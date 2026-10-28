Trinkijeri doveo pleja koji daje po 40 poena i odmah ga poslao u Rumuniju

Solunski PAOK napravio je veliki korak u dugoročnom planiranju igračkog kadra potpisivanjem trogodišnjeg ugovora sa talentovanim američkim plejmejkerom Lelandom Vokerom. Solunci su sa 23-godišnjim organizatorom igre osigurali saradnju sve do leta 2029. godine, ali će navijači u Grčkoj morati još malo da sačekaju kako bi ga videli u crno-belom dresu.

Uprava PAOK-a donela je odluku da Vokera do kraja sezone 2026/27 prosledi na pozajmicu u redove aktuelnog šampiona Rumunije, Kluž. Talentovani plejmejker će tako dobiti neprocenjivo iskustvo i veliku minutažu takmičeći se na više jakih frontova — Evrokupu, ABA ligi i domaćim takmičenjima.