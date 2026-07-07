Tanjga: Nismo u takmičarskom ritmu, ali nemamo pravo da se žalimo
Vreme čitanja: 4min | uto. 07.07.26. | 19:51
„Mi smo na Zlatibor otišli bez pet, šest igrača, što je svakako hendikep, ali bili smo u situaciji na koju nismo mogli da utičemo“, kaže Vošin šef struke
Iako su kuglice na žrebu, prvo za Ligu Evrope, pa i za Ligu konferencije, bile nemilosrdne prema Lalama, Miroslav Tanjga i njegovi izabranici iz te kože ne mogu. U četvrtak ih očekuje „malo finale“ kvalifikacija na međunarodnu scenu, jer bi pobeda u dvomeču sa Ferencvarošem dala Novosađanima vetar u leđa i odškrinula vrata toliko čekane evropske jeseni, dok bi ih poraz poslao na Ajaks.
Nisu Vošu zaobišli ni ostali maleri ovog leta, budući da je trojac u vidu Njegoša Petrovića, Dejana Zukića i Lazara Ranđelovića imao i reprezentativnih obaveza u junu, pa se kasnije priključio letnjim pripremama, baš kao i novajlije Ifet Đakovac, Stefan Mitrović i reprezentativac Mađarske Kornel Suč.
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Naravno, ni u redovima vicešampiona mađarske ne cvetaju ruže, ali Voša je morala da se pozabavi prvo svojim problemima, pa tek onda osvrne na protivnika. Koliko su u tome uspeli za ovaj kratak period otrkio je Miroslav Tanjga na konferenciji za medije pred duel prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
„Prošlo je mesec dana, moglo je da to potraje i malo duže, da odmorite i vi od nas i mi od vas, ali obaveze su obaveze. Ova obaveza nam je draga, da budemo u situaciji da se prezentujemo u Evropi i da doguramo što dalje. Prvi protivnik je po meri, jedna velika ekipa, koja budi poštovanje. Ferencvaroš je osvojio preko 60 trofeja, poslednjih godina igraju redovno u Evropi i to je veoma organizovana i iskusna ekipa. Gledali smo nekoliko njihovnih pripremnih utakmica, poslednju nismo jer je bila zatvorena za javnost. Znamo s kim imamo posla. Što se tiče nas, odradili smo pripreme na Zlatiboru pa u Austriji i zadovoljni smo. Ali, ovo je prva takmičarska utakmica i ne možemo da kažemo da smo u takmičarskom ritmu, ali to nije alibi. Ulazimo u meč sa najvećim mogućim motivom, željom i fokusom. Znamo da se traži karta više za ovaj meč i to je lep pogodaka za sve nas. Ja sam obećao i na promociji da ćemo dati sve od sebe, vreme će pokazati da li je to dovoljno“, počeo je strateg Lala i nastavio o problemima sa kojima se njegova ekipa suočila tokom letnjih prirpema.
„Mi smo na Zlatibor otišli bez pet, šest igrača, što je svakako hendikep, ali bili smo u situaciji na koju nismo mogli da utičemo. Imali smo četiri nedelje, ali smo jednu morali da im damo za odmor. Kada se nagomilaju umor i treninzi, to može da bude problem. Ne bih tražimo nikakav alibi u tome, znamo šta su naše obaveze. Moramo da prepoznamo sve pozitivne stvari koje se dešavaju u i oko kluba, nemamo pravo da se žalimo. Raspoloženi smo i spremni da damo sve od sebe. Videćemo kako će protivnici da odgovore na sve to.“
Iskusni sportski radnik istakao je generalnu probu protiv Kluža kao model prema kojem bi Vojvodina trebalo da stremi i u četvrtak.
„Uvek dobru igru uzimamo kao recept. Bio bih još zadovoljniji da smo imali još nekih sedam dana da budemo svi na okupu. Ove utakmice koje smo imali svaka je imala nešto. Đer je bio težak protivnik, prvi, kada su noge bile teške. Potom smo igrali nerešeno sa šampionom Jermenije, a mogli smo i da pobedimo. Onda smo odigrali najbolje i pobedili Kluž, ali to su prijateljske utakmice, one su potpuno drugačije od takmičarskih“, zaključio je Miroslav Tanjga.
Prisutnima se obratio i kapiten Vojvodine Dejan Zukić koji je i pored svih navedenih problema samouveren da će se njegova ekipa radovati u četvrtak uveče na Karađorđu.
„Jako sam srećan što smo opet svi zajedno. Prošli smo pripremni period u Austriji, Njegoš i ja smo se nešto kasnije priključili ekipi, jer smo dobili odmor zbog reprezentativnih obaveza. Radili smo žestoko, imali smo dobru konekciju i verujem da smo spremni. Možda nismo na 100%, ali jesmo na 99%. Međutim, to se neće osetiti jer svi znamo koliko je ovo važna utakmica. I ovaj put pozivam navijače da budu naš 12. igrač, a ja stojim iza ekipe i garantujem da će svako od nas dati maksimum svojih mogućnosti i da ćemo se na kraju svi zajedno radovati“, istakao je povratnik u redove Stare dame.
Na promociji prvog tima u nedelju, novi-stari kapiten Lala dobio je ovacije Vošinih navijača, a kako ističe, za njega nema veće motivacije od igranja pred njima u dresu voljenog kluba.
„Bilo mi je puno srce zbog ovacija, jer to su moji navijači, ja sam kao i oni, svi zajedno navijamo za ovaj klub. Poručujem im svima da dovedu svoje prijatelje, da nas bude što više“, rekao je Zukić i ocenio kvalitet novoformiranog kolektiva na Karađorđu.
„Dve godine me nije bilo, ali pratio sam svaki meč i bio u kontaktu sa svim igračima. Ekipa i klub su se dodatno podigli, a ovo kako funkcionišu sa stručnim štabom je dosta bolje nego u mom prvom mandatu. Mislim da se kvalitet igrača ogleda u tome i koliko brzo možeš da se prilagodiš. Mislim da smo uspeli u tome i ja i ostali igrači koji su stigli, tako da će sve biti kako treba“, završio je Dejan Zukić.