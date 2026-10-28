Trinkijeri doveo pleja koji daje po 40 poena i odmah ga poslao u Rumuniju
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Vreme čitanja: 1min | sre. 28.10.26. | 17:36
Potpisan ugovor sa Lelandom Vokerom
Solunski PAOK napravio je veliki korak u dugoročnom planiranju igračkog kadra potpisivanjem trogodišnjeg ugovora sa talentovanim američkim plejmejkerom Lelandom Vokerom. Solunci su sa 23-godišnjim organizatorom igre osigurali saradnju sve do leta 2029. godine, ali će navijači u Grčkoj morati još malo da sačekaju kako bi ga videli u crno-belom dresu.
Uprava PAOK-a donela je odluku da Vokera do kraja sezone 2026/27 prosledi na pozajmicu u redove aktuelnog šampiona Rumunije, Kluž. Talentovani plejmejker će tako dobiti neprocenjivo iskustvo i veliku minutažu takmičeći se na više jakih frontova — Evrokupu, ABA ligi i domaćim takmičenjima.
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Ovu vest zvanično je potvrdio i njegov dosadašnji klub, finski Salon Vilpas. Oni su istakli da su za ovaj transfer inkasirali značajno obeštećenje, kao i da će Voker odigrati još jedan, oproštajni meč u finskoj Korisligi ovog petka pre nego što se zvanično priključi novom timu.
Rođen 12. aprila 2003. godine u Indijanapolisu, ovaj 185 centimetara visoki organizator igre započeo je svoju profesionalnu karijeru upravo u Finskoj, gde je strelovito skrenuo pažnju evropske košarkaške javnosti. Voker je postavio novi poenterski rekord u kvalifikacijama za FIBA Ligu šampiona ubacivši neverovatna 42 poena na jednom meču. Tokom pet utakmica u BCL kvalifikacijama beležio je impresivnih 30,6 poena u proseku, dok je u sedam odigranih susreta u najjačem rangu Finske prosečno ubacivao 25,4 poena, što ga je brzo preporučilo evroligaškim i evrokup projektima.