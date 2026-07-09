Bamidele slomio kičmu Voši!

Ferencvaroš je odigrao na granici prosečnog, ali je za ovaj nivo takmičenja pokazao ozbiljan nivo i veličinu, pošto je u pravom trenutku postizao golove i na kraju slavio. Problem za Vošu je činjenica da u redovima gostiju ima još neiskorišćenog potencijala. Odigrao je Keita autoritativno i sigurno, povremeno delovao kao da se zabavlja na terminu malog fudbala, dok je ulazak prvog napadača Džozefa totalno otvorio utakmmicu. Biće reprezentativac Haitija prva opasnost za Novosđane u revanšu za sedam dana. posebno ako ga Borbelji upari sa Bamideleom.

Ali pustimo Fradi. Vojvodina se u večerašnjem meču, možda i impresionirana ambijentom, teško palila, ali se brzo gasila. Do izjednačenja je domaćin stigao u idealnom trenutku, u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, potom krenuo u juriš. Udarac Mulajhusenovića završio je na roglju, pokušaj Vukanovića na stativi. To su detalji koji su mogli da donesu vagon sreće i zadovoljstva u Novi Sad. Ali, ako ništa drugo, videli su i u neposrednom kontaktu učenici Miroslava Tanjge da u ovom trenutku Fradi nije nedodirljiv. Da ima ima ozbiljne rupe unutar tima.

U Budimpešti će biti potrebno mnogo, mnogo više individualnog začina. Jer večeras Lukas Baros je bio ispod svakog proseka, nije bilo konstantnosti u igri Njegoša Petrovića, čekao se i previše napadač Mulahusjenović...

Euforija sa tribina Karađorđa (najviše publike u poslednje tri sezone) nije se piramidalno razlila po terenu novosadskog zdanja. Barem ne kada pričamo o igračima Vojvodine. Dok se tim Miroslava Tanjge grupisao, prebrajao, organizovao, mađarski vicešampion kao da je želeo da stavi do znanja koliko je zapravo iskusniji u evropskim bitkama.

Samo dva dodira s loptom Nabi Keite bila su dovoljna da se vidi čista klasa, posebno za ovaj nivo fudbala. Bivši vezista Liverpula se lagano okretao u opasnoj zoni i čuvao loptu pod nasrtajima Zukića i Đakovca, stalno se uvalčio između dva štopera i organizovao igru. Nije kvalitet igre Ferencvaroša bio posebno visok, niti dostojan grupne faze Liga Evrope, ali je bilo jasno da se novi trener Balaš Borbelji dobro pripremio za meč u Novom Sadu. I da je to tančina analizirao igru Novosađana.

Nije bilo ni mogućnosti da Vojvodina ekspolatiše brzinu krila Lazara Ranđelovića i Stefana Mitrovića. Fradi je dobro umrtvio ritam, a potom poveo iz prve, ne baš akcije, nego prenosne lopte. Dobio je dijagonalu u noge Zakarijasen, u prijemu izbacio iz igre dezorjentisanog Barosa i potom levicom smestio loptu u suprotne rašlje. Bio je to šmrk koji je polio blizu deset hiljada gledalaca na stadionu Vojvodine, smrvivši u dobroj meri samopouzdanje igrača Vojvodine.

Šta smo videli u ostataku poluvremena? Ne, mnogo toga. Ferencvaroš je igrao oslanjajući se na taktičku pismenost i pripremu meča. Vojvodina je bila bez doprinosa bokova. Baros je lutao posle kiksa u osmom minutu, Stefan Mitrović tražio brzinu iz vremena dok je igrao za Crvenu zvezdu. Nije bilo u kadru Njegoša Petrovića, pa je Vojvodina u 18. minutu imali prvi napad kada je Ranđelović šutirao pored gola.

Sa Bamidelom kao centralnim napadačem Ferencvaroš nije tražio ekspresno rešenje dvomeča. Malo toga smo videli i o talentovanog i nemirnog dečaka mađarskog fudbala Listeša. Ali problem je što se Vojvodina dugo tražila. Toliko dugo da nije mogla da izvuče meč iz jako, jakoniskog intenziteta.

Vojvodina je kopnila, Ferencvaroš se trudio da preživljava. Ali je domaćin uspeo, na svu sreću, dođe do izjednačenja bez ozbiljnog pritiska. Tada se video kvalitet Dejana Zukića koji je podbuo loptu na drugu stativu, Mitrović je vratio u sredinu, a nespretni Remekers je zakucao u sopstvenu mrežu.

U drugom poluvremenu viđeno je mnogo više sadržaja. Vojvodina je brojala stative i prečke. Mogli su šutevi Vukanovića i napadača iz Bosne da usmere dvomeč na drugu stranu. Ali videlo se koliko je reprezentativac Haitija Džozef Leni moćan centartfor. Mučio je odbranu Vojvodine od trenutka kada je kročio na teren. Ujedno rasteretio Bamidelea. Bilo je vruće kada god je Fradi dolazio u poslednju trećinu. Nažalost, ono što se osećalo, desilo se u 83. minutu. Loš pas Petrovića, presečana lopta, pas ka Bamideleu. I magičan potez. Za konačnih 1:2.

VOJVODINA – FERENCVAROŠ 1:2 (1:1)

/Remekers 45 ag - Zakarijasen 8, Bamidele 86/

Stadion: Karađorđe

Gledalaca: 9000

Sudija: Vernis (Francuska)

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić – Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros – Petrović, Đakovac – Ranđelović (od 84. Kokanović), Zukić (od 73. Vidosavljević), Mitrović (od 63. Kolarević) – Mulahusejnović (od 63. Vukanović).

FERENCVAROŠ (4-3-3): Dibuš – Osvat, Gomez, Remekers, Kadu – Kanihovski (od 92. Levi), Keita, Korbu (od 89. Gruber) – Zakarijasen (od 89. Akolatse), Bamidele (od 89. Romens), Listeš (od 46. Džozef).