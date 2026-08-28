MOZZART RELAX: Pravi dobitni tiket u toku meča!

MOZZART RELAX - tvoj tiket je dobitan tokom meča ukoliko se ispuni bilo koji od sledećih uslova:

MOZZART RELAX donosi novu generaciju dobitnih tiketa i rane isplate iz sledećih razloga:

MR - tiket ti odmah postane dobitan

MR - pravi tiket dobitnim iako odigrani tip nije prošao jer je ostvario benefit MOZZART RELAX

MR - pravi tiket dobitnim i kad kod drugih pada

MR - omogućava da nastaviš da gledaš utakmicu bez stresa i rizika

Svaki meč može biti deo MOZZART RELAXA, dovoljno je da potražiš oznaku MR na sajtu mozzartbet.com ili podkategoriju MOZZART RELAX na aplikaciji.

Važi za mečeve sportskog klađenja pre početka meča. Mečevi mogu da se vezuju na tiketu.

Konkretno, ovog vikenda MOZZART RELAX važi za sve mečeve Liga petice i Mozzart Bet Superligu!

Spremi se za septembarsko ludilo.

Igraj RELAX. Važno je s kim igraš.