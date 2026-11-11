Endrik ponovo razmišlja o odlasku, Lisabon kao moguća destinacija

Piše AS da brazilski reprezentativac nije nezadovoljan saradnjom sa Murinjom, uostalom i sam je to potvrdio, već želi da tokom zime povuče potez koji će biti najbolji za njegovu karijeru, kako ne bi stagnirao tek povremeno ulazeći s klupe u Realu. Ovaj put u opticaju je i kompletan transfer, s tim da bi Real zadržao pravo preče kupovine ili određene procente njegovog ugovora, piše madridski list, a kao moguće destinacije ponovo navodi Rim, ali i Lisabon.

Po informacijama AS-a, pored Rome za Endrika je zainteresovan i Sporting. Zapravo, Paulo Fonseka koji je nedavno stigao na klupu Lavova iz Liona, gde je u drugom delu prošle sezone sarađivao sa talentovanim centarforom.

******

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

*******

Do početka januarskog prelaznog roka ima još nešto više od dva meseca, što je dovoljno vremena za Endrika da razmisli o narednom potezu. A, poziv iz Lisabona deluje kao veoma dobra prilika jer je u pitanju klub koji se takmiči u Ligi šampiona, bori se za titulu u nacionalnom prvenstvu, jezička barijera ne bi bila problem ni u komunikaciji sa trenerom ni sa saigračima, udaljenost od Madrida nije velika, ofanzivan stil igre je garantovan...

Pod Fonsekinim vođstvom Endrik je prošle sezone odigrao 21 utakmicu, ukupno 1.663 minuta tokom kojih je dao osam golova i asistirao za sedam. Očigledno mu saradnja sa portugalskim strategom prija, pa bi Žoze Murinjo ovaj put mogao da pristane na rastanak. Takođe, Endrikov napredak je neophodan i Realu, jer u klubu ne bi smeli da dozvole da mu padne vrednost. Dosad su već uložili preko 80.000.000 evra u njega, imajući u vidu obeštećenje Palmeirasu (35.000.000 evra fiksno plus 25.000.000 kroz bonuse), plate igraču, razne provizije, porez... Osam golova i dve asistencije za 1.087 minuta nije dovoljno da bi se toliki novac opravdao.