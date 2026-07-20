Švedska ove godine nije obećana zemlja za srpske fudbalere

Isto tako, golman Filip Manojlović će biti rezerva Jakobu Rineu kada Jurgorden u Geteborgu bude gostovao Ergriteu. To je potvrdio i strateg njegovog tima Jani Honkavara, koji je priznao da nekadašnji čuvar mreže Crvene zvezde, subotičkog Spartaka, Hetafea i Borca iz Banjaluke ima kvalitet. I pored toga, Manojlović je odigrao samo jedan meč ove sezone.

“Ne možete da imate dvojicu golmana na terenu. Ništa nije neobično u ovom slučaju”, kazao je Honkavara uoči duela sa Ergriteom.

19.00: (7,00) Ergrite (5,20) Jurgorden (1,40)

Mnogo veći problem je što Milosavljević ne dobija šansu u Malmeu. Otkad se vratio sa Evropskog prvenstva za omladince, na kojem je bio jedan od najboljih igrača Srbije, na oba meča nije bio ni na klupi. Od početka sezone momak kojeg su Šveđani platili 2.200.000 evra je odigrao samo pet minuta protiv Mjelbija (2:3) i minut protiv Halmštada (5:2).

“Sebe vidim kao mladog fudbalera koji mora da napreduje. Ne želim da žurim, već samo da napredujem od treninga do treninga. Siguran sam da će doći prilika da igram u kontinuitetu. Ne želim da namećem previše pritiska na sebe”, kazao je Milosavljević za švedske medije pre nekoliko meseci, kada je već bilo jasno da neće imati značajnu ulogu u Malmeu.

19.00: (2,85) Kalmar (3,40) Malme (2,45)

Inače, Malme i Jurgorden dele petu i šestu poziciju na tabeli sa po 19 bodova, s tim da je Manojlovićeva ekipa odigrala meč manje. Oba tima značajno zaostaju za liderom Sirijusom, po 16 bodova.

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ŠVEDSKA 1 – 13. KOLO

Ponedeljak

19.00: (2,85) Kalmar (3,40) Malme (2,45)

19.00: (7,00) Ergrite (5,20) Jurgorden (1,40)

***Kvote su podložne promenama