Svi na Čika Dači igrali za Železničar: Ankeje nastavio seriju, presing udavio Radnički
Vreme čitanja: 9min | sre. 28.10.26. | 16:56
Neverovatne greške golmana i defanzivaca skupo koštale Kragujevčane – 2:1
Tabela konačno dobija kompletan oblik taman na kraju prve etape Mozzart Bet Superlige, posle 13 odigranih kola, a na poziciji broj tri je Železničar i to sa samo tri boda manje od drugoplasirane Vojvodine! Tim iz Pančeva vezao je pet pobeda i izbio tik iza Novosađana.
Uhvatila je Dizelka pravi ritam, ušla u ispravni kolosek i danas se pobedom u Kragujevcu, u odloženom meču drugog kola, učvrstila na trećem mestu tabele. A, bio je to taman derbi za poziciju tri, Radnički je imao prednost domaćeg terena, ali jako slabo izdanje u prvom poluvremenu skupo je koštalo domaćina – 2:1.
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Ispalo je na kraju da su svi na Čika Dači igrali za – Železničar. Kakve su greške pravili pulene Feđe Dudića, to je bilo za nevericu. Uzalud daleko bolje izdanje u nastavku, napadi i šanse, dva gola zaostatka iz prvog poluvremena Kragujevčani nisu uspeli da nadoknade.
Jedina dobra vest za Radnički je što je najzad odradio kaznu da igra na svom stadionu pred praznim tribinama, pa će za vikend, kada mu dolazi Novi Pazar, biti navijača da podrže fudbalere u crvenim dresovima.
Sa mnogo više koncentracija i fokusa je tim Železničara izašao na teren. Pantović i Ankeje uz pomoć još jednog veziste, a menjali su se Tošić i Jevremović, presingom su unosili veliku pometnju u redove Radničkog.
Istina, prvo su Kragujevčani mogli do vođstva: Glavčić je u 19. minutu gađao pod prečku iz slobodnog udarca, a Miladinović je strašnom paradom sačuvao gol. I onda se sve okrenulo naglavačke…
Najpre je kardinalno pogrešio golman Radničkog Šahinović, ispustio je loptu na noge gostima, Jevremović je hteo da pocepa mrežu sa desetak metara, ali je pogodio prečku. Ipak, mladi reprezentativac Srbije nije stigao dugo da se kaje zbog promašaja, jer je već u sledećem napadu posle maestralno dodavanja Tošića parabolom, asistirao Ankejeu za vodeći gol. Napadač Pančevaca, kao i do sada, bio je na pravom mestu u pravo vreme i ponovo sa peterca samo poslao fudbal u mrežu.
A, samo tri minuta kasnije odbrana Kragujevčana je ponovo zabrljala: Kuzmanović je odigrao kratku povratnu loptu za golmana, ukrao je Pantović, a posle njegovog šuta fudbal u mrežu je poslao još jednom Ankeje.
Mogao je tamnoputi napadač iz Nigerije malo posle toga i do het-trika posle još jedne konfuzije u redovima Radničkog i greške Marjanovića, ipak, nije bio koncentrisan u završnici.
Potpuno su se rasuli redovi Radničkog, jedino je donekle Živković pokušavao da učini nešto na polovini gostiju, a Železničar je imao još jednu dobru priliku, posle kornera je Pantović šutirao glavom s peterca, ali je izblokiran.
Neuporedivo bolje je Radnički igrao u nastavku. Uspeo je da potisne goste na njihovu polovinu, mada su i Pančevci odlučili da šanse za treći gol potraže iz kontre. Pogotovo kada su u igru ušli Kuljanin i Karikari. Čak je Železničar i došao do tog trećeg pogotka, posle jako lepe akcije, ali je Karikari bio za korak u ofsajdu.
Najavu da bi Radnički mogao da se vrati meč dao je Buhta udarcem samo što je počelo drugo poluvreme, a injekciju samopouzdanja timu iz Kragujevca dao je Glavčić golom iz penala u 63. minutu nakon što je Obradović igrao rukom.
Veliki pritisak Dudićevog tima, ipak, nije upalio. Poslednju dobru šansu promašio je Buhta pred kraj, sa desetak metara je povratnu loptu poslao pored gola.
Železničar i Ankeje su nastavili veliku seriju…
RADNIČKI KRAGUJEVAC – ŽELEZNIČAR 1:2 (0:2)
/Glavčić 63p - Ankeje 23, 26/
Stadion: Čika Dača
Sudija: Danilo Nikolić
RADNIČKI KRAGUJEVAC (4-2-3-1): Šahinović 5 – Kuzmanović 5 (od 46. Nikčević 6), Marjanović 6, Hilu 5,5, Babić 6 – Ristić 5,5 (od 46. Alić 6), Glavčić 7 – Sise 5,5 (od 80. Gomes), Ilić 6, Živković 6 (od 46. Buhta 5,5) – Sremčević 5,5.
ŽELEZNIČAR (4-3-3): Miladinović 7 – Jusif 6,5, Milikić 7, Obradović 6, Đuričić 6,5 – Sabo 6 (od 58. Lerno 6), Tošić 7 (od 74. Šekularac), Jevremović 7 – Plavšić 6,5, Ankeje 7,5 (od 58. Karikari 6), Pantović 7 (od 58. Kuljanin 6).
Igrač utakmice: David Ankeje (Železničar) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA
Odloženi meč 2. kola
Radnički Kragujevac - Železničar 1:2 (0:2)
/Glavčić 63p - Ankeje 23, 26/
Odloženi meč 4. kola
Radnički Niš - Partizan U TOKU