Srpski klubovi i začarani krug evropskih kvalifikacija

Opet, na kraju balade i Vojvodini i Železničaru se piše isto – da ništa nisu doneli ni svom, ni srpskom koeficijentu na UEFA rang listi. Umetnički dojam tu ne igra nikakvu ulogu.

*Tabela pokazuje koliko su doneli bodova ove sezone

Činjenica je, s druge strane, da nisu imali sreće na žrebu ni Novosađani ni Pančevci: prvi su izvukli Ferencvaroš, pa Ajaks, dva kluba koja su po svemu ispred Vojvodine u ovom trenutku, dok su drugi dobili najgoru „kosku“ na žrebu za 2. kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, Bragu, klub sa najjačim koeficijentom.

Najveći problem je što – bolje biti neće. Bar ne u skorije vreme.

Nije bilo malo onih koji su pitali kako to da Vojvodina mora na Ajaks, a Železničar na Bragu, dok u isto vreme gledamo parove kao što su, recimo, Dinamo Tbilisi – Žalgiris Vilnjus, Riga – Vestri, Flora Talin – Nju Sejnts...

Jednostvno, srpski klubovi, mimo Crvene zvezde i Partizana, upali su u začarani krug evropskih kvalifikacija zbog očajnog klupskog koeficijenta i iz njega će teško izaći. Postoji samo jedan način – da počnu da pobeđuju jače od sebe.

Evo kako stoje srpski klubovi na UEFA rang listi na današnji dan:

Crvena zvezda je na 61. mestu sa 34.000 bodova, Partizan je 109. sa 17.000 bodova, pa onda ide TSC koji zauzima 203. poziciju sa 8.125 bodova. Dosta iza njega je Vojvodina na 276. mestu (5.000 bodova), Čukarički zauzima 298. poziciju (4.500), dok su svi ostali koji su igrali u poslednjih pet godina u Evropi na 340. mestu, jer nemaju klupski, nego nacionalni koeficijent, koji u ovom momentu iznosi tričavih 3.450 bodova. A, tu su Železničar Pančevo, Radnički Kragujevac, Radnički Niš i Novi Pazar.

Ako gledamo žrebove evropskih kupova za tekuću sezonu, onda sa ovim brojem bodova Crvena zvezda bi svuda bila nosilac do kraja, Partizan bi bio nosilac u prvom kolu trke za Ligu Evrope i tri runde za Ligu konferencije, ali ne bi u poslednjem kolu (sadašnji koeficijent mu je slabiji od prošlogodišnjeg).

TSC bi bio nosilac u 2. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, ali ne i dalje od toga. Svi ostali ne bi bili nosioci ni na jednom žrebu. I to je problem srpskog fudbala.

A, čisto da istaknemo da je, recimo, Žalgiris Vilnjus u kvalifikacije ušao sa koeficijentom 12.000 bodova, Zrinjski ima 13.250, HJK Helsinki 14.000, Škendija 10.875... I svi oni su bili nosioci na žrebu za 3. kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Tamo gde, osim Partizana, nema naših klubova.

Prema tome, zaključak je jasan: da bi naši klubovi napravili iskorak i probili se kroz kvalifikacije, moraju da počnu da izbacuju jače od sebe. I da imaju pritom i malo sreće na žrebu, da im ne upadaju Ajaks i Braga, jer objektivno ima daleko slabijih rivala i među nosiocima.

Ali, recimo, Vojvodina je pre dve godine ispala od Maribora. Uz svo poštovanje slovenačkom klubu, koji je svojevremeno igrao i Ligu šampiona, to jeste rang protivnika koje bi Novosađani morali da prolaze da bi se domogli makar Lige konferencije. Da ne pričamo o eliminacijama Radničkog iz Kragujevca od Mornara iz Bara ili Ki Klaksvika ili niškog Radničkog od malteške Gzire.

Srbija je za pet godina doživela neverovatan pad na UEFA rang listi upravo zbog ovakvih eliminacija: od 11. lige Evrope došla je do 30. mesta u ovom trenutku. Onomad su zahvaljujući visokom rejtingu TSC i Čukarički igrali grupnu fazu Lige Evrope i Lige konferencije, iako u kvalifikacijama nisu nikog prošli. Danas nam tri kluba u ligaškoj fazi međunarodnih kupova izgledaju kao misaona imenica.

Ali, ništa neće da padne s neba. Nekad i neki naš klub mora da postane „ubica džinova“ inače će ko zna još koliko ostati praksa - letnje kolo-dva, pa čuvena rečenica: „Okrećemo se obavezama u domaćem prvenstvu“.