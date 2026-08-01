U senci evropskog brodoloma - počinje jedna od najgorih liga Starog kontinenta

Ništa bolje nisu prošli ni ostali klubovi. Dečić je takmičenje završio protiv letonske Lijepaje, Mornar nije uspeo da preskoči Atletik Eskaldes iz Andore, dok je ekipu Petrovca zaustavio litvanski Žalgiris. Četiri predstavnika, četiri eliminacije već na prvim stepenicama evropskih kvalifikacija i učinak kakav do sada nije zabeležen od osnivanja Lige konferencije.

20.00: (1,90) Petrovac (3,25) Bokelj (4,00)

Posle evropskog razočarenja fokus se ponovo seli na domaću ligu. Prva stranica nove sezone biće ispisana u subotu na stadionu Mitar Mićo Goliš, gde će Petrovac i Bokelj (20.00) da otvorie šampionat, dok će prvo kolo biti zaključeno u ponedeljak najvećim crnogorskim derbijem između Sutjeske i Budućnosti u Nikšiću.

Deset klubova će tokom 36 kola voditi borbu za prvaka države, evropske pozicije i opstanak. Šampion će izboriti plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona, dok će osvajač kupa i najbolje plasirani tim iza njega predstavljati Crnu Goru u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Poslednjeplasirani tim napušta najjači rang direktno, dok će ekipe koje sezonu završe na osmom i devetom mestu kroz baraž tražiti opstanak protiv drugoligaša.

SUTJESKA KREĆE U ODBRANU NASLOVA

Najviše pažnje pred početak nove sezone privlači aktuelni šampion Sutjeska, koja će pokušati da odbrani titulu. Iako su Nikšićani evropsku avanturu završili mnogo ranije nego što su priželjkivali, uz poraze od Kairata i Vitepska, utisak u kvalifikacijama nisu značajnije promenili odnos snaga u domaćem fudbalu, budući da ni ostali crnogorski predstavnici nisu ostavili bolji utisak na međunarodnoj sceni.

Tokom leta najveće promene dogodile su se u ofanzivnom delu tima. Klub su napustili Vasko Kalezić, Medo Jurković i Ivan Vukčević, dok su u Nikšić stigli Aleksandar Boljević, Slobodan Babić i Kenroj Kembel. Posle razočaranja na međunarodnoj sceni, u Nikšiću neće imati mnogo vremena za tugovanje. Fokus se sada u potpunosti seli na domaće prvenstvo gde je jedini cilj da se odbrani šampionska titula. Uprkos promenama u igračkom kadru, Sutjeska i dalje deluje kao blagi favorit uoči početka nove sezone.

KO MOŽE DA UGROZI ŠAMPIONA?

Među ekipama koje bi mogle da se umešaju u borbu za sam vrh nalazi se Mornar. Barani su prošle godine osvojili Kup Crne Gore, a titula im je izmakla za samo tri boda. U novu sezonu ulaze sa minimalnim promenama u sastavu. Najveći udarac predstavlja odlazak najboljeg strelca Balše Sekulića, koji je sa 15 pogodaka bio jedan od ključnih igrača tima. Njegovu ulogu pokušaće da preuzme Marokanac Abderahman Susi, koji je stigao iz Al Dafre.

***************************

NAJVREDNIJI IGRAČI CRNOGORSKE LIGE

1.Marko Šimun (Sutjeska) – 700.000

2.Džonatan Drešaj (Dečić) – 700.000

3.Andrija Ražnatović (Sutjeska) – 600.000

4.Velimir Ljutica (Mornar) – 450.000

5.Savo Arambašić (Petrovac) – 450.000

6.Vasilije Čavor (Sutjeska) – 400.000

7.Ilja Serikov (Budućnost) – 400.000

8.Danilo Vukanić (Budućnost) – 400.000

9.Lazar Maraš (Dečić) – 400.000

10.Petar Ražnatović (Arsenal Tivat) – 400.000

*cifre su u evrima

******************************

Uz Mornar, ozbiljne ambicije imaće i Petrovac, koji je prošle sezone pokazao da može ravnopravno da se nosi sa najboljim ekipama u ligi. Iako je klub ostao bez najboljeg strelca u svojoj istoriji Adnana Bašića, uprava je brzo reagovala i pojačanja pronašla upravo kod jednog od direktnih konkurenata. Iz Dečića su stigli Trimror Selimi, najbolji strelac i asistent tima iz Tuzi u prethodnoj sezoni, kao i Vuk Striković i Robert Gjelaj, pa se u Petrovcu nadaju da će upravo oni doneti kvalitet potreban za još jedan iskorak u borbi za sam vrh.

Za razliku od Petrovca, Dečić je tokom leta ostao bez značajnog dela tima. Odlazak Selimija, Strikovića i Gjelaja predstavlja veliki udarac za ekipu iz Tuzi, a dodatni problem predstavlja i rastanak sa talentovanim Andrejem Bajovićem, koji karijeru nastavlja u Čukaričkom.

KAKO ĆE DA IZGLEDA NOVA BUDUĆNOST?

Jedan od najvećih znakova pitanja pred početak nove sezone stoji uz ekipu Budućnosti. Podgoričani su prošle godine doživeli jedan od najvećih rezultatskih neuspeha u novijoj istoriji kluba. Prvenstvo su završili tek na petom mestu, ostali bez plasmana u evropska takmičenja i prvi put posle dugo vremena nisu uspeli da ispune osnovni cilj. Za klub koji je rekorder po broju osvojenih titula u Crnoj Gori i godinama predstavlja sinonim za borbu za trofeje, takav plasman bio je ravan katastrofi.

Loši rezultati nisu ostali bez posledica. Nakon neuspešne sezone došlo je do promena u upravljačkoj strukturi kluba, a zahvatile su i igrački kadar. Posle razočaravajuće sezone klub je napustilo čak 11 fudbalera, dok su u Podgoricu stigli samo Neđeljko Kovinić, Georgios Markidakis i Šarif Osman. Upravo velika razlika između odlazaka i dolazaka jedan je od glavnih razloga zbog kojih Budućnost ovog puta teško može da se svrsta među najozbiljnije kandidate za osvajanje šampionske titule, što je za klub takvog renomea prilično neuobičajena situacija.

Koliko su se stvari promenile u samo godinu dana najbolje pokazuje i vrednost igračkog kadra. Prema Transfermarktu, Budućnost je pred početak prošle sezone raspolagala ubedljivo najvrednijim timom u prvenstvu, procenjenim na oko 8.000.000 evra. Danas vrednost sastava iznosi oko 3.500.000 evra, što dovoljno govori koliko su loši rezultati i velike izmene u igračkom kadru promenile sliku najtrofejnijeg crnogorskog kluba.

NEIZVESNA BITKA U DONJEM DOMU

Mladost bi ove sezone mogla da bude na granica između gornjeg i donjeg doma. Iako je teško očekivati da se umeša u borbu za šampionsku titulu ili evropske pozicije, na papiru deluje kao ekipa koja ima dovoljno kvaliteta da se ne nađe u najužem krugu kandidata za ispadanje. Kao i uvek, mnogo toga zavisiće od samog početka prvenstva, ali već sada je jasno da bi razlika između sredine i donjeg dela tabele mogla da bude veoma mala.

******************************

VREDNOSTI TIMOVA U CRNOGORSKOJ LIGI (PROCENA TRANSFERMARKTA)

1.Sutjeska – 5.130.000

2.Petrovac – 4.310.000

3.Mornar – 3.850.000

4.Dečić – 3.790.000

5.Budućnost – 3.460.000

6.Mladost Donja Gorica – 2.320.000

7.Bokelj – 1.550.000

8.Otrant-Olympic – 1.450.000

9.Arsenal Tivat – 1.370.000

10.Jezero – 1.360.000

*cifre su u evrima

*****************************

Velika nepoznanica pred početak sezone biće i Arsenal. Tivćani su prošle sezone dugo bili prikovani za donji deo tabele, ali su odličnim igrama u drugom delu prvenstva potpuno promijenili utisak. Na kraju su završili na svega pet bodova od četvrtog mesta koje je vodilo u evropska takmičenja, a jedan od najzaslužnijih za takav uspeh bio je Neđeljko Kovinić, koji je u prolećnom delu prvenstva postigao sedam golova.

Upravo njegov odlazak u Budućnost mogao bi da predstavlja najveći udarac za Arsenal, koji je tokom leta ostao i bez Alekse Ćetkovića, novog fudbalera Dečića, kao i Armina Imamovića, koji karijeru nastavlja u mostarskom Veležu. Tivćani su uspeli da sačuvaju deo okosnice tima, predvođen sedamnaestogodišnjim kapitenom i mladim reprezentativcem Crne Gore Petrom Ražnatovićem, kao i nekadašnjim svetskim prvakom sa omladinskom reprezentacijom Srbije Stanišom Mandićem.

Bokelj i Jezero su prošle sezone prvoligaški status sačuvali tek posle baraža, pa će u predstojećem periodu njihov osnovni cilj biti da opstanak obezbede bez dodatne drame u finišu sezone. Slične ambicije imaće i Otrant, koji se kao povratnik vraća u društvo najboljih i pre svega će nastojati da zadrži prvoligaški status. Iako na papiru deluju kao ekipe koje očekuje težak posao, upravo ovakvi klubovi često znaju da iznenade i pomrse račune favoritima tokom sezone.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

CRNA GORA – 1. KOLO

Subota

20.00: (1,90) Petrovac (3,25) Bokelj (4,00)

Nedelja

20.00: Dečić – Arsenal Tivat

20.00: (4,20) Jezero (3,30) Mornar (1,85)

20.00: (2,15) Mladost DG (3,30) Otrant (3,20)

Ponedeljak

20.00: (2,05) Sutjeska (3,25) Budućnost (3,50)

***kvote su podložne promenama