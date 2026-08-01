LUDI TIKET, subota, 129.613 dinara: 15/15!
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Vreme čitanja: 1min | sub. 01.08.26. | 08:31
Fantastičan tiket iz Topole
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Tiket: DOBITAN
Broj Tiketa: 1933-1535813-2463
Vreme: 31.07.26 11:58:40
početak
broj
Protivnici
rezultat
tip
kvota
sistem
pet. 16:00
11524
Juventus
Nice
2:0 (1:0)
kmb
I1-3&II1-3
I1-3&II1-3
1.75
Fix
pet. 18:45
11525
Birmingham
Barcelona
2:2 (1:1)
ug
3+
3+
1.35
Fix
pet. 18:45
11526
Sporting
Nott.Forest
4:1 (1:1)
kmb
I1+&3+
I1+&3+
1.53
Fix
pet. 19:00
2401
Dundee Utd.
Rangers
1:1 (1:0)
ug
2-4
2-4
1.45
Fix
pet. 19:00
2574
Drogheda
Shamrock
0:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.3
Fix
pet. 18:30
1801
Club Brugge
St.Gilloise
1:1 (0:0)
kmb
1X&2+
1X&2+
1.62
Fix
pet. 17:30
3301
LASK
GAK
3:0 (2:0)
ug
2-5
2-5
1.32
Fix
pet. 17:00
5615
Valerenga
Ham Kam
0:3 (0:1)
kmb
I1-3&II1-3
I1-3&II1-3
1.67
Fix
pet. 19:00
5601
Bodo
Lillestrom
4:0 (2:0)
kmb
1&2-5
1&2-5
1.55
Fix
pet. 16:00
3441
Wisla Plock
Widzew
0:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
I0-2&II0-2
1.2
Fix
pet. 18:30
3442
Motor Lublin
Jagiellonia
1:2 (0:1)
kmb
1+I&1+II
1+I&1+II
1.5
Fix
pet. 17:00
3523
Sparta Praha
Zlin
3:1 (1:0)
kmb
1-1&3+
1-1&3+
1.77
Fix
pet. 18:00
4601
Dinamo Zagreb
Slaven
2:0 (1:0)
kmb
I1-3&II1-3
I1-3&II1-3
1.67
Fix
pet. 18:00
2801
Puskas
Kisvarda
0:2 (0:1)
ug
2-4
2-4
1.47
Fix
pet. 15:30
4529
FC Arges
Csikszereda
1:0 (0:0)
ug
0-2
0-2
1.69
Fix
Uplata: 200,00 RSD
Ukupni koeficijent: 498.51
Dobitak: 129.613,83 RSD
Majstorski! Na tiketu 15 parova – 15 pogodaka. Onaj koji to uspe, zaslužuje majstorsko pismo.
A, to je uspelo našem kladiocu iz Topole. Stavio je 200 dinara na tiket, naređao 15 parova i sve pogodio. Zato je danas bogatiji za 129.613 dinara.
Bilo je to raznih igara, sve su bile na golove i sve su ušle u “zeleno”.
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