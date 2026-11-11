Endrik ponovo razmišlja o odlasku, Lisabon kao moguća destinacija
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 09:47
Sporting se interesuje za mladog Brazilca, tu je i Roma
Odlazak na pozajmicu u Lion ispostavio se kao dobar Endrikov potez. Mladi Brazilac je uspeo da dobije značajno veću minutažu i bitniju ulogu nego što je imao u Real Madridu, a što mu je bilo neophodno da bi se našao na spisku Karla Ančelotija za Svetsko prvenstvo. Po povratku u Španiju, sačekao ga je Žoze Murinjo i rekao mu da ozbiljno računa na njega. Iako je u finišu letnjeg prelaznog roka bio blizu odlaska u Romu, pominjala se i Aston Vila, Endrik je odlučio da ostane u Realu i, čini se, pogrešio.
U dosadašnjem toku sezone 20-godišnji napadač je odigrao samo 141 minut kroz sedam nastupa, od kojih je tek jednom bio u startnoj postavi. Žestoka konkurencija u Realu, rezultati koji nisu po planu, uticali su na Murinja da prednost daje iskusnijim igračima. Pa, Endrik ponovo razmišlja o odlasku.
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Piše AS da brazilski reprezentativac nije nezadovoljan saradnjom sa Murinjom, uostalom i sam je to potvrdio, već želi da tokom zime povuče potez koji će biti najbolji za njegovu karijeru, kako ne bi stagnirao tek povremeno ulazeći s klupe u Realu. Ovaj put u opticaju je i kompletan transfer, s tim da bi Real zadržao pravo preče kupovine ili određene procente njegovog ugovora, piše madridski list, a kao moguće destinacije ponovo navodi Rim, ali i Lisabon.
Po informacijama AS-a, pored Rome za Endrika je zainteresovan i Sporting. Zapravo, Paulo Fonseka koji je nedavno stigao na klupu Lavova iz Liona, gde je u drugom delu prošle sezone sarađivao sa talentovanim centarforom.
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Do početka januarskog prelaznog roka ima još nešto više od dva meseca, što je dovoljno vremena za Endrika da razmisli o narednom potezu. A, poziv iz Lisabona deluje kao veoma dobra prilika jer je u pitanju klub koji se takmiči u Ligi šampiona, bori se za titulu u nacionalnom prvenstvu, jezička barijera ne bi bila problem ni u komunikaciji sa trenerom ni sa saigračima, udaljenost od Madrida nije velika, ofanzivan stil igre je garantovan...
Pod Fonsekinim vođstvom Endrik je prošle sezone odigrao 21 utakmicu, ukupno 1.663 minuta tokom kojih je dao osam golova i asistirao za sedam. Očigledno mu saradnja sa portugalskim strategom prija, pa bi Žoze Murinjo ovaj put mogao da pristane na rastanak. Takođe, Endrikov napredak je neophodan i Realu, jer u klubu ne bi smeli da dozvole da mu padne vrednost. Dosad su već uložili preko 80.000.000 evra u njega, imajući u vidu obeštećenje Palmeirasu (35.000.000 evra fiksno plus 25.000.000 kroz bonuse), plate igraču, razne provizije, porez... Osam golova i dve asistencije za 1.087 minuta nije dovoljno da bi se toliki novac opravdao.