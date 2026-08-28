E, ovo je prava Džiletova Gurzija: Crna Gora nemoćna pod naletima Šengelije i Bitadzea
Vreme čitanja: 3min | pet. 28.08.26. | 19:17
Krstaši bolji od Sokolova u Tbilisiju - 101:74
Bili su Gruzija i Aleksandar Džikić jedan od hitova prošlogodišnjeg Evrobasket u kojem su stigli do četvrtfinala. Ovakvi rezultati i te kako znaju da skrenu pažnju na neku reprezentaciju, a samim tim narastu i očekivanja. Iskreno, sve ovo dovelo je do toga da Gruzija u kvalifikacijama za Munodbasket bude gledana očima favorita, a onda prvu fazu odigra veoma mršavo i u nastavak ode kao poslednjeplasirani tim u nimalo lakoj grupi.
Svaki meč za Krstaše postao je borba za goli život, a u nimalo jednostavnoj situaciji u goste im je došla zahuktala Crna Gora sa četiri pobede u poslednjih pet mečeva. Pritisak je bio na Džiletu i njegovim momcima, a oni su odgovorili na najbolji mogući način. Gruzija je u Tbilisiju odigrala najbolji meč u dosadašnjem toku kvalifikacija i slavila protiv Sokolova sa ubedljivih - 101:74.
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Istina, lakše je sada kada su tu svi koji treba da budu. Džikić je konačno mogao da računa na sve udarne igle, odnosno Toko Šangeliju, Markiza Rida, Sandra Mamukelašvili, Goga Bitazde i odmah je druga priča.
Gruzija je na ovom meču zaista izgledala impresivno i pokazala da je odlična reprezentacija, kada su na raspolaganju svi vrhunski igrači. Nije večeras bilo slabe tačke u igri tima Aleksandra Džikića, a oni od kojih se to očekivalo povukli su na pravi način. Videli smo spektakularnu napadačku predstavu trojca Šengelija-Bitadze-Mamukelašvili. Zna se u kakvu se zver pretvara Toko kada igra za reprezentaciju, što pokazuju 24 poena protiv Crven Gore, a tandem iz NBA je bio nezadrživ i demonstrirao zbog čega igra u najjačoj ligi na svetu.
Bitadze je završio sa 23 poena, a član Los Anđelesa sa 17. Međutim, ono što je još fascinantnije jeste njihova dominacija u skoku. Nisu Sokolovi mogli da obuzdaju skakačke mašine u dresu Gruzijue, pa su tako Mamukelašvili i Šengelija imali po sedam, a Bitadze skok više. Ipak, ne treba zanemariti i Rida koji je dirigovao igrom domaćina. Amerikanac sa gruzijskim pasošem je poznat kao koš-mašina, ali se večeras podredio timu i upisao osam asistencija, što je najveći broj na utakmici.
Jedini kritičan momenat bio je u drugoj četvrtini, kada su gosti prišli na minus tri, a sve ostalo bila je dominacija Gruzije. Ušlo se u poslednju četvrtinu sa plus 10 u korist domaćina, a onda je Džikićev tim u poslednjem kvartalu povećao na najveći broj obrtaja i na kraju je Crna Gora jedva izdržala da ne bude na minus 30. Krstaši u narednom meču gostuju Portugaliji, dok će Crna Gora ugostiti Ukrajinu.
KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - DRUGA FAZA
Petak:
Gruzija - Crna Gora 101:74
/Šengelija 24 - Ferel 12/
Ukrajina - Grčka 82:76
/Kovilar 18 - Kalates 17/
Turska - Litvanija u toku
Bosna i Hercegovina - Italija u toku
Srbija - Island u toku
21.00: (1,10) Španija (23,0) Portugalija (7,50)