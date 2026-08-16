Što ne bismo ovo gledali češće? Borbu prsa u prsa Zemuna i Mladosti rešila lepotica Tašovskog

Istine radi, Milan Kuljić se opredelio za nešto otvoreniji fudbal i u prethodnom kolu protiv Radničkog iz Kragujevca, ali je za to novajlija u eliti surovo kažnjen na Čika Dači. Ni večerašnji susret sa ekipom iz Dragačeva nije bolje krenuo po Zemun. Nije prošlo ni deset minuta od prvog zvuka pištaljke arbitra Milanovića , a nominalni domaćini već su bili u zaostatku. Bio je to momenat inspiracije 19-godišnjeg Vasila Tašovskog , koji je Mladena Živkovića savladao u maniru nekog dosta iskusnijeg kolege – hicem koji se obično viđa na dosta ozbiljnijem nivou. Međutim, od starta ovosezonske Mozzart Bet Superlige videli smo nekolicinu efektnih golova, a ova lepotica nekadašnjeg Partizanovog deteta samo je još jedan razlog zbog kojeg bi gledaoci trebalo da isprate i ove, na papiru, „manje atraktivne“ duele.

Nešto nesvakidašnje imali smo priliku večeras da gledamo u Ubu. Dve ekipe koje smo navikli da gledamo u niskom bloku opredelile su se za borbu prsa u prsa. Možda očekivano, budući da su i Zemuncima i Lučancima preko potrebni bodovi, međutim, nije to bilo preterano lepršavo i kvalitetno kao što umeju da budu ekipe koje neguju takav stil igre, ali je bilo daleko atraktivnije od onoga na šta su nas od starta sezone navikle ove dve ekipe. I samim tim se postavlja pitanje – što ovaj pristup pomenute oni ne bi negovali češće?

Iako je to bio jedini pogodak koji je pao večeras u tamnavskom kraju, duel Zemuna i Mladosti bio je daleko od dosadnog. Domaćini su bili željni nadigravanja i nakon primljenog gola, ali je ekipa Radovana Ćurčića bila mnogo efektnija u završnom polju. S druge strane, veći posed lopte u prvom delu nije ništa doneo Zemunu, jer su napadači u zeleno-plavom ponovo mučili muku ispred protivničkog gola. Dimitrije Tabaković i Godsvil Vadze bili su najbliži da prekinu golgeterski post Zemunaca u prvom, odnosno Nemanja Kalat i Saša Knežević u drugom poluvremenu. Ali i ti pokušaji se, bez da „cepidlačimo“, mogu svesti samo pod pojam polušanse. S druge strane, Mladen Živković morao je propisno da se razbrani kako bi ostavio Zemun u meču.

Ali sav trud koji je uložio iskusni čuvar mreže bio je uzaludan, jer je Dejan Parađina u 67. minutu rešio da jednim lou-kikom spreči kontru Mladosti koju je predvodio Jovan Ćirić. Zbog toga je vezista iz Pančeva zaradio isključenje i na neki način ostavio saigrače na cedilu. Međutim, ni nakon toga Kuljićevi izabranici nisu klonuli, a da je 50-godišnji strateg imao i po kojeg napadača iz petlića, utisak je da bi ga ubacio na kraju susreta.

Zbog takvog opredeljenja i hrabrosti da se krene napred, pa i ozbiljnog pritiska koji su nametnuli defanzivcima Mladosti u poslednjih 20 minuta, zaslužuju pohvale. Ali, nažalost po njih, u najvišem rangu se ne živi od utiska, već od rezultata i golova. A Zemunci, za sada, osim protiv Partizana u prvom kolu, to nisu isporučili od povratka u Mozzart Bet Superligu.

ZEMUN – MLADOST 0:1 (0:1)

/Tašovski 9/

Stadion: Dragan Džajić u Ubu

Sudija: Miloš Milanović

Crveni karton: Parađina (Zemun) u 67. minutu

ZEMUN (4-4-2): Živković 6,5 – Parađina 5, Ostojić 6, Bakić 6,5 , Spremo 6,5 – Ilić 6,5 (od 79. Petrović), Ljubomirac 6, Vadze 6 (od 70. Knežević), Belaković 5,5 ( od 58. Šarić 6) – Tabaković 6 (od 70. Milošević), Kalat 5,5 (od 58. Petrušić 5,5).

MLADOST (5-4-1): Stamenković 6,5 - Varjačić 7, Andrić 6,5, Ćirković 6,5, Joksimović 6,5, Udovičić 6,5 (od 89. Cvetković) – Jovančić 6,5, Kijevčanin 7 (od 74. Marković), Tašovski 7 (od 89. Krsmanović), Todosijević 6,5 (od 60. Ćirić 6,5 ) - Džon Meri 5,5 (od 60. Bojić 5,5).

Igrač utakmice: Vasil Tašovski (Mladost) 7

MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO

Subota

Radnik - Mačva 2:1 (1:0)

/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/

Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)

/Miladinović 19, Nikolić 77/

Nedelja

IMT - Radnički Niš 0:0

Partizan - Radnički Kragujevac 0:1 (0:1)

/Sremčević 45/

Zemun - Mladost 0:1 (0:1)

/Tašovski 9/

Ponedeljak

20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)

Odloženo

Železničar - Crvena zvezda

***Kvote su podložne promenama