Švedska ove godine nije obećana zemlja za srpske fudbalere
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 12:33
Ni jovan Milosavljević (Malme), ni Filip Manojlović (Jurgorden) nisu najavljeni kao starteri ovog ponedeljka od 19 časova u mečevima svojih timova u 13. kolu Alsvenskana
Jedina dva kluba u švedskom prvenstvu koji imaju sprske fudbalere, Malme i Jurgorden, ovog ponedeljka će odigrati svoje mečeve 13. kola Alsvenskana. Nažalost, očekuje se da obojica naših igrača ostanu na klupama od 19 časova.
Mladi vezista Malmea Jovan Milosavljević generalno ima minimalnu minutažu otkad je došao iz pančevačkog Železničara u Malme, zabeležio je samo dva nastupa ove godine. Zato, ne očekuje se da dobije neku značajniju ulogu ni na gostovanju Kalmaru.
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Isto tako, golman Filip Manojlović će biti rezerva Jakobu Rineu kada Jurgorden u Geteborgu bude gostovao Ergriteu. To je potvrdio i strateg njegovog tima Jani Honkavara, koji je priznao da nekadašnji čuvar mreže Crvene zvezde, subotičkog Spartaka, Hetafea i Borca iz Banjaluke ima kvalitet. I pored toga, Manojlović je odigrao samo jedan meč ove sezone.
“Ne možete da imate dvojicu golmana na terenu. Ništa nije neobično u ovom slučaju”, kazao je Honkavara uoči duela sa Ergriteom.
19.00: (7,00) Ergrite (5,20) Jurgorden (1,40)
Mnogo veći problem je što Milosavljević ne dobija šansu u Malmeu. Otkad se vratio sa Evropskog prvenstva za omladince, na kojem je bio jedan od najboljih igrača Srbije, na oba meča nije bio ni na klupi. Od početka sezone momak kojeg su Šveđani platili 2.200.000 evra je odigrao samo pet minuta protiv Mjelbija (2:3) i minut protiv Halmštada (5:2).
“Sebe vidim kao mladog fudbalera koji mora da napreduje. Ne želim da žurim, već samo da napredujem od treninga do treninga. Siguran sam da će doći prilika da igram u kontinuitetu. Ne želim da namećem previše pritiska na sebe”, kazao je Milosavljević za švedske medije pre nekoliko meseci, kada je već bilo jasno da neće imati značajnu ulogu u Malmeu.
19.00: (2,85) Kalmar (3,40) Malme (2,45)
Inače, Malme i Jurgorden dele petu i šestu poziciju na tabeli sa po 19 bodova, s tim da je Manojlovićeva ekipa odigrala meč manje. Oba tima značajno zaostaju za liderom Sirijusom, po 16 bodova.
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ŠVEDSKA 1 – 13. KOLO
Ponedeljak
19.00: (2,85) Kalmar (3,40) Malme (2,45)
19.00: (7,00) Ergrite (5,20) Jurgorden (1,40)
***Kvote su podložne promenama