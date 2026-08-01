Prekomanda i novi ugovor: Završena rekonstrukcija Barselone

Odavno je najavljeno da će Huan Karlos Navaro biti sklonjen sa pozicije generalnog menadžera jer projekat koji je hteo da započne, završio se i pre nego što je počeo. Veoma slaba prošla sezona, bez ijednog trofeja i bitnog rezultata u Evroligi, tek ulazak u plej-in i pobeda nad Crvenom zvezdom u prvoj utakmici, spojila se sa svim nedaćama koje su se dešavale na kraju sezone. Od dugoročnog projekta sa Ćavijem Paskvalom, za svega mesec dana se Barselona svela na to da ima samo petoricu igrača u sastavu i da jedina uz Partizan Mozzart Bet u tom trenutku nije ozvaničila pojačanje.

Neko je morao da odgovara iz uprave za sve što se desilo i krenuo je predsednik Đoan Laporta da kuću čisti sa vrha. Najbolji strelac u istoriji Barselone i živa košarkaška legenda Španije, sada i definitivno više nije generalni menadžer, dok posao u tom segmentu više nema ni njegov pomoćnik Mario Fernandes. Međutim, ono što je zanimljivo, jeste da Huan Karlos Navaro svakako ostaje u Barseloni. I dobio je i novi ugovor do 2029. godine. Imaće ulogu ambasadora, može se reći formalnu jer Katalonci nisu tek tako hteli kompletno da otpuste čuvenog šutera iz kluba.