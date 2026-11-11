NBA ne voli žestoku atmosferu na Evroliginim mečevima: Nije prijatno za porodice

NBA planira ligu sa 12 stalnih članova i četiri dodatna mesta koja bi se obezbeđivala kroz kvalifikacije. Tejtum je naglasio da evropski sport mora da sačuva takmičarski san za sve, uporedivši projekat sa kultnim engleskim FA kupom.

„U evropskom sportu svi klubovi žele pravo da sanjaju — to je ta lepota koju vidimo u FA kupu. S druge strane, trenutni sistem Evrolige je u svojoj suštini zatvorena liga.”

Zamenik komesara podvukao je i da Evroliga uopšte nema prisustvo na ključnim tržištima poput Velike Britanije ili stalnog predstavnika u Parizu, što će NBA liga primarno iskoristiti pri pozicioniranju.

Jedna od najodjekujućih poruka bila je usmerena na atmosferu na evropskim utakmicama koja se pre svega vidi u Beogradu na mečevima Partizana i Crvene zvezde. NBA želi da primeni američki model zabave, ali uz zadržavanje lokalne strasti što je zaista teško očekivati da će uspeti da izvedu, posebno na našem prostoru...

„Na nekim od tih utakmica u Evropi jednostavno se ne osećate prijatno da dovedete svoju porodicu. Želimo da preslikamo NBA iskustvo na tom kontinentu, ali uz potpuno poštovanje tradicije, sportske kulture i strasti koju navijači poseduju.”

Pored novog formata, projekat garantuje i ogromna ulaganja u infrastrukturu. Nova takmičarska struktura poguraće izgradnju višenamenskih arena koje neće služiti samo za 30 do 40 košarkaških utakmica godišnje, već će tokom preostalih 320 dana biti domaćini koncerata, konferencija i velikih svetskih događaja.