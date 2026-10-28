Otkazane utakmice Kupa kralja zbog tragedije u Španiji
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 28.10.26. | 17:56
Danas bez fudbala
Trebalo je večeras da se igraju 24 utakmice u Kupu kralja, međutim, danas u Španiji fudbala neće biti, lopta se neće kotrljati. Razlog je tragedija.
Sudarila su se dva voza kod Toleda, poginule su 64 osobe, a oko 80 je povređeno. Tek treba da se utvrdi šta je prouzrokovalo nesreću. Pre sudara je došlo do problema sa glavnim signalnim sistemom...
Izabrane vesti
Porodice su zavijene u crno, Španija danas tuguje, a u Kraljevskom fufdbalskom savezu Španije veruju da je solidarnost u teškim trenucima najbitnija, te su odlučili da utakmice odlože.
„U znak poštovanja i solidarnosti sa svim žrtvama tragične železničke nesreće koja se dogodila rano jutros u provinciji Toledo, RFEF (Kraljevski fudbalski savez Španije) suspendovao je 24 utakmice Kupa kralja, prvobitno planirane za danas popodne i večeras. RFEF će narednih dana objaviti izmenjeni raspored takmičenja i konačna vremena početka odloženih utakmica. Čitava španska fudbalska porodica ostaje ujedinjena u bolu zbog ove tragedije i pruža punu podršku nadležnim organima u pružanju pomoći žrtvama ove razorne nesreće”.
Termini odigravanja utakmica će naknadno biti utvrđeni, a moraće da se odigraju do početka narednog kola. I dalje je nepoznato hoće li se sutra kotrljati lopta na Iberijskom poluostrvu, odnosno hoće li još 14 utakmica biti otkazano.