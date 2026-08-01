Evroligaška zavrzlama: Od raspitivanja Zvezde, preko Hapoela, do pozajmice u Asvelu
Vreme čitanja: 3min | sub. 01.08.26. | 09:12
Sve zbog Nika Vajlera Beba... Tamir Blat će na pozajmicu u Asvel
Evroligaško tržište ovog leta je nikada luđe. Posebno sada kada je Asvel upao u finansijske probleme i neće biti sila, kako je to predsednik i glavni trener Toni Parker planirao. Zbog toga su timovi sa većim budžetima krenuli da čerupaju francusku ekipu, koja sada mora da pusti najplaćenije igrače jer jednostavno ne može da ispoštuje njihov ugovor i generalno dogovor koji su imali sa košarkašima. Prvi primer je Silven Fransisko, koji je ekspresno napustio Asvel i pojačao Panatinaikos, dok će sledeći očigledno biti Nik Vajler Beb.
Nemački reprezentativac je takođe bio jedan od najplaćenijih uz Fransiska i Armonija Bruksa, a kako sada stvari stoje, karijeru bi trebalo da nastavi u Hapoelu iz Tel Aviva. Mnogi klubovi se pominju kao njegova naredna potencijalna destinacija, dok bi dolaskom u redove izraelskog tima, napravio svojevrsni domino efekat. To bi značilo da će Hapoel poslati Tamira Blata na pozajmicu. I to upravo u Asvel.
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Da se podsetimo. Tamir Blat se odavno dogovorio sa Hapoelom iz Tel Aviva da obuče crveni dres, još kada je bilo jasno da će Jam Madar otići u Makabi iz Tel Aviva i postati tamo jedan od najplaćenijih igrača u istoriji Ponosa Izraela. Svakako, i pored toga je Makabi hteo da i Tamir Blat ostane posle dobre sezone, međutim problem je bio novčane prirode. Nudio je najtrofejniji izraelski klub platu od 900.000 dolara po sezoni i ugovor na dve godine, što se omalenom organizatoru igre nije svidelo.
Tražio je 600.000 više i u Makabiju su mu rekli da je slobodan u izboru nove sredine. Kako je otišao Madar, Hapoel je odmah ugrabio priliku da upeca Blata i ponudio mu i preko toga što hoće. Izraelci su tada pisali da je dogovorio sve uslove i da će zarađivati u Hapoelu 1.600.000 dolara, a sada potvrđuju da je i zvanično sve završeno, samo da klub objavi.
Pre nego što se sve to dogovorilo i završilo, krajem maja se i Crvena zvezda raspitivala za Tamira Blata jer im je bio potreban novi organizator igre po kraju protekle sezone. Nije bilo ništa ozbiljno po tom pitanju, samo poziv na adresu u Tel Avivu da se vidi kakvo je stanje, koje se očigledno tada nije svidelo crveno-belima. Zbog toga su se okrenuli drugim plejmejkerskim i generalno bekovskim opcijama, a Tamir Blat na kraju naredne sezone najverovatnije neće ni igrati za Hapoel. Toliko se sve zamrsilo sada.
Prema informacijama izraelskih medija, konkretno kako piše "Sport5", Tamir Blat bi naredne sezone trebalo da igra za Asvel kao pozajmljeni igrač. Predstavnici Hapoela i Toni Parker već su pregovarali oko Nika Vajlera Beba, gde su započeti pregovori oko njegovog prelaska u Tel Aviv, ali to nisu bile jedine teme. Ponuđeni su i Džoel Bolomboj i Danijel Tajs, što Hapoel baš i ne interesuje, dok sada izraelski tim hoće da podmaže dogovor oko Nika Vajlera Beba tako što će im poslati Tamira Blata na pozajmicu da pokrije plejmejkersku poziciju, koja će ostati prazna.
Prošle sezone, Tamir Blat bio je jedan od najstandardnijih igrača Makabija jer nije propustio nijednu evroligašku utakmicu. Igrao je 19 minuta u proseku i beležio 7,1 poen, 1,8 skokova i 5,2 asistencije.