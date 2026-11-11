NBA ne voli žestoku atmosferu na Evroliginim mečevima: Nije prijatno za porodice
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 09:55
Operativac NBA lige očigledno misli na mečeve u Beogradu kada igraju Partizan i Crvena zvezda iako imenom nije pomenuo večite rivale
Zamenik komesara NBA lige Mark Tejtum uzdrmao je evropske košarkaške temelje izjavama na „Sportico” konferenciji u Njujorku! Prvi operativac najjače lige sveta zvanično je potvrdio da projekat „NBA Evropa” startuje u oktobru 2027. godine sa 16 timova i bez ikakvog ustručavanja izneo kritike na račun aktuelnog finansijskog i takmičarskog modela Evrolige. Čak je kritikovao i atmosferu u Evroligi istakavši da na nekim mečevima nije prijatno povesti porodicu. Iako nije naglasio koje su to utakmice, jasno je da može samo da bude u Beogradu ili eventualno Atini...
Tejtum se u svom izlaganju direktno dotakao finansijske održivosti evropskih velikana, poručivši da je trenutni koncept neodrživ i da su vlasnici klubova spremni za korenite promene.
„Klubovi u postojećem sistemu su, sasvim otvoreno rečeno, umorni od toga da svake godine investiraju desetine miliona dolara bez ikakvog rasta vrednosti svojih franšiza. Oni aktivno traže novog ekonomskog partnera.”
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NBA planira ligu sa 12 stalnih članova i četiri dodatna mesta koja bi se obezbeđivala kroz kvalifikacije. Tejtum je naglasio da evropski sport mora da sačuva takmičarski san za sve, uporedivši projekat sa kultnim engleskim FA kupom.
„U evropskom sportu svi klubovi žele pravo da sanjaju — to je ta lepota koju vidimo u FA kupu. S druge strane, trenutni sistem Evrolige je u svojoj suštini zatvorena liga.”
Zamenik komesara podvukao je i da Evroliga uopšte nema prisustvo na ključnim tržištima poput Velike Britanije ili stalnog predstavnika u Parizu, što će NBA liga primarno iskoristiti pri pozicioniranju.
Jedna od najodjekujućih poruka bila je usmerena na atmosferu na evropskim utakmicama koja se pre svega vidi u Beogradu na mečevima Partizana i Crvene zvezde. NBA želi da primeni američki model zabave, ali uz zadržavanje lokalne strasti što je zaista teško očekivati da će uspeti da izvedu, posebno na našem prostoru...
„Na nekim od tih utakmica u Evropi jednostavno se ne osećate prijatno da dovedete svoju porodicu. Želimo da preslikamo NBA iskustvo na tom kontinentu, ali uz potpuno poštovanje tradicije, sportske kulture i strasti koju navijači poseduju.”
Pored novog formata, projekat garantuje i ogromna ulaganja u infrastrukturu. Nova takmičarska struktura poguraće izgradnju višenamenskih arena koje neće služiti samo za 30 do 40 košarkaških utakmica godišnje, već će tokom preostalih 320 dana biti domaćini koncerata, konferencija i velikih svetskih događaja.