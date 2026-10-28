KSS promovisao jedinstvenu ligu za mlađe kategorije

KSS su predstavljali predsednik dr Nebojša Čović, potpredsednici Ana Joković i Filip Sunturlić, generalni sekretar Predrag Kanački, direktor takmičenja Milan Tasić i stručni saradnik za rad sa mlađim kategorijama KSS Gordan Todorović.

Promociju su prisustvom uveličale i naše bivše trofejne reprezentativke Sonja Vasić i Tina Krajišnik.

Govorio generalni sekretar KSS Predrag Kanački.

„Poštovani predstavnici klubova i treneri, poštovani roditelji, uvaženi sponzori, cenjeni predstavnici medija i pre svega mladi košarkaši i košarkašice, velika mi je čast što svi zajedno i ove godine ponovo počinjemo Juniorsku i kadetske lige na nivou naše Srbije. Smatram da su ove lige svake godine iznova temelj budućnosti srpske košarke. Pred nama je ovde veliki broj mladih košarkaša i košarkašica koji, vođeni svojim trenerima, predstavljaju budućnost srpske košarke i krupnim koracima grabe ka svojim slavnim prethodnicima. Zahvalio bih se i predstavnicima medija i predstavnicima sponzora i naših partnera, bez kojih sve ovo ne bi bilo na ovom nivou. Posebno želim da se zahvalim predstavnicima Košarkaškog saveza i predstavnicima klubova, koji se ne vide i nisu u prvom planu, koji su na neki način iza paravana, ali bez kojih naša košarka ne bi bila na ovom nivou. Svi zajedno činimo jednu veliku košarkašku porodicu koja će, nadam se, i u narednom periodu nastaviti da osvaja medalje, kako u mlađim kategorijama, tako i u seniorskoj konkurenciji.“

Novost je da Košarkaški savez Srbije unapređuje svoj zvanični sajt sa ciljem da navijačima naše reprezentacije, medijima i svim ljubiteljima košarke omogući brži, jednostavniji i pregledniji pristup najvažnijim informacijama. Modernizovan dizajn, unapređena funkcionalnost i lakša navigacija doneće bolje korisničko iskustvo i omogućiti da sve vesti, rezultati, rasporedi i informacije o reprezentativnim selekcijama budu dostupniji nego ikada, o čemu je, između ostalog, govorio potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić.

“Draga deco, vi koji ćete sutra da sa ponosom da nosite dres Srbije, da svojim trudom, zalaganjem, upornošću očuvate čast i obraz svega onoga što Srbija predstavlja u košarkaškom svetu, želim da vam uputim dobrodošlicu u Beogradsku Arenu, mesto gde svake nedelje imate po 25.000 ljudi na utakmici, 50.000 za dva kluba, gde reprezentacija Srbije igra svoje utakmice… I zašto baš ovde pravimo promociju liga? Upravo i zbog toga da biste osetili taj poseban osećaj časti, da budete motivisani… Sve ovo što radimo danas, kao i prethodnih godina, sa ciljem promocije vaših liga i vaših klubova, ima veliku važnost u daljem razvoju srpske košarke i srpskog sporta u celini. I ovaj put smo se potrudili da vam napravimo neki specijalni događaj, da budete zadovoljni. Vratili smo fotografisanje, znam da prošle godine to nismo uradili iako ste svi očekivali. Pored toga što ćete dobiti, kao i svake godine, nove garniture dresova i ovaj događaj kojim počinjemo sezonu, potrudili smo se da dobijete i nešto u digitalnom svetu, tako da će svaki klub naći svoje mesto i naći svoju veb-prezentaciju na sajtu KSS. Dakle, fizički dobijate dresove, a virtuelno i digitalno dobijate svoj sajt. Od ovog trenutka KSS kreće sa procesom digitalne transformacije i digitalizacije rada košarkaškog sistema u Srbiji, a time ćete imati dostupnost svim informacijama i sadržajima, sve to će moći da se nađe na portalima i u celom sistemu KSS. Znamo da je dosta vas i klubova bilo nezadovoljno zbog određenih prepreka u prenosima utakmica na Jutjubu. Želim da vam najavim da ćemo se potruditi da u roku od dva meseca podignemo sopstvenu video-platformu, tako da u budućnosti nećemo imati bilo kakvih ograničenja u prenosima utakmica, i ne samo u ligama koje danas predstavljamo, nego u svim ligama, od Druge srpske lige pa sve do seniorskih…Čast i zadovoljstvo nam je da predstavljamo košarkaški svet u Srbiji. Imajte to u vidu i svaki put kad izađete na teren, kad se borite za pobede i osvajanje trofeja, znajte da neko gleda sve to i da će uvek neka Božija volja da vas nagradi osvajajući nove trofeje, igrajući za reprezentaciju Srbije. Hvala vam na svemu, hvala vašim trenerima, roditeljima i hvala našim partnerima bez kojih ovo ne bismo mogli da uradimo, jer sami ne bismo mogli da unapredimo srpsku košarku…“, rekao je Sunturlić.

Na kraju, brojne prisutne je pozdravio prvi čovek srpske košarke Nebojša Čović.

„Veliko mi je zadovoljstvo da vidim ovoliko mladih, devojaka i dečaka, da vidim jednu od generacija budućnosti naše košarke, koja prolazi jedan dosta izazovan period. Pred nama su vrlo zahtevna takmičenja, FIBA prozori za seniore i senorke u novembru, znate da su to kvalifikacije, kod žena za Evropsko, a kod muškaraca za Svetsko prvenstvo. Nadam se da će sve to dobro proći… Naravno, vaše generacije koje dolaze već su se potvrdile rezultatima, jer mlađe kategorije nekoliko godina unazad beleže odgovarajuće rezultate. Pošto nam je takav mentalitet, kod nas su očekivanja uvek najveća i jedino se priznaje ako si prvi. Međutim, u mlađim kategorijama možda jeste važno biti i prvi, ali je važno i da se napravi što veći pristup u smislu formiranja kvalitetnih igračica i igrača, na čemu ćemo intenzivno zajedno raditi, rešavajući razna iskušenja na tim putevima. Drago mi je da i ove godine možemo da obeležimo početak jedinstvenih liga mlađih kategorija. Takođe, izuzetno bih se zahvalio našim sponzorima – Triglavu i Hercu, kao i Arduu koji je obezbedio opremu i dresove koje ćete danas dobiti. Očekujem da ćemo imati još bolji sistem praćenja liga, o čemu je potpredsednik Sunturlić pričao, kao i bolje medijsko praćenje. Jako je važno da jedan od naših najtrofejnijih, ako ne i najtrofejniji sport kakav je košarka, podignemo na najviši nivo i da ga čuvamo od svih eventualnih bočnih, direktnih i indirektnih udara, što zajedno sa vama, vašim klubovima i vašim trenerima i sa kompletnim menadžmentom, možemo da iznesemo. Još jednom vam čestitam početak nove sezone, želim vam, prvo, da budete zdravi, dobro učite školu i da, nakon toga, imate što bolje i konkretnije sportske rezultate. Hvala vam još jednom i želim vam ugodan dan na ovom obeležavanju početka liga mlađih kategorija KSS. Veoma se zahvaljujem i saradnicima u KSS, potpredsednicima i generalnom sekretaru, kao i članovima Upravnog odbora, jer smo svi zajedno izneli jedan veliki, veliki posao. Želim vam puno sreće i uspeha“, zaključio je predsednik KSS Nebojša Čović.