Zato volimo Nemce: 21 gol na četiri meča, jedan delo našeg Vukotića (VIDEO)

Konačno, u samom finišu smo videli taj korner koji je odično izveo Lanse Dajvestajn . Poslao je Holanđanin loptu u srce šesnaesterca, a tamo je najviši bio 31-godišnji Kraljevčanin i tako glavom došao do prvog pogotka u sezoni za konačnih 2:2 (0:2).

A, Ivezićevi saigrači su na poluvremenu vodili sa 2:0, golovima Giljerma Balzija u 8. i Fila Haresa u 42. minutu. Tu prednost su držali sve do 76. minuta, kada je korejski napadač Ho Đae Li prepolovio zaostatak.

Treći srpski igrač u Cvajti, mladi napadač Jovan Mijatović, nije baš imao uspešno popodne. Njegov Ajntraht Braunšvajg je kao gost deklasirao Magdeburg sa 6:1 (4:0), ali trener Lars Kornetka je momka koji je tu na pozajmici iz Njujork Sitija ostavio čitav meč na klupi.

To je samo potvrdilo ono što su nemački mediji pisali prethodnih dana, da trener Ajntrahta nije zadovoljan Mijatovićevim radom tokom letnjih priprema. Tim iz Braunšvajga igra sa dvojicom napadača, danas su starteri bili Jan Urbih i Jan Šturm, a ovog drugog je u 65. minutu zamenio Švajcarac Žunior Ze.

20.30: (1,60) Volfzburg (4,50) Kajzerslautern (4,80)

Ajntraht je na poluvremenu vodio sa 4:0, dva od ta četiri gola je dao Urbih, a Magdeburg je od 31. minuta imao igrača manje. Direktan crveni karton je dobio Herbert Bokhorn, ali to nije jedini uzrok ubedljivog poraza, jer tad je već bilo 0:3 za goste.

Posle meča Kornetka je rekao da postava koju smo gledali ove subote neće nužno biti startna i na narednom meču. Napomenuo je da računa i na igrače koji nisu sada igrali.

“Za ovaj tim sam smatrao da je danas dobra utakmica, ali za neki drugi trebaće mi drugačiji tip igrača. Neki će čak i ulascima sa klupe menjati način na koji igramo. Najvažnija stvar je da smo uigrali nekoliko različitih sistema, tako da ću pred svaku utakmicu donositi odluku kako ćemo da izgledamo na tom meču”, kazao je Kornetka.

Videćemo šta to znači za Mijatovića...

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NEMAČKA 2 – 1. KOLO

Petak

Bohum – Herta 0:1 (0:1)

/Groning 39/

Subota

Darmštat – Holštajn Kil 2:2 (0:2)

/Li 76, Vukotić 86 – Balzi 8, Hares 42/

Hajdenhajm – Osnabrik 4:3 (3:2)

/Zivzivadze 10, Kostli 29. Šopner 45+2, Pjeringer 89 – Viman 23, Kopač 34, Mejsener 90+2pen/

Karlsrue – Arminija Bilefeld 2:1 (1:0)

/Brošinski 35, 78 – Melem 80/

Magdeburg – Ajntraht Braunšvajg 1:6 (0:4)

/Zukovski 49 – Opoku 15, Urbih 21, 26, Ajdin 44pen, Di Benedeto 50, Flik 61/

Volfzburg – Kajzerslautern 0:0

Nedelja

13.30: (3,20) Energi Kotbus (3,50) Hanover (2,20)

13.30: (2,25) Nirnberg (3,45) Dinamo Drezden (3,15)

13.30: (1,90) Sankt Pauli (3,50) Grojter Firt (4,10)

***Kvote su podložne promenama