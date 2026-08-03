Možda je Ćabi u Džordanu video delić sebe: Henderson u Čelsiju do 2028.

Nećemo porediti Ćabija Alonsa i Džordana Hendersona. Jeste Henderson veliki fudbaler, nekadašnji kapiten Liverpula, ali ipak je Ćabi (bio) krupnija fudbalska zver. Ipak, jedan od perspektivnijih trenera današnjice je u Hendersonu video delić sebe iz igračkih dana, okrenuo telefon i ubedio reprezentativca Engleske da pod stare dane dođe da pomogne Čelsiju. Taj dolazak upravo je ozvaničen, a Hendo je potpisao dvogodišnji ugovor na Stamford Bridžu.

Ćabi je sa 33 došao u Bajern, Henderson je sa punih 36 došao da najmlađi tim Premijer lige počasti iskustvom. Da bude glas u svlačionici i na terenu na koji će Alonso moći da se osloni.

"Razgovarao sam sa Ćabijem. Imali smo veoma dobre i izuzetno pozitivne razgovore. On je bio jedan od glavnih razloga zašto sam želeo da dođem ovde. Izuzetno ga cenim i divim mu se — kako kao igraču, tako i kao treneru“, rekao je Englez nakon potpisa za Čelsi.