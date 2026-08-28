Odličan žreb: Salah u Beogradu! Zvezda izvukla najslabijeg iz prvog šešira, mada najtežeg iz četvrtog
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 13:48
Igraće sa Kopenhagenom, Gentom, Luganom, Trabzonom, ali i Inter Eskaladesom iz Andore i gruzijskom Iberijom
Kad već nisu atraktivni onda nek budu – rivali koji se mogu dobiti, a baš takve je Crvena zvezda izvukla na žrebu Ligu konferencije na kome je, mora se reći, prilično dobro prošla. Jer izvukla je Kopenhagen, Gent, Lugano, Trabzon, Inter Eskalades i Iberiju.
Ako krenemo od, po koeficijentu, najtežeg rivala, tu je Zvezda imala možda i najviše sreće. Izvukla je Kopenhagen, svakako najslabijeg rivala iz šešira u kome su bili još Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg i Monako. I to još na domaćem terenu. Mada Dance ne treba otpisivati, prošle sezone su igrali Ligu šampiona, dobili Kairat i Viljareal, igrali nerešeno sa Napolijem, izgubili od Barselone, Totenhema, Borusije Dortmund i Karabaga, na kraju bili 31. u Ligi šampiona.
Izabrane vesti
Sa druge strane, nije imala sreće kad je reč o četvrtom šeširu, jer tu se nadala bilo kome samo ne Trabzonu, koji je ovog leta uzdrmao Evropu uspevši da godišnjom platom od 17.000.000 fiksno (i još 5.000.000 u premijama) evra na obalu Crnog mora privuče Mohameda Salaha. Sreća u nesreći, i protiv Trabzona će Crvena zvezda biti domaćin na stadionu "Rajko Mitić".
Što se tiče preostala četiri šešira – vrlo dobro. Iz drugog su crveno-beli izvukli Gent, a mogli su recimo engleski Brajton ili danski Midtjiland, pa i Panatinaikos što verovatno ne bi bilo bezbedno zbog prijateljstva s navijačima Olimpijakosa. Pafos je možda bio jedina bolja opcija.
Iz trećeg – Lugano, na papiru najteži protivnik, mada je pitanje da li je baš bolji od Tventea ili Hetafea. Finski KuPS, Linkoln Red Imps sa Gibraltara ili čak i banjalučki Borac svakako bi bili poželjniji rivali.
Na kraju, iz petog najlakši rival, Inter Eskalades, prvi tim iz Andore u glavnoj fazi nekog evropskog takmičenja. Iz šestog gruzijska Iberija, “zvanično“ jači samo od Egnatije, a svakako slabiji od Tuna, sofijskog CSKA, Kauno Žalgirisa ili švedskog Mjalbija. Još opasnijih mina bilo je u pomenutom petom šeširu, počevši od Jabloneca, Nordsjelanda ili Orhusa, prvaka Danske, da ne pominjemo tek splitski Hajduk, najmanje zbog fudbala.
ZVEZDINI RIVALI U LIGI KONFERENCIJE
Kopenhagen (D)
Gent (G)
Trabzon (D)
Lugano (G)
Inter Eskalades (D)
Iberija Tbilisi (G)
Uskoro opširnije...