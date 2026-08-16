Što ne bismo ovo gledali češće? Borbu prsa u prsa Zemuna i Mladosti rešila lepotica Tašovskog
Vreme čitanja: 5min | ned. 16.08.26. | 23:09
Pogodak 19-godišnjaka doneo Lučancima prvu pobedu u sezoni – 1:0
Gladni trijumfa i jedni i drugi, zasukali su i Zemunci i gosti iz Lučana rukave, a dvojica stratega rešila da se odreknu stila po kojem su prepoznatljivi i uz pomoć kojeg Mladost već nekoliko sezona „pliva“ superligaškim vodama, te se opredelili za dinamičnu, otvorenu borbu na stadionu Dragan Džajić u Ubu. Na kraju, iako Zemunci mogu biti nezadovoljni rezultatom nakon svega prikazanog večeras, Mladost zasluženo nosi čitav plen u Dragačevo, jer je delovala nešto organizovanije, a imala je i nekolicinu raspoloženih pojedinaca u navali, poput Vasila Tašovskog, koji je postigao jedini gol na meču, i Veljka Kijevčanina, koji je držao ključeve veznog reda gostiju – na delu terena na kojem se večeras i pravila ključna razlika – 1:0.
Ta razlika, iako je možda na momente delovala tanko na ovom susretu, upravo je ona koja je odredila da se po završetku petog kola prvenstva Mladost nađe u plej-ofu sa sedam osvojenih bodova, a Zemunci na samom dnu sa svega jednim remijem.
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Nešto nesvakidašnje imali smo priliku večeras da gledamo u Ubu. Dve ekipe koje smo navikli da gledamo u niskom bloku opredelile su se za borbu prsa u prsa. Možda očekivano, budući da su i Zemuncima i Lučancima preko potrebni bodovi, međutim, nije to bilo preterano lepršavo i kvalitetno kao što umeju da budu ekipe koje neguju takav stil igre, ali je bilo daleko atraktivnije od onoga na šta su nas od starta sezone navikle ove dve ekipe. I samim tim se postavlja pitanje – što ovaj pristup pomenute oni ne bi negovali češće?
Istine radi, Milan Kuljić se opredelio za nešto otvoreniji fudbal i u prethodnom kolu protiv Radničkog iz Kragujevca, ali je za to novajlija u eliti surovo kažnjen na Čika Dači. Ni večerašnji susret sa ekipom iz Dragačeva nije bolje krenuo po Zemun. Nije prošlo ni deset minuta od prvog zvuka pištaljke arbitra Milanovića, a nominalni domaćini već su bili u zaostatku. Bio je to momenat inspiracije 19-godišnjeg Vasila Tašovskog, koji je Mladena Živkovića savladao u maniru nekog dosta iskusnijeg kolege – hicem koji se obično viđa na dosta ozbiljnijem nivou. Međutim, od starta ovosezonske Mozzart Bet Superlige videli smo nekolicinu efektnih golova, a ova lepotica nekadašnjeg Partizanovog deteta samo je još jedan razlog zbog kojeg bi gledaoci trebalo da isprate i ove, na papiru, „manje atraktivne“ duele.
Iako je to bio jedini pogodak koji je pao večeras u tamnavskom kraju, duel Zemuna i Mladosti bio je daleko od dosadnog. Domaćini su bili željni nadigravanja i nakon primljenog gola, ali je ekipa Radovana Ćurčića bila mnogo efektnija u završnom polju. S druge strane, veći posed lopte u prvom delu nije ništa doneo Zemunu, jer su napadači u zeleno-plavom ponovo mučili muku ispred protivničkog gola. Dimitrije Tabaković i Godsvil Vadze bili su najbliži da prekinu golgeterski post Zemunaca u prvom, odnosno Nemanja Kalat i Saša Knežević u drugom poluvremenu. Ali i ti pokušaji se, bez da „cepidlačimo“, mogu svesti samo pod pojam polušanse. S druge strane, Mladen Živković morao je propisno da se razbrani kako bi ostavio Zemun u meču.
Ali sav trud koji je uložio iskusni čuvar mreže bio je uzaludan, jer je Dejan Parađina u 67. minutu rešio da jednim lou-kikom spreči kontru Mladosti koju je predvodio Jovan Ćirić. Zbog toga je vezista iz Pančeva zaradio isključenje i na neki način ostavio saigrače na cedilu. Međutim, ni nakon toga Kuljićevi izabranici nisu klonuli, a da je 50-godišnji strateg imao i po kojeg napadača iz petlića, utisak je da bi ga ubacio na kraju susreta.
Zbog takvog opredeljenja i hrabrosti da se krene napred, pa i ozbiljnog pritiska koji su nametnuli defanzivcima Mladosti u poslednjih 20 minuta, zaslužuju pohvale. Ali, nažalost po njih, u najvišem rangu se ne živi od utiska, već od rezultata i golova. A Zemunci, za sada, osim protiv Partizana u prvom kolu, to nisu isporučili od povratka u Mozzart Bet Superligu.
ZEMUN – MLADOST 0:1 (0:1)
/Tašovski 9/
Stadion: Dragan Džajić u Ubu
Sudija: Miloš Milanović
Crveni karton: Parađina (Zemun) u 67. minutu
ZEMUN (4-4-2): Živković 6,5 – Parađina 5, Ostojić 6, Bakić 6,5 , Spremo 6,5 – Ilić 6,5 (od 79. Petrović), Ljubomirac 6, Vadze 6 (od 70. Knežević), Belaković 5,5 ( od 58. Šarić 6) – Tabaković 6 (od 70. Milošević), Kalat 5,5 (od 58. Petrušić 5,5).
MLADOST (5-4-1): Stamenković 6,5 - Varjačić 7, Andrić 6,5, Ćirković 6,5, Joksimović 6,5, Udovičić 6,5 (od 89. Cvetković) – Jovančić 6,5, Kijevčanin 7 (od 74. Marković), Tašovski 7 (od 89. Krsmanović), Todosijević 6,5 (od 60. Ćirić 6,5 ) - Džon Meri 5,5 (od 60. Bojić 5,5).
Igrač utakmice: Vasil Tašovski (Mladost) 7
MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO
Subota
Radnik - Mačva 2:1 (1:0)
/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/
Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)
/Miladinović 19, Nikolić 77/
Nedelja
IMT - Radnički Niš 0:0
Partizan - Radnički Kragujevac 0:1 (0:1)
/Sremčević 45/
Zemun - Mladost 0:1 (0:1)
/Tašovski 9/
Ponedeljak
20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)
Odloženo
Železničar - Crvena zvezda
***Kvote su podložne promenama