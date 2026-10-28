Otkazane utakmice Kupa kralja zbog tragedije u Španiji

Trebalo je večeras da se igraju 24 utakmice u Kupu kralja, međutim, danas u Španiji fudbala neće biti, lopta se neće kotrljati. Razlog je tragedija.

Sudarila su se dva voza kod Toleda, poginule su 64 osobe, a oko 80 je povređeno. Tek treba da se utvrdi šta je prouzrokovalo nesreću. Pre sudara je došlo do problema sa glavnim signalnim sistemom...