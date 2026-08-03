Možda je Ćabi u Džordanu video delić sebe: Henderson u Čelsiju do 2028.
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 17:38
Još jedan veteran na Stamford Bridžu
Nećemo porediti Ćabija Alonsa i Džordana Hendersona. Jeste Henderson veliki fudbaler, nekadašnji kapiten Liverpula, ali ipak je Ćabi (bio) krupnija fudbalska zver. Ipak, jedan od perspektivnijih trenera današnjice je u Hendersonu video delić sebe iz igračkih dana, okrenuo telefon i ubedio reprezentativca Engleske da pod stare dane dođe da pomogne Čelsiju. Taj dolazak upravo je ozvaničen, a Hendo je potpisao dvogodišnji ugovor na Stamford Bridžu.
Ćabi je sa 33 došao u Bajern, Henderson je sa punih 36 došao da najmlađi tim Premijer lige počasti iskustvom. Da bude glas u svlačionici i na terenu na koji će Alonso moći da se osloni.
"Razgovarao sam sa Ćabijem. Imali smo veoma dobre i izuzetno pozitivne razgovore. On je bio jedan od glavnih razloga zašto sam želeo da dođem ovde. Izuzetno ga cenim i divim mu se — kako kao igraču, tako i kao treneru“, rekao je Englez nakon potpisa za Čelsi.
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Hendersonu Brentford nije želeo da stvara prepreke na putu ka Stamford Bridžu, već mu je dao odrešene ruke i čiste papire. Sporazumno su raskinuli saradnju pre nekih desetak dana, te je bivši fudbaler Liverpula stigao u redove engleskog velikana kao slobodan igrač.
"I dalje osećam jednako veliku glad za uspesima, napretkom i usavršavanjem. Sada sam ovde kako bih pomogao Čelsiju da bude uspešan u budućnosti. Tokom čitave karijere, sve što sam radio bilo je za ekipu i sa ciljem da pomognem drugima da budu bolji. Kako postajete stariji, prolazite kroz mnogo različitih iskustava, koja u pravim trenucima možete preneti mlađim igračima. Mogu da razgovaram sa njima i pružim im drugačiju perspektivu. Moje godine će sigurno biti glavna tema priče o mom dolasku, ali se nadam da će do trenutka kada odem svi prepoznati šta sve mogu da donesem ovom klubu", rekao je Henderson.
Prošle sezone Henderson je u dresu Brentforda odigrao 32 utakmice u Premijer ligi i za skoro 2.000 minuta na terenu postigao jedan i namestio tri gola. Selektor Tomas Tuhel poveo ga je na Svetsko prvenstvo u SAD, ali je Henderson doživeo peh, slomio ruku i nije odigrao ni minut na Mundijalu koje je Engleska završila u polufinalu.