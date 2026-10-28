Za istoriju i dugo sećanje: Teleoptik izbacio Lučance, golman Popović od tragičara do heroja

Lučanci su imali ogromnih problema da se brane od krila Teleoptika koja su vrebala šansu posle dugih lopti iza leđa štopera. Matija Ninić i Dušan Jovanović su konstantno uspevali da opterete oba boka ekipe koju vodi Radovan Ćurčić. Upravo je posle takve jedne situacije domaćin došao do vođstva preko Ninića. Filip Markišić je poslao dugu loptu, Jovanović sa puno osećaja našao saigrača, a nekadašnji omladinac Partizana bocnuo loptu preko Željka Samčovića.

Bila je to kruna mnogo bolje igre Teleoptika u prvih 45 minuta. Da ne beše Samčovića (odbranio zicer Niniću) i sreće (bomba Markišića završila na prečki) pričali bismo o rezultatskom potopu Mladosti. Video je Ćurčić da je vrag odneo šalu i na poluvremenu izvršio tri izmene i na teren poslao Jovana Ćirića, Petra Bojića i Aleksandra Varjačića.

Šta je drugo mogao da uradi kad mu ekipa za 45 minuta nije pokazala skoro ništa. I živnula je Mladost ulaskom rezervista, postala konkretnija. Videlo se koliko znači prisustvo Aleksandra Varjačića i njegova mogućnost ponavljanja, imali su gosti dobru priliku preko Nemanje Petrovića koji je pogodio prečku i u 64. minutu kad je šut Ćirića zaustavio Veljko Popović.

Imao je mladi golman još nekoliko dobrih intervencija, ličilo je da bi mogao da izraste u heroja, a onda je – pogrešio. Bio je neodlučan prilikom istrčavanja u 80. minutu i ostavio dovoljno prostora Petroviću da ga savlada i donese izjednačenje i odvede meč u penale.

A tamo – Popović izrasta u junaka, brani penal Kijevčaninu i šalje Teleoptik u sledeću fazu. Po svemu što su prikazali - zasluženo.

MOZZART BET KUP SRBIJE, ŠESNAESTINA FINALA

TELEOPTIK - MLADOST 1:1 (1:0), penalima 5:4

/Ninić 44 – Petrović 80/

Stadion: SC Teleoptik

Sudija: Milan Mitić

TELEOPTIK: Popović, Premović, Cvetinović, Markišić (od Martinović), Radović, Ninić (od 64. Đurović) Mladenović (od 67. Ivelja), Vuković, Jovanović, Radosavljević (od 64. Popović), Obrenović (od 74. Makević)

MLADOST: Samčović, Petrović, Kijevčanin, Andrić (od 53. Ćirković), Krsmanović, Bondžulić (od 46. Ćirić), Joksimović, Bondarenko, Marković (od 70. Jovičić), Džon Meri (od 46. Bojić), Cvetković (od 46. Varjačić).

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

FAP Priboj - Spartak Subotica 0:0, penalima 5:3

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

/Hajdin 21, Furtula 51/

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis 1:3 (0:3)

/Milošević 51 - Nikolić 2 pen, 4, Vukanja 40/

OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Sloven Ruma - Vojvodina 1:0 (1:0)

/Gajinov 29/

Teleoptik - Mladost Lučani 1:1 (1:0) - penalima 5:4

/Ninić 44 – Petrović 80/

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/

16.30

(3.70) Voždovac (3.40) Novi Pazar (2.05)

(4.90) Borac Čačak (3.60) Radnik (1.75)

(5.30) Loznica (3.60) Čukarički (1.70)

19.00

(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo



