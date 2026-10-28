SASTAVI: Jedinstvo Ub - Crvena zvezda, Kim i Bađo od starta

sre. 28.10.26. | 17:49

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JEDINSTVO UB - CRVENA ZVEZDA (19.00)

Stadiona: Dragan Džajić
Kapacitet: 4.000
Sudije: Milan Stefanović

JEDINSTVO UB: Jovanović - Nešić, Đurđević, Bilbija, Vranješ, Paunović, Okain, Jokić, Aćimović, Terzić, Miljković.

CRVENA ZVEZDA: Guteša - Gaštarov, Učena, Gudelj - Kim, Abu Fani, Bađo, Stika - Balov, Ivanić - Arnautović.

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