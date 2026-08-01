Prekomanda i novi ugovor: Završena rekonstrukcija Barselone
Vreme čitanja: 3min | sub. 01.08.26. | 09:50
Huan Karlos Navaro sada ima samo formalnu ulogu u katalonskom velikanu
Odavno je najavljeno da će Huan Karlos Navaro biti sklonjen sa pozicije generalnog menadžera jer projekat koji je hteo da započne, završio se i pre nego što je počeo. Veoma slaba prošla sezona, bez ijednog trofeja i bitnog rezultata u Evroligi, tek ulazak u plej-in i pobeda nad Crvenom zvezdom u prvoj utakmici, spojila se sa svim nedaćama koje su se dešavale na kraju sezone. Od dugoročnog projekta sa Ćavijem Paskvalom, za svega mesec dana se Barselona svela na to da ima samo petoricu igrača u sastavu i da jedina uz Partizan Mozzart Bet u tom trenutku nije ozvaničila pojačanje.
Neko je morao da odgovara iz uprave za sve što se desilo i krenuo je predsednik Đoan Laporta da kuću čisti sa vrha. Najbolji strelac u istoriji Barselone i živa košarkaška legenda Španije, sada i definitivno više nije generalni menadžer, dok posao u tom segmentu više nema ni njegov pomoćnik Mario Fernandes. Međutim, ono što je zanimljivo, jeste da Huan Karlos Navaro svakako ostaje u Barseloni. I dobio je i novi ugovor do 2029. godine. Imaće ulogu ambasadora, može se reći formalnu jer Katalonci nisu tek tako hteli kompletno da otpuste čuvenog šutera iz kluba.
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Ovog leta uopšte nije učestvovao u formiranju novog tima Barselone jer su to radili njegov pomoćnik Mario Bruno Fernandes, inače i sportski direktor košarkaške sekcije, i direktor profesionalnog sporta, Ćavi O'Kalahan. Rekonstrukcija Barselone napravljena je bez njega, pošto je odavno bilo jasno da se više najbolji asistent u istoriji ekipe neće pitati ni za šta. On je hteo da za narednu sezonu napravi novi projekat sa Ćavijem Paskvalom i da vrati Barsu na pobedničke staze. Sve se iskomplikovalo u međuvremenu i taj balon je pukao.
Katalonski velikan dogovorio se još tokom marta sve sa Žanom Monterom iz Valensije, koji bi bio glavni igrač ekipe, ali ga Ćavi Paskval nije hteo, tako da je otišao za manje para u Olimpijakos. Iskusni španski trener želeo je Majka Džejmsa i uprava mu je tu molbu uslišila. Ipak, čuveni stručnjak rešio je da se povuče i napusti Barselonu, što je odmah razbilo sve planove Navara i ceo planirani projekat. Jednim udarcem ostali su Katalonci bez Montera, Paskvala i Džejmsa, koji na kraju nije hteo da dođe jer trener odlazi, tako da je završio u Efesu. Barselona je ostala praznih ruku i sa samo petoricom igrača morala je da krene ispočetka.
Rekonstrukcija je prvobitno krenula baš od Navara, koji je sklonjen iz izgradnje prvog tima, da bi njegovi doskorašnji saradnici izabrali slovenačkog stručnjaka Aleksandera Sekulića za naslednika Paskvala, koji je otišao u Dubai, pa su samo rotirali trenere. Potpisao je dvogodišnji ugovor novi trener, a pojačanja su krenula da se ređaju kao na traci odjednom. Barselona je predstavila devet novih igrača i očekuje se makar još jedan do dva dolaska.
Nova pojačanja su Džoš Nibo, Džastin Robinson, Olivije Enkamua, Umodža Gibson, Agustin Ubal, Stenli Umude, Olek Balcerovski, Tajris Martin i Tosan Evbuomvan. Mogao je i Mozes Rajt da bude među njima, ali i njemu se nije svidela situacija u Barseloni, tako da je odlučio da izađe iz ugovora sa njima za 900.000 dolara i ode u milansku Olimpiju. Ekipu su napustili Vil Klajburn, Nikolas Laprovitola, Jusufa Fal, Tomaš Satoranski, Vili Ernangomez, Majls Noris, Majls Kejl, Huani Markos i može se reći Jan Veseli, koji je otišao u penziju. Trebalo bi da ode i Tornike Toko Šengelija, gotovo sigurno.
Sada je odlaskom Navara rekonstrukcija i konačno završena, pa u narednu sezonu kreće neka nova Barselona. Na svim poljima.