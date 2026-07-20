Stigla zamena za Tilemansa, Vila dala 45.000.000 za Gomesa

Brazilac je za tri godine u Vulverhemptonu odigrao 130 utakmica, prošle sezone je nastupio u 35 od 38 mečeva, ali kada su Vulvsi ispali u Čempionšip bilo je jasno da će otići. Odigrao je i deset utakmica za Selesao, ali ga Karlo Ančeloti nije vodio na Svetsko prvenstvo. Poslednji put je bio u sastavu reprezentacije u martu 2025.

Sada Vili preostaje da pronađe zamenu za Rodžersa, mada će za to imati para, pošto će joj Čelsi na račun uplatiti 137.600.000 evra i time Morgana učiniti najskupljim Englezom u istoriji fudbala.

Prethodno je Vila oborila klupski rekord plativši Frajburgu okruglo 60.000.000 evra za Johana Manzambija, pošto je dobila trku sa Njukaslom. Konkurencija u napadu na potpis Gomesa bili su joj Kristal Palas, Galatasaraj, Mančester junajted, a pre svega Atletiko, ali je taj posao propao jer su se Madriđani naljutili na menadžera Žorža Mendeša zato što je, suprotno njihovom dogovoru, Bernarda Silvu odveo u Real.

Samo što će morati da se ponovi, jer ne zaboravimo i da će Amadu Onana zbog teške povrede kolena na Mundijalu biti van terena sve do kraja kalendarske godine.

Dvojica vezista su otišla, dvojica stigla. Kad ode i Rodžers moraće još jedan. Barem još jedan.