Odličan žreb: Salah u Beogradu! Zvezda izvukla najslabijeg iz prvog šešira, mada najtežeg iz četvrtog

Sa druge strane, nije imala sreće kad je reč o četvrtom šeširu, jer tu se nadala bilo kome samo ne Trabzonu, koji je ovog leta uzdrmao Evropu uspevši da godišnjom platom od 17.000.000 fiksno (i još 5.000.000 u premijama) evra na obalu Crnog mora privuče Mohameda Salaha. Sreća u nesreći, i protiv Trabzona će Crvena zvezda biti domaćin na stadionu "Rajko Mitić".

Što se tiče preostala četiri šešira – vrlo dobro. Iz drugog su crveno-beli izvukli Gent, a mogli su recimo engleski Brajton ili danski Midtjiland, pa i Panatinaikos što verovatno ne bi bilo bezbedno zbog prijateljstva s navijačima Olimpijakosa. Pafos je možda bio jedina bolja opcija.

Iz trećeg – Lugano, na papiru najteži protivnik, mada je pitanje da li je baš bolji od Tventea ili Hetafea. Finski KuPS, Linkoln Red Imps sa Gibraltara ili čak i banjalučki Borac svakako bi bili poželjniji rivali.

Na kraju, iz petog najlakši rival, Inter Eskalades, prvi tim iz Andore u glavnoj fazi nekog evropskog takmičenja. Iz šestog gruzijska Iberija, “zvanično“ jači samo od Egnatije, a svakako slabiji od Tuna, sofijskog CSKA, Kauno Žalgirisa ili švedskog Mjalbija. Još opasnijih mina bilo je u pomenutom petom šeširu, počevši od Jabloneca, Nordsjelanda ili Orhusa, prvaka Danske, da ne pominjemo tek splitski Hajduk, najmanje zbog fudbala.

ZVEZDINI RIVALI U LIGI KONFERENCIJE

Kopenhagen (D)

Gent (G)

Trabzon (D)

Lugano (G)

Inter Eskalades (D)

Iberija Tbilisi (G)

Uskoro opširnije...