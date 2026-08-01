Zmajevi više trošili nego što su zaradili: Superkup kao najava Fariolijevih velikih dometa

Otišli su Dani Namaso u Okser za 5.000.000 evra, te iskusni napadači koji nisu imali veliku ulogu u plavo-belom prošle sezone, Luk de Jong i Jan Karamo . Uloženo je 23.000.000 evra u novajlije, od kojih je najzvučniji nekadašnji štoper Arsenala Jakub Kivior , koji je plaćen 17.000.000, dok je za skromnih 4.500.000 iz Fejenorda stigao Korejac In Bom Hvan , nekadašnji fudbaler Crvene zvezde.

Zmajevi su bili dominantni prošle sezone, dugo su bili bez poraza, već na polovini šampionata ostavili su daleko iza sebe lisabonske gigante. Čini se da Porto ulazi jači u novu sezonu. Nije bilo bitnih odlazaka ovog leta, što ne znači da ih neće biti jer je letnja pijaca u jeku. „Zlatna koka“ Porta je mladi danski vezista Viktor Froholt , koji je na meti Njukasla.

Frančesko Farioli je napravio bum sa Nicom, a onda je u Ajaksu šest kola pre kraja Eredivizije prosuo „plus devet“. Za jednog od najtalentovanijih trenera u Evropi bila je i dalje jagma, a uzeo ga je Porto i napravio pravi potez. Posle nekoliko godina vladavine Sportinga i Benfike, titula se vratila na Dragao.

Farioli je zadovoljan dosadašnjim delom priprema, kaže da tim ulazi spreman u novu sezonu, ali da će biti teže zbog igranja Lige šampiona.

“Verujem da su u modernom fudbalu iznenađenja koja traju najviše 45 minuta. Dakle, u stvarnosti, mislim da je način na koji smo igrali i način na koji želimo da igramo bio veoma jasan u prošlosti i da će biti jasan i u budućnosti. To ne znači da nemamo prostora za poboljšanje. A kada govorimo o stvarima koje treba poboljšati, postoje stvari koje treba ponoviti i uraditi bolje, i postoje neke stvari koje moramo razmotriti da promenimo – ne samo da se menjamo zbog same promene, već da se menjamo zato što će zahtevi biti drugačiji. Domaće takmičenje i, naravno, Liga šampiona će nas naterati da radimo drugačije stvari. Sada smo ponovo u tački gde moramo da vidimo ko smo i ko želimo da budemo. I, u tom pogledu, znate da postoje principi o kojima se ne može pregovarati: biti veoma intenzivan tim, tim koji će vršiti određeni nivo pritiska na bilo koju vrstu protivnika, tim koji sa loptom jasno zna šta želi da uradi. A onda postoji nedeljno proučavanje i analiza protiv koga ćemo igrati i kako pokušati da pronađemo pravo rešenje da se suočimo sa svim vrstama rivala“, rekao je Farioli.

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Italijan je kritikovao stanje terena u Koimbri.

“Prilično je tužno da se igra važna utakmica na terenu u ovakvim uslovima. Šalili smo se malo da smo otkrili novu vrstu hibridnog terena, sa travom i bez trave. Teren će biti loš i za nas i za njih, nema izgovora“, ne traži Italijan alibi.

Farioli se nada da će Porto u nastavku sezone biti jači za levog beka i napadača. Što se tiče Torensea, ovog leta ima čak 13 novih igrača. Perjanice tima iz prošle sezone su ostale, pa se očekuje borba za ulazak u najviši rang. U generalnoj probi pred početak sezone, Porto je prošlog vikenda pobedio Aston Vilu sa 2:1. Na tom meču je Hvan bio rezerva. Odigrao je samo desetak minuta, ali je ostavio upečatljiv utisak.

“In Bom Hvan je na terenu proveo nešto više od deset minuta, dovoljno da ostavi navijače Porta bez daha”, rekao je novinar Abole za partiju nekadašnje vedete Crvene zvezde.

Očekuje se da radilica na sredini terena i ovog puta počne meč s klupe.

SUPERKUP PORTUGALIJE (NEUTRALNI TEREN – KOIMBRA)

Subota

21.15: (1,07) Porto (13,0) Torense (25,0)

***kvote su podložne promenama