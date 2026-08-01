LUDI TIKET, subota, 129.613 dinara: 15/15!

Majstorski! Na tiketu 15 parova – 15 pogodaka. Onaj koji to uspe, zaslužuje majstorsko pismo.

A, to je uspelo našem kladiocu iz Topole. Stavio je 200 dinara na tiket, naređao 15 parova i sve pogodio. Zato je danas bogatiji za 129.613 dinara.

Bilo je to raznih igara, sve su bile na golove i sve su ušle u “zeleno”.