(©AFP)
(©AFP)

Otkazane utakmice Kupa kralja zbog tragedije u Španiji

Vreme čitanja: 1min | sre. 28.10.26. | 17:56

Danas bez fudbala

Trebalo je večeras da se igraju 24 utakmice u Kupu kralja, međutim, danas u Španiji fudbala neće biti, lopta se neće kotrljati. Razlog je tragedija.

Sudarila su se dva voza kod Toleda, poginule su 64 osobe, a oko 80 je povređeno. Tek treba da se utvrdi šta je prouzrokovalo nesreću. Pre sudara je došlo do problema sa glavnim signalnim sistemom...

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Porodice su zavijene u crno, Španija danas tuguje, a u Kraljevskom fufdbalskom savezu Španije veruju da je solidarnost u teškim trenucima najbitnija, te su odlučili da utakmice odlože.
„U znak poštovanja i solidarnosti sa svim žrtvama tragične železničke nesreće koja se dogodila rano jutros u provinciji Toledo, RFEF (Kraljevski fudbalski savez Španije) suspendovao je 24 utakmice Kupa kralja, prvobitno planirane za danas popodne i večeras. RFEF će narednih dana objaviti izmenjeni raspored takmičenja i konačna vremena početka odloženih utakmica. Čitava španska fudbalska porodica ostaje ujedinjena u bolu zbog ove tragedije i pruža punu podršku nadležnim organima u pružanju pomoći žrtvama ove razorne nesreće”.

Termini odigravanja utakmica će naknadno biti utvrđeni, a moraće da se odigraju do početka narednog kola. I dalje je nepoznato hoće li se sutra kotrljati lopta na Iberijskom poluostrvu, odnosno hoće li još 14 utakmica biti otkazano.

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Kup kralja
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