrali odličnu odbranu i imali sedam poena viška posle prve četvrtine. U drugoj nije bila baš toliko blistava odbrana, ali je napad odradio posao, možda još i bolji nego u prvoj četvrtini, pa su imali dvocifreni višak po odlasku na veliki odmor.

Gosti su pružali dobar otpor u trećoj deonici, imali su svoje momente, ali kako je počeo poslednji kvartal, tako je i Barselona dodala gas da reši ovu utakmicu. Otišli su na pet minuta do kraja na +20, pa je bilo jasno da će se poslednjih pet minuta odraditi, samo da se vidi kolika će razlika biti i kojim će se rezultatom meč završiti.

Do trijumfa su ih predvodili Tajris Martin sa 22, Brizuela sa 17, Para i Umude sa po 11 poena. U poraženom sastavu istakli su se Čildres i Meindl sa po 15, Agada i Dos Anjos sa po 12 poena.