LUDI TIKET, subota, 129.613 dinara: 15/15!

Vreme čitanja: 1min | sub. 01.08.26. | 08:31

Fantastičan tiket iz Topole

Izabrane vesti

Tiket: DOBITAN
Vreme: 31.07.26 11:58:40
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Juventus
Nice
2:0 (1:0)
kmb
I1-3&II1-3
1.75
Birmingham
Barcelona
2:2 (1:1)
ug
3+
1.35
Sporting
Nott.Forest
4:1 (1:1)
kmb
I1+&3+
1.53
Dundee Utd.
Rangers
1:1 (1:0)
ug
2-4
1.45
Drogheda
Shamrock
0:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.3
Club Brugge
St.Gilloise
1:1 (0:0)
kmb
1X&2+
1.62
LASK
GAK
3:0 (2:0)
ug
2-5
1.32
Valerenga
Ham Kam
0:3 (0:1)
kmb
I1-3&II1-3
1.67
Bodo
Lillestrom
4:0 (2:0)
kmb
1&2-5
1.55
Wisla Plock
Widzew
0:0 (0:0)
kmb
I0-2&II0-2
1.2
Motor Lublin
Jagiellonia
1:2 (0:1)
kmb
1+I&1+II
1.5
Sparta Praha
Zlin
3:1 (1:0)
kmb
1-1&3+
1.77
Dinamo Zagreb
Slaven
2:0 (1:0)
kmb
I1-3&II1-3
1.67
Puskas
Kisvarda
0:2 (0:1)
ug
2-4
1.47
FC Arges
Csikszereda
1:0 (0:0)
ug
0-2
1.69
Uplata: 200,00 RSD
Ukupni koeficijent: 498.51
Dobitak: 129.613,83 RSD

Majstorski! Na tiketu 15 parova – 15 pogodaka. Onaj koji to uspe, zaslužuje majstorsko pismo.

A, to je uspelo našem kladiocu iz Topole. Stavio je 200 dinara na tiket, naređao 15 parova i sve pogodio. Zato je danas bogatiji za 129.613 dinara.

Bilo je to raznih igara, sve su bile na golove i sve su ušle u “zeleno”.

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