SASTAVI: Jedinstvo Ub - Crvena zvezda, Kim i Bađo od starta
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sre. 28.10.26. | 17:49
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JEDINSTVO UB - CRVENA ZVEZDA (19.00)
Stadiona: Dragan Džajić
Kapacitet: 4.000
Sudije: Milan Stefanović
JEDINSTVO UB: Jovanović - Nešić, Đurđević, Bilbija, Vranješ, Paunović, Okain, Jokić, Aćimović, Terzić, Miljković.
CRVENA ZVEZDA: Guteša - Gaštarov, Učena, Gudelj - Kim, Abu Fani, Bađo, Stika - Balov, Ivanić - Arnautović.
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