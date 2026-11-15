Alimpijević ljut, Bešiktaš se nije proslavio

Nešto sporiji početak bio je domaće ekipe u prvoj četvrtini, sve dok nisu trojke počele da ulaze. Čim su Entoni Braun i Dedžulijus namestili ruku, došli su i do sigurnih +7 na tri minuta do kraja prve deonice, da bi zatim Birsen sa šest vezanih poena doneo i dvocifreni višak pred kraj kvartala. Na prvi mali odmor su crno-beli otišli sa devet poena prednosti, pa su odmah na startu druge četvrtine vratili dvocifreni višak i prednost je samo rasla. Odličnu odbranu igrao je Bešiktaš, pošto je dozvolio samo dva poena za goste u prva četiri minuta druge četvrtine, i sve je išlo kako treba za domaćina.

Taman kada bi Bursa pokušala da se vrati, imao bi ko da odgovori, a gosti su ponovo stali u jednom trenutku i nisu mogli da nađu put do koša. Svi su bili razigrani u redovima evroligaša, svi su se gostili pod košem Burse i otišao je Bešiktaš na najvećih +19 na minut i po do kraja prvog poluvremena. Imali su 18 poena prednosti na poluvremenu, bilo je i +21 za Bešiktaš na početku treće četvrtine, pa je delovalo kao da će lagano kruzirati do pobede.

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Međutim, odjednom je sve puklo u redovima crno-belih, koji su se blago rečeno - raspali. Gubili su lopte kao na traci, ništa nisu mogli da pogode i Bursa je malo po malo smanjivala prednost. Koristili su greške rivala, igrali dosta sigurnije nego u prvom poluvremenu, da bi se za početak vratili na jednocifren zaostatak. Bešiktaš je nastavio sa lošom igrom, nije mogao ni Dušan Alimpijević da ih trgne sa dva tajm-auta, pa Mur i Braun vraćaju goste na samo tri poena zaostatka.