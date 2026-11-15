Alimpijević ljut, Bešiktaš se nije proslavio
Vreme čitanja: 3min | ned. 15.11.26. | 18:07
Mada svakako u duplo kolo ulazi posle pobede
Nije bio Bešiktaš na nivou u domaćem šampionatu, gde je savladao Bursu 76:71, u meču osmog kola turskog prvenstva. Jeste selektor Srbije Dušan Alimpijević odmarao većinu igrača, konkretno nosilaca igre poput Skotija Vilbekina i Lonija Vokera, ali deluje da su crno-beli morali bolje.
Zato je i srpski trener bio ljut i besan tokom meča zbog igre svojih košarkaša, s obzirom da su prosuli +21 u trećoj četvrtini i dopustili Bursi da se vrati u igru. Srećom po njih, nisu imali gosti snage za potpuni preokret, a sada će imati Bešiktaš dva dana za odmor pred duplo kolo. Prvo im u Istanbul dolazi Real Madrid (sreda, 18.00), a onda će igrati u dvorani "Aleksandar Nikolić" protiv Partizan Mozzart Beta (petak, 20.45).
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Nešto sporiji početak bio je domaće ekipe u prvoj četvrtini, sve dok nisu trojke počele da ulaze. Čim su Entoni Braun i Dedžulijus namestili ruku, došli su i do sigurnih +7 na tri minuta do kraja prve deonice, da bi zatim Birsen sa šest vezanih poena doneo i dvocifreni višak pred kraj kvartala. Na prvi mali odmor su crno-beli otišli sa devet poena prednosti, pa su odmah na startu druge četvrtine vratili dvocifreni višak i prednost je samo rasla. Odličnu odbranu igrao je Bešiktaš, pošto je dozvolio samo dva poena za goste u prva četiri minuta druge četvrtine, i sve je išlo kako treba za domaćina.
Taman kada bi Bursa pokušala da se vrati, imao bi ko da odgovori, a gosti su ponovo stali u jednom trenutku i nisu mogli da nađu put do koša. Svi su bili razigrani u redovima evroligaša, svi su se gostili pod košem Burse i otišao je Bešiktaš na najvećih +19 na minut i po do kraja prvog poluvremena. Imali su 18 poena prednosti na poluvremenu, bilo je i +21 za Bešiktaš na početku treće četvrtine, pa je delovalo kao da će lagano kruzirati do pobede.
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Međutim, odjednom je sve puklo u redovima crno-belih, koji su se blago rečeno - raspali. Gubili su lopte kao na traci, ništa nisu mogli da pogode i Bursa je malo po malo smanjivala prednost. Koristili su greške rivala, igrali dosta sigurnije nego u prvom poluvremenu, da bi se za početak vratili na jednocifren zaostatak. Bešiktaš je nastavio sa lošom igrom, nije mogao ni Dušan Alimpijević da ih trgne sa dva tajm-auta, pa Mur i Braun vraćaju goste na samo tri poena zaostatka.
Na početku poslednjeg kvartala bilo je +5 za domaćina, pa je usledila i serija Bešiktaša koja ih je vratila na dvocifrenu prednost, da malo prodiše i ekipa Dušana Alimpijevića posle napetog završetka treće četvrtine. Uspela je Bursa opet da se vrati u jednom trenutku, preko Brauna i njegove prve trojke iz sedmog pokušaja, pa onda i Vašingtona. Da ne bude prevelike drame pobrinuo se Furkan Korkmaz trojkom, iako je Dušan Alimpijević i dalje bio nervozan. Kako i ne bi, posle svega što se desilo njegovoj ekipi u drugom poluvremenu... Poslednji trzaji Burse bili su kada su se gosti vratili na četiri poena zaostatka opet, pa je Žižić pogodio za +6 pred ulazak u poslednji minut. Tejlor je to prepolovio trojkom na nešto više od 40 sekundi do kraja, ali je iz samo njemu znanih razloga odmah napravio faul i Bešiktaš je opet otišao na +5. Gosti su promašili u narednom napadu trojku i to je bio kraj meča.
Do pobede su domaćina predvodili Entoni Braun i Ante Žižić (deset skokova) sa po 14 poena, Birsen sa 11 poena i osam skokova, kao i Korkmaz sa deset poena. Kod Burse su se istakli Tejlor sa 24 poena, šest skokova i osam asistencija, Braun sa 11 poena i sedam asistencija, Mur i Vašington sa po deset poena.