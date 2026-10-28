Svi na Čika Dači igrali za Železničar: Ankeje nastavio seriju, presing udavio Radnički

Ispalo je na kraju da su svi na Čika Dači igrali za – Železničar. Kakve su greške pravili pulene Feđe Dudića, to je bilo za nevericu. Uzalud daleko bolje izdanje u nastavku, napadi i šanse, dva gola zaostatka iz prvog poluvremena Kragujevčani nisu uspeli da nadoknade.

Jedina dobra vest za Radnički je što je najzad odradio kaznu da igra na svom stadionu pred praznim tribinama, pa će za vikend, kada mu dolazi Novi Pazar, biti navijača da podrže fudbalere u crvenim dresovima.

Sa mnogo više koncentracija i fokusa je tim Železničara izašao na teren. Pantović i Ankeje uz pomoć još jednog veziste, a menjali su se Tošić i Jevremović, presingom su unosili veliku pometnju u redove Radničkog.

Istina, prvo su Kragujevčani mogli do vođstva: Glavčić je u 19. minutu gađao pod prečku iz slobodnog udarca, a Miladinović je strašnom paradom sačuvao gol. I onda se sve okrenulo naglavačke…

Najpre je kardinalno pogrešio golman Radničkog Šahinović, ispustio je loptu na noge gostima, Jevremović je hteo da pocepa mrežu sa desetak metara, ali je pogodio prečku. Ipak, mladi reprezentativac Srbije nije stigao dugo da se kaje zbog promašaja, jer je već u sledećem napadu posle maestralno dodavanja Tošića parabolom, asistirao Ankejeu za vodeći gol. Napadač Pančevaca, kao i do sada, bio je na pravom mestu u pravo vreme i ponovo sa peterca samo poslao fudbal u mrežu.