Tanjga: Nismo u takmičarskom ritmu, ali nemamo pravo da se žalimo

Naravno, ni u redovima vicešampiona mađarske ne cvetaju ruže, ali Voša je morala da se pozabavi prvo svojim problemima, pa tek onda osvrne na protivnika. Koliko su u tome uspeli za ovaj kratak period otrkio je Miroslav Tanjga na konferenciji za medije pred duel prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

„Prošlo je mesec dana, moglo je da to potraje i malo duže, da odmorite i vi od nas i mi od vas, ali obaveze su obaveze. Ova obaveza nam je draga, da budemo u situaciji da se prezentujemo u Evropi i da doguramo što dalje. Prvi protivnik je po meri, jedna velika ekipa, koja budi poštovanje. Ferencvaroš je osvojio preko 60 trofeja, poslednjih godina igraju redovno u Evropi i to je veoma organizovana i iskusna ekipa. Gledali smo nekoliko njihovnih pripremnih utakmica, poslednju nismo jer je bila zatvorena za javnost. Znamo s kim imamo posla. Što se tiče nas, odradili smo pripreme na Zlatiboru pa u Austriji i zadovoljni smo. Ali, ovo je prva takmičarska utakmica i ne možemo da kažemo da smo u takmičarskom ritmu, ali to nije alibi. Ulazimo u meč sa najvećim mogućim motivom, željom i fokusom. Znamo da se traži karta više za ovaj meč i to je lep pogodaka za sve nas. Ja sam obećao i na promociji da ćemo dati sve od sebe, vreme će pokazati da li je to dovoljno“, počeo je strateg Lala i nastavio o problemima sa kojima se njegova ekipa suočila tokom letnjih prirpema.

„Mi smo na Zlatibor otišli bez pet, šest igrača, što je svakako hendikep, ali bili smo u situaciji na koju nismo mogli da utičemo. Imali smo četiri nedelje, ali smo jednu morali da im damo za odmor. Kada se nagomilaju umor i treninzi, to može da bude problem. Ne bih tražimo nikakav alibi u tome, znamo šta su naše obaveze. Moramo da prepoznamo sve pozitivne stvari koje se dešavaju u i oko kluba, nemamo pravo da se žalimo. Raspoloženi smo i spremni da damo sve od sebe. Videćemo kako će protivnici da odgovore na sve to.“

Iskusni sportski radnik istakao je generalnu probu protiv Kluža kao model prema kojem bi Vojvodina trebalo da stremi i u četvrtak.

„Uvek dobru igru uzimamo kao recept. Bio bih još zadovoljniji da smo imali još nekih sedam dana da budemo svi na okupu. Ove utakmice koje smo imali svaka je imala nešto. Đer je bio težak protivnik, prvi, kada su noge bile teške. Potom smo igrali nerešeno sa šampionom Jermenije, a mogli smo i da pobedimo. Onda smo odigrali najbolje i pobedili Kluž, ali to su prijateljske utakmice, one su potpuno drugačije od takmičarskih“, zaključio je Miroslav Tanjga.