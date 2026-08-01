Evroligaška zavrzlama: Od raspitivanja Zvezde, preko Hapoela, do pozajmice u Asvelu

Evroligaško tržište ovog leta je nikada luđe. Posebno sada kada je Asvel upao u finansijske probleme i neće biti sila, kako je to predsednik i glavni trener Toni Parker planirao. Zbog toga su timovi sa većim budžetima krenuli da čerupaju francusku ekipu, koja sada mora da pusti najplaćenije igrače jer jednostavno ne može da ispoštuje njihov ugovor i generalno dogovor koji su imali sa košarkašima. Prvi primer je Silven Fransisko, koji je ekspresno napustio Asvel i pojačao Panatinaikos, dok će sledeći očigledno biti Nik Vajler Beb.

Nemački reprezentativac je takođe bio jedan od najplaćenijih uz Fransiska i Armonija Bruksa, a kako sada stvari stoje, karijeru bi trebalo da nastavi u Hapoelu iz Tel Aviva. Mnogi klubovi se pominju kao njegova naredna potencijalna destinacija, dok bi dolaskom u redove izraelskog tima, napravio svojevrsni domino efekat. To bi značilo da će Hapoel poslati Tamira Blata na pozajmicu. I to upravo u Asvel.